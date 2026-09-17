 Ce fată frumoasă are Sienna Miller! Adolescenta a însoțit-o pe covorul roșu
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Ce fată frumoasă are Sienna Miller! Adolescenta a însoțit-o pe covorul roșu

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Sienna Miller (44 de ani) a avut parte de o susținătoare specială la premiera noului său serial, „War”. Actrița britanică și-a prezentat producția în opt episoade la cinematograful Odeon Luxe din Leicester Square, Londra, unde a venit însoțită de fiica sa, Marlowe (14 ani).

Sienna Miller, susținută de fiica ei la premieră

Marlowe a susținut-o pe Sienna Miller pe covorul roșu
Marlowe a susținut-o pe Sienna Miller pe covorul roșu Foto: Profimedia

Pentru eveniment, vedeta, care are o avere de 18 milioane de dolari, a ales o rochie neagră spectaculoasă, fără bretele, decorată cu pene, creație a designerului Dilara Findikoglu. Marlowe, pe care Sienna o are din relația cu actorul Tom Sturridge, a optat pentru o ținută lejeră, formată dintr-un tricou galben cu imprimeu, o fustă neagră din mătase și balerini. 

Adolescenta a zâmbit, s-a lăsat îmbrățișată de mama sa și a urmărit interviurile acesteia pentru presă, demonstrând că este cel mai mare fan al ei.  Sienna Miller mai are o fiică, născută în decembrie 2023, și un fiu, venit pe lume în aprilie 2026, din relația cu actualul său partener, Oli Green.

În „War”, Sienna o interpretează pe Carla Duval, o vedetă internațională care trece printr-un divorț tumultuos și intens mediatizat.

Soțul ei din serial este interpretat de actorul Dominic West (56 de ani), care a sosit la proiecție într-un elegant costum albastru închis. Deși în producție interpretează un cuplu aflat într-un conflict aprig, în fața camerelor cei doi au fost foarte veseli, zâmbind constant și îmbrățișându-se.

Printre ceilalți membri ai distribuției prezenți la eveniment s-au numărat Nick Mohammed, Pip Torrens, Nina Sosanya, Archie Renaux, Phoebe Fox, James McArdle și Emma Laird.

Sienna Miller și Oli Green formează un cuplu din 2021, după ce s-au cunoscut la o petrecere de Halloween organizată de un prieten comun. Cei doi și-au făcut debutul pe covorul roșu în martie 2022, iar în iunie 2026 și-au anunțat logodna. Oli Green este actor și model și a apărut în „The Crown”, „The Bold and the Beautiful” și „A Good Person”.

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