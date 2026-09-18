Anca Dumitra, imagine surprinzătoare cu băiatul ei la împlinirea vârstei de doi ani. Ce trăsături superbe are acesta: „Ești darul meu divin”

Discretă de obicei cu viața privată, Anca Dumitra a marcat aniversarea fiului ei printr-o fotografie emoționantă care a cucerit fanii. Trăsăturile micuțului Levi Nicholas seamănă izbitor cu cele ale celebrei actrițe, mesajul transmis de mamă la împlinirea celor doi ani fiind copleșitor.

Andra Dumitra, asemănare izbitoare cu fiul său Foto: instagram

Îndrăgită de publicul din întreaga țară pentru aparițiile de pe scenele de teatru și pentru rolul emblematic interpretat în serialul „Las Fierbinți”, Anca Dumitra traversează una dintre cele mai luminoase etape din viața de familie. Vedeta a sărbătorit un prag plin de însemnătate: împlinirea vârstei de doi ani a fiului său, ocazie cu care a oferit publicului o rară privire în intimitatea căminului său.

O copie fidelă a mamei: trăsăturile moștenite de Levi Nicholas

Deși păstrează o discreție riguroasă în privința universului casnic, actrița a făcut o excepție pe 17 septembrie, chiar în ziua în care micuțul Levi Nicholas a împlinit doi ani. Într-o postare apărută pe Instagram, actrița a publicat o imagine comparativă în care asemănarea fizică dintre cei doi a atras imediat atenția admiratorilor.

Băiețelul pare o veritabilă copie în miniatură a mamei sale, moștenind aproape identic expresivitatea ochilor, linia fină a nasului, arcuirea sprâncenelor și conturul buzelor.

1/2 ce trăsături superbe are fiul Ancăi Dumitra Foto: instagram

Mesaj emoționant din rolul de mamă: „Ești darul meu divin”

Alături de portretul aniversar, Anca Dumitra a așternut rânduri încărcate de sensibilitate, exprimând profunzimea legăturii cu copilul său:

„Nu jumătate, ci întreg. Nu de azi, dintotdeauna, pentru totdeauna. Ești darul meu divin și prin tine se explică Dumnezeu. La mulți ani, iubirea și inima mea toată!”.

Venirea pe lume a băiatului, în toamna anului 2024, a marcat debutul în rolul de părinți pentru Anca Dumitra și soțul ei, Manfred Spendier. Deși continuă să urce pe scenă și să fie implicată activ în proiecte de televiziune, actrița își prioritizează permanent timpul în jurul copilului.

La scurt timp după nașterea prin cezariană, vedeta mărturisea în cadrul emisiunii „La Măruță” cum s-a transformat complet după apariția micuțului:

„Am un băiețel de nota 10. Eu îmi doream natural, dar în ultimele zile situația se poate schimba, însă a fost totul foarte bine, copilul e bine, eu sunt bine. Toată lumea mă întreabă dacă are ochii mei. E tare drăgălaș. Eu nu credeam că poți să fii așa îndrăgostit și să iubești în felul ăsta. Toate mămicile, toți părinții știu, dar experimentez deja întreaga poveste și este minunată. Sunt binecuvântată!”.

Imaginile din vacanță, surprinse în urmă cu o lună

În această vară, Anca Dumitra a publicat pe Instagram mai multe imagini din vacanța petrecută la malul mării alături de familie. Printre fotografii se afla și fiul său, Levi Nicholas, pe care actrița l-a alintat „Micul meu Prinț”. La acel moment, Anca Dumitra a ales să nu îi arate chipul, păstrând astfel discreția în ceea ce îl privește pe băiețel.

În fotografiile din vacanță, micuțul apare bucurându-se de timpul petrecut la mare, descoperind nisipul și împrejurimile. Imaginile au atras atenția urmăritorilor, mai ales prin momentele de familie surprinse de actriță.