 Cât de fericită e Elena Udrea că s-a mutat la țară. Imagini cu fiica ei, Eva. „Nu m-aș muta înapoi la oraș!”
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Cât de fericită e Elena Udrea că s-a mutat la țară. Imagini cu fiica ei, Eva. „Nu m-aș muta înapoi la oraș!”

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Elena Udrea își trăiește viața din plin și se bucură de natură mai mult. Aceasta a fugit de aglomerație și mărturisește că nu s-ar mai întoarce niciodată la oraș. Duce o viață liniștită în Corbeanca, alături de soțul și fiica ei. 

Elena Udrea și fiica ei, Eva.
Elena Udrea și fiica ei, Eva. Foto: Facebook.

Fosta ministră se arată extrem de fericită și mulțumită cu viața pe care o duce. Aceasta a postat câteva fotografii cu ea și fiica ei și spune că nu ar mai vrea să locuiască în mijlocul orașului, în aglomerație. Cum s-au bucurat Elena Udrea și fiica ei, Eva, de începutul de toamnă.

Elena Udrea, extrem de fericită cu fiica ei

Fosta ministră trece printr-o perioadă extrem de frumoasă, mai ales că în urmă cu câteva zile tocmai ce și-a sărbătorit fiica. Eva a făcut 8 ani, iar Elena Udrea a profitat de fiecare minut cu ea de când a ieșit din închisoare. Cele două au pierdut mai multe momente importante din cauza detenției în dosarul „Gala Bute”.

Acum, Elena Udrea și Eva au ieșit la o plimbare liniștită și s-au bucurat de vremea răcoroasă. Îmbrăcate lejer, cele două s-au pozat în natură, în Corbeanca, acolo unde locuiesc. Micuța și-a arătat palmele, care erau ușor maronii de la nuci. Astfel, fosta ministră a spus că n-ar mai da nimic pentru viața de la țară.

„Vremea nucilor, în Corbeanca. Încă un motiv pentru care nu m-aș muta înapoi la oraș!”, a scris Elena Udrea în descrierea fotografiilor postate pe Facebook. 

Vila în care locuiește fosta ministră

Elena Udrea și Adrian Alexandrov formează un cuplu de zece ani. Fosta ministră se lăfăie într-o vilă de lux din Corbeanca, pe care partenerul ei o deține. În urmă cu mai mulți ani, acesta a pus-o în vânzare, astfel că aflăm și cât de mare e proprietatea. Are 170 mp, patru dormitoare, două locuri de parcare în curte și este situată într-un cartier semi-rezidenţial în care sunt construite doar 10 case.

„Vila este utilată, mobilată şi dispune de finisaje de lux. La parterul vilei găsim un living generos, o bucătărie open-space dar care se poate închide dacă proprietarului îi place să-şi petreacă timpul în bucătarie, un dormitor sau birou, o baie de servici dar şi o terasă de 21 mp care poate fi închisă iarna şi deschisa vara.

La etajul unu regăsim trei dormitoare deservite cu câte o baie fiecare, dormitorul matrimonial având un balcon şi șemineu. Vila este amplasată într-un cartier semi-rezidenţial în care sunt construite doar 10 case. Parcarea dispune de două locuri de parcare în curte. Confortul, eleganţa şi amplasarea sunt cuvintele cheie care definesc această proprietate ca fiind una excepţională”, este anunțul postat de iubitul Elenei Udrea pe un site de imobiliare, în urmă cu mai mulți ani, conform spynews.ro.

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