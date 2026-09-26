 Prințul Harry a vorbit despre întoarcerea sa în Marea Britanie, după aproximativ șase ani petrecuți în California: „Multe motive...”
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Prințul Harry a vorbit despre întoarcerea sa în Marea Britanie, după aproximativ șase ani petrecuți în California: „Multe motive...”

#Casa Regală a Marii Britanii
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Prințul Harry a vorbit despre întoarcerea sa în Marea Britanie, după aproximativ șase ani petrecuți în California. Ducele de Sussex spune că revenirea în țara natală este una plăcută și că se simte „minunat” de când familia sa s-a mutat din nou în Regatul Unit.

Prințul Harry și Meghan Markle
Prințul Harry și Meghan Markle Foto: Instagram

Prințul Harry și Meghan Markle au renunțat în 2020 la statutul de membri activi ai familiei regale și au început o nouă viață în Statele Unite. În luna august, cei doi au revenit în Marea Britanie împreună cu copiii lor, prințul Archie, în vârstă de 7 ani, și prințesa Lilibet, în vârstă de 5 ani.

Ce spune Prințul Harry despre revenirea în Marea Britanie

Ducele de Sussex a povestit că este bucuros că familia sa s-a întors în Marea Britanie și că faptul că cei doi copii s-au acomodat la școală îi permite să se concentreze asupra proiectelor sale.

A fost minunat să revin pe pământ britanic. Copiii sunt fericiți la școală, iar acest lucru îmi oferă ocazia de a mă concentra cu adevărat asupra Jocurilor Invictus, care vor avea loc la Birmingham în luna iulie a anului viitor”, a declarat prințul Harry pentru postul canadian CTV.

Harry și-a continuat în această perioadă activitatea publică asociată Jocurilor Invictus. Recent, acesta a făcut un salt cu parașuta la Toronto, gest prin care a dorit să onoreze o promisiune făcută unui veteran al celui de-Al Doilea Război Mondial, în vârstă de 102 ani.

Totodată, momentul a avut și scopul de a atrage atenția asupra organizațiilor caritabile care sprijină militarii.

De ce și-au mutat copiii la o altă școală

Întrebat despre motivele care au stat la baza revenirii familiei în Marea Britanie, prințul Harry a răspuns că au existat „multe motive”, fără să ofere însă detalii suplimentare.

Familia ar locui la o proprietate privată din afara Londrei, în zona Cotswolds. Revenirea în Regatul Unit a venit însă și cu unele schimbări pentru cei doi copii. Archie și Lilibet au fost transferați la o altă școală la doar câteva zile după începerea cursurilor.

Decizia ar fi fost legată de preocupări privind securitatea în timpul deplasărilor copiilor către și de la școală. Echipa privată de securitate a cuplului Sussex și-ar fi exprimat îngrijorarea în legătură cu distanța și traficul intens de pe traseul către unitatea de învățământ.

În timp ce Meghan Markle a avut o prezență publică mai redusă în această perioadă, prințul Harry a continuat să participe la mai multe evenimente legate de Jocurile Invictus.

Săptămâna trecută, ducele de Sussex a vizitat o școală din Birmingham, unde a lansat un program educațional inspirat de competiția dedicată militarilor și veteranilor. Harry a jucat pickleball alături de elevi și a participat, de asemenea, la o lecție de științe în cadrul căreia copiii au învățat despre proiectarea protezelor.

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