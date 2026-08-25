 Meghan Markle, pusă la zid de menajerele din California: „Snoabă și nepoliticoasă”. De ce refuzau să lucreze pentru ea
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Meghan Markle, pusă la zid de menajerele din California: „Snoabă și nepoliticoasă”. De ce refuzau să lucreze pentru ea

#Casa Regală a Marii Britanii
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Meghan Markle și Prințul Harry sunt din nou în centrul atenției, iar de această dată nu datorită unui nou proiect de succes. Ducesa de Sussex ar fi avut o reputație atât de proastă printre menajerele din Montecito, încât unele dintre acestea ar fi refuzat să lucreze pentru ea.

Meghan Markle a intrat în gura menajerelor din California
Meghan Markle a intrat în gura menajerelor din California Foto: GettyImages

Meghan Markle ar fi întâmpinat dificultăți atunci când a încercat să își găsească menajere pentru vila din Montecito, California. Potrivit unei surse citate de Page Six, reputația fostei actrițe în rândul angajatelor din zonă nu ar fi fost una tocmai bună.

„Multe dintre menajerele din Montecito nu voiau să lucreze pentru ea”, a declarat o sursă.

Aceeași persoană susține că Meghan se ocupa personal de interviurile pentru angajare și că modul în care se comporta cu candidatele le-ar fi făcut pe unele dintre acestea să refuze postul.

Meghan intervieva oamenii singură și putea părea foarte snobă și nepoliticoasă. Unii dintre ei erau atât de ofensați de felul în care le vorbea, încât a început să se răspândească vorba”.

Potrivit sursei, povestea ar fi ajuns să fie cunoscută în comunitatea exclusivistă din Montecito și chiar să devină subiect de glume.

Probleme și în echipa lui Harry și Meghan

S-a ajuns la punctul în care oamenii glumeau că toate menajerele din Montecito o urau”.

Nu doar angajarea personalului casnic ar fi reprezentat o problemă pentru cuplul din Sussex. În iunie 2025, patru persoane din echipa lui Meghan Markle și a Prințului Harry au plecat din funcții.

Printre cei care au părăsit echipa s-au numărat Kyle Boulia, secretara de presă adjunctă a cuplului, cu sediul la Los Angeles, și Charlie Gipson, ofițerul lor de presă din Marea Britanie. Cei doi au plecat discret după ce Harry și Meghan și-au angajat noi consilieri.

O sursă a confirmat atunci că și doi membri ai echipei private a cuplului au renunțat la funcții în aceeași perioadă.

Meghan Markle, acuzată în trecut de angajații Palatului

Nu este pentru prima dată când comportamentul lui Meghan Markle față de personal ajunge în atenția publică. În perioada în care făcea parte din familia regală britanică, aceasta a fost acuzată de hărțuirea unor angajați ai Palatului.

În urma acuzațiilor, a fost deschisă o anchetă internă. Concluziile acesteia nu au fost făcute publice, iar Meghan Markle a negat acuzațiile.

Meghan, în vârstă de 45 de ani, și Prințul Harry, în vârstă de 41 de ani, s-au stabilit în Montecito în 2020, după retragerea din calitatea de membri seniori ai familiei regale și mutarea în California.

Montecito este un loc foarte privat și liniștit și cred că mulți oameni de aici vor fi fericiți să vadă că lucrurile revin la o liniște puțin mai mare”, a continuat sursa.

Revenirea lui Harry în Marea Britanie ar avea loc la șase ani de la plecarea controversată a cuplului din viața regală, moment care a dat naștere fenomenului numit „Megxit”.

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