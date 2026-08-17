 Elena Udrea, imagini surprinzătoare de la malul mării. Cum arată fosta ministră în costum de baie
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Elena Udrea, imagini surprinzătoare de la malul mării. Cum arată fosta ministră în costum de baie

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Elena Udrea se bucură de câteva zile de relaxare în România, la Sulina, alături de partenerul său, Adrian Alexandrov, și fiica lor, Eva. Fostul ministru al Turismului a împărtășit cu urmăritorii mai multe imagini din escapada în Delta Dunării, inclusiv fotografii în costum de baie.

Elena Udrea a publicat imagini din vacanță / foto: arhiva Click!
Elena Udrea a publicat imagini din vacanță / foto: arhiva Click!

La 52 de ani, Elena Udrea pare să se bucure din plin de vacanța petrecută în familie. În fotografiile publicate online, aceasta apare pe plajă, într-un costum de baie cu decupaje și detalii aurii. Fostul ministru a vorbit și despre schimbările pe care le-a observat la Sulina și le-a făcut o comparație cu alte plaje cunoscute din România.

„Plajă la Sulina. De la an la an mai frumoasă! Și amenajată, mai bine chiar decât multe de pe litoral, și sălbatică, așa cum era odată Corbu, înainte să fie ocupată de construcții și manele.

Și atât de potrivită pentru familii cu copii: apă mică până în larg, valuri cat să te distrezi de minune sărind peste ele, jucăriile de apă, caiace, plăci de surf, sunt puse la dispoziție de cei care au amenajat plaja, iar șezlongurile, 30 de lei! Mâncarea, exact ce te aștepți în Deltă: cel mai bun pește, mult și proaspăt!”, a scris Elena Udrea.

S-a fotografiat alături de fiica ei în același loc în care a fost Adrian Alexandrov

Elena Udrea, apariție în costum de baie pe litoralul românesc / foto: Facebook
Elena Udrea, apariție în costum de baie pe litoralul românesc / foto: Facebook

Printre fotografiile publicate de Elena Udrea se află și una realizată la Stânca Iubirii. Fostul ministru a dezvăluit că locul are o semnificație aparte pentru familia lor, deoarece Eva s-a fotografiat acolo, în anii trecuți, alături de tatăl ei.

„M-am pozat cu Eva chiar și pe Stânca Iubirii, unde patru veri la rând s-a pozat doar cu Adrian! Ce păcat că nu mai exista niciun sprijin pentru operatorii de turism de aici și niciun interes, niciun plan pentru revitalizarea și dezvoltarea Sulinei, acest oraș de la Dunăre și mare, un loc atât de frumos și, unic în România!”, a mai scris fostul ministru.

Elena Udrea a profitat astfel de timpul petrecut împreună cu familia pentru a redescoperi una dintre zonele turistice ale României și a le arăta urmăritorilor cum arată vacanța lor la Sulina.

Elena Udrea, cuvinte de laudă pentru Adrian Alexandrov

Fostul ministru al Turismului a vorbit în trecut și despre perioada dificilă în care a fost departe de fiica sa. Elena Udrea a mărturisit că Adrian Alexandrov a avut un rol important în creșterea Evei și i-a fost alături în acei ani.

„Adrian este un tată minunat. Sigur, atunci când am hotărât să facem un copil, m-am bazat că este un tată bun, însă să treci prin așa o încercare... Una este, teoretic, să analizezi, să vezi că cineva e potrivit pentru rolul de tată și alta este să vezi ce tată minunat a fost în lipsa mea. Adrian a stat trei ani și patru luni tată, și mamă, și familie întreagă, și prieten, și coleg, și de toate.

Eu, stând cu ea, cum ai spus, nici un an nu avem și mă trezesc în fiecare dimineață să o duc la școală. Sunt așa de fericită că stăm de vorbă pe drum! Nu vreau să o ducă nici Adrian, nici șoferul, nici nimeni. Vreau să o duc eu”, a declarat Elena Udrea pentru Știrile Antena Stars.

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