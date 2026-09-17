 Dana Roba, declarații controversate în ziua înmormântării Mădălinei Apostol. „Femeile care vor să fie întreținute recurg la aceste gesturi”
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Dana Roba, declarații controversate în ziua înmormântării Mădălinei Apostol. „Femeile care vor să fie întreținute recurg la aceste gesturi”

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Moartea Mădălinei Apostol a stârnit numeroase reacții în spațiul public, iar printre cei care au comentat tragedia s-a numărat și Dana Roba. Make-up artista a avut un discurs tranșant despre depresie, despre lupta cu problemele psihice și despre decizia Mădălinei Apostol de a-și pune capăt vieții.

Dana Roba, reacție acidă la adresa Mădălinei Apostol, în ziua înmormântării
Dana Roba, reacție acidă la adresa Mădălinei Apostol, în ziua înmormântării Foto: colaj Click!

În ziua în care familia și apropiații Mădălinei Apostol s-au pregătit să își ia rămas-bun de la ea, Dana Roba a făcut o serie de afirmații care au provocat reacții în mediul online.

Dana Roba, mesaj dur după moartea Mădălinei Apostol

Mădălina Apostol s-a confruntat cu probleme de sănătate mintală și, potrivit informațiilor făcute publice de apropiați, ar fi trecut prin mai multe momente dificile de-a lungul anilor. Moartea ei a readus în discuție depresia și nevoia de sprijin pentru persoanele care se confruntă cu astfel de probleme.

Dana Roba a abordat însă subiectul dintr-o perspectivă personală. Make-up artista a vorbit despre faptul că, în opinia sa, existența copiilor ar trebui să reprezinte un motiv pentru ca o mamă să continue să lupte.

În același timp, aceasta a făcut afirmații generale despre femeile care ajung să recurgă la gesturi suicidare, declarații care au atras numeroase critici din partea internauților.

„Nu am cum să spun nici măcar «Dumnezeu să o ierte» pentru că a făcut-o cu discernământ. Trebuie să fii un pic sărită de pe fix, să știi că ai 3 copii, să fii mamă și să faci așa ceva. De obicei, femeile care vor să fie întreținute și cărora nu le place munca recurg la aceste gesturi. Știu că îmi voi lua hate și îmi asum.

Eu sunt o femeie neîntreținută, care a muncit și care a văzut moartea cu ochii pentru că am fost victima violenței domestice. Totuși, după ce m-am întors de la spital, nu am plâns niciodată de față cu copiii mei. O mamă puternică luptă pentru copiii ei. Eu sunt în viață pentru ei. Nu am să îmi las niciodată copiii fără mamă.

Nu o condamn pe Mădălina, dar nu avea niciun motiv să facă treaba asta. Trebuia să se trateze, nu există nicio scuză”, a spus Dana Roba, în cadrul unei emisiuni televizate.

Declarațiile Danei Roba au stârnit reacții

Afirmațiile make-up artistei au fost intens comentate de internauți. Mulți dintre cei care au reacționat au considerat că problemele de sănătate mintală nu pot fi reduse la lipsa voinței sau la motivele invocate de Dana Roba.

În declarațiile sale, aceasta a făcut și o paralelă cu propria experiență și cu perioada dificilă prin care a trecut. Dana Roba a explicat că, după ce a supraviețuit unei situații în care s-a aflat în pericol, a ales să continue să lupte și să fie alături de fiicele sale.

Moartea Mădălinei Apostol a avut loc după o perioadă în care aceasta s-ar fi confruntat cu probleme serioase, iar apropiații au vorbit despre dificultățile prin care trecea. Familia și cei care au cunoscut-o au condus-o pe ultimul drum pe 17 septembrie.

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