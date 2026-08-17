Ce l-a scos din sărite pe un turist aflat pe litoralul românesc: „Efectiv jur că sunt momente în care simt că nu mai pot”

Un utilizator român al platformei Reddit a deschis un forum prin care și-a exprimat nemulțumirile privind concediul petrecut pe litoralul românesc. Deși sunt mulți români care „migrează” spre Grecia sau Turcia pentru vacanțe, există câțiva turiști care rămân în țară, deși nu sunt tocmai satisfăcuți.

Ce a avut de obiectat turistul

În timp ce se afla la plajă împreună cu familia, bărbatul care a deschis forumul pe Reddit a observat că grupul aflat lângă ei – opt persoane care ocupau patru șezlonguri – consuma semințe și arunca cojile direct pe nisip. Printre cei din grup se aflau atât adulți, cât și minori, toți având aceeași atitudine indiferentă față de regulile de igienă.

Martorul le-a atras atenția într-un mod politicos, însă reacția a fost una ostilă: i s-a cerut „să își vadă de drum” și să nu le „strice ziua”. Ulterior, acesta a solicitat sprijinul administratorilor plajei, însă aceștia au precizat că nu au instrumente legale pentru a interveni în astfel de situații.

„M‑am apropiat de ei și le‑am atras atenția, în mod civilizat, că ceea ce făceau nu era în regulă. În acel moment, mi s‑a răspuns să îmi văd de treabă și să nu le stric ziua, întrebându‑mă de ce m‑ar interesa comportamentul lor.

Am discutat și cu administratorii plajei, însă aceștia au spus că nu au nicio posibilitate legală de a interveni”, a declarat turistul.

Prețurile și condițiile, motivele principale de nemulțumire

Nu toți cei care au participat la discuție au fost însă la fel de mulțumiți. Pentru unii, comparația cu Grecia este inevitabilă.

Un utilizator spune direct: „Eu nu mai merg nici platit, calitate de sat random cu preturi de calitate medie in Grecia unde mereu ai priveliste si curatenie”.

Alții reclamă zgomotul, aglomerația și prețurile de pe litoralul românesc. Un comentator descrie experiența astfel: „Romania: bubuieli din toate partile de nu te auzi cu ala de langa tine, urlete, pula parcari, preturi halucinante. Ambuteiaje peste tot.”

Și costul șezlongurilor a devenit un subiect de discuție. Un turist spune că a plătit 100 de lei pentru două șezlonguri pe zi și 700 de lei pentru o săptămână. Într-un alt caz, un utilizator menționează tarife de 25 până la 100 de lei, în funcție de zonă.

Există însă și turiști care consideră că prețurile nu sunt neapărat exagerate dacă sunt alese variantele potrivite. Un participant la discuție afirmă că un burger cu cartofi poate costa 50-60 de lei, iar șezlongul între 25 și 100 de lei, în funcție de loc.

Grecia rămâne alternativa preferată de mulți turiști

Grecia apare constant în comentarii, însă nici aici părerile nu sunt unanime. Unii susțin că vacanța în Grecia poate fi mai avantajoasă, în special dacă turiștii aleg variante de cazare mai simple și își cumpără mâncarea din magazine.

Un alt utilizator atrage însă atenția că o comparație corectă trebuie făcută între servicii similare. Acesta spune că a găsit în Halkidiki camere renovate, cu un nivel mai ridicat de confort, la aproximativ 800-900 de lei pe noapte, fără mic dejun. În aceeași relatare sunt menționate și prețuri pentru restaurante, băuturi și plajă.