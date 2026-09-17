 Serghei Mizil a spus cât primește pensie în fiecare lună: „Toată ziua stau în vacanță”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Serghei Mizil a spus cât primește pensie în fiecare lună: „Toată ziua stau în vacanță”

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Serghei Mizil se apropie de vârsta de 73 de ani și spune că viața de pensionar nu seamănă deloc cu imaginea clasică pe care o avem despre această perioadă. Fostul om de afaceri profită din plin de timpul liber și recunoaște că preferă vacanțele, distracția și zilele petrecute la malul mării în locul activităților liniștite de care se bucură, de obicei, pensionarii.

Ce pensie are Serghei Mizil
Ce pensie are Serghei Mizil Foto: arhiva Click!

Serghei Mizil se pregătește să împlinească 73 de ani la sfârșitul acestei luni și spune că perioada de după pensionare nu seamănă deloc cu imaginea clasică a unui pensionar. Deși susține că primește lunar o sumă mică de la stat, fostul om de afaceri spune că își petrece timpul în vacanță și se bucură din plin de viață.

Mamaia este una dintre destinațiile sale preferate, iar sezonul estival îl găsește, potrivit propriilor declarații, mai degrabă la mare decât în parc, la o partidă de șah sau table.

Serghei Mizil, pensionar cu „reședință” la Mamaia

Fostul om de afaceri a povestit cu umor despre stilul său de viață și despre pensia pe care o primește în fiecare lună. Serghei Mizil spune că suma nu îi schimbă însă modul în care își petrece timpul.

Toată ziua stau în vacanță. Sunt peste tot că sunt la pensie. Sunt pensionar. Am pensie 1.200 de lei. Destinația mea preferată este Mamaia. Păi, stau acolo. Am plaja mea, stau vizavi acolo și fac mese cu porci, grătare. Ce scoici? Mâncăm porci, brânză, miei”, a povestit în stilul caracteristic pentru libertatea.ro.

Serghei Mizil este cunoscut pentru aparițiile sale excentrice și pentru poveștile despre stilul de viață pe care l-a dus de-a lungul anilor. Iar participarea la „Asia Express” a arătat că nu este neapărat dependent de confortul cu care s-ar putea obișnui cineva care duce o viață fără prea multe lipsuri.

Cum s-a descurcat Serghei Mizil la „Asia Express”

În timpul competiției „Asia Express”, cazarea și condițiile de pe traseu au reprezentat una dintre provocările importante pentru concurenți. Serghei Mizil spune însă că nu a considerat această parte a experienței atât de dificilă, fiind obișnuit cu situații mult mai complicate.

În timp ce alți participanți au vorbit despre oboseală și despre dificultatea de a găsi un loc unde să doarmă, acesta susține că experiențele sale de viață l-au făcut să privească lucrurile diferit.

Cazarea este cea mai grea pentru că ești obosit și dacă nu găsești cazare, mergi ore întregi cu rucsacul ăla în spate, cu toate alea și dacă nimerești nasol este greu. Eu sincer nu am avut treabă cu cazarea. Prin ce am trecut eu în viață asta era floare la ureche. Am rupt batalioane disciplinare, am rupt toate nenorocirile”, a mai declarat Serghei Mizil.

Ghid de cumpărături

banner irinel columnbeanu jpg
#Exclusiv Click!
FotoA scăpat de restanțe! Cine i-a achitat lui Irinel Columbeanu datoria de 5.000 de euro la azil: „E cu plata la zi!” Vedete românești
dorin ionita facebook jpg
Ultimele cuvinte ale generalului Dorin Ioniță. Biletul de adio, întins pe 12 pagini Național
image
Satul unde o nuntă întreagă a dispărut în apele Siretului. Gheața s-a rupt sub săniile pline cu nuntași și doar mirele a scăpat adevarul.ro
image
Reacția Ambasadei Ucrainei în cazul clasei românești desființate la Orlivka: „Sunt alimentate emoții negative în jurul acestei situații” adevarul.ro

Parteneri

image
Cu ce echipă ține Siegfried Mureşan, noua propunere de premier a președintelui Nicușor Dan! A mers alături de tatăl său la un meci istoric pentru club - Fanatik.ro www.fanatik.ro
image
România introduce modelul american de pensii. Care este marele avantaj observatornews.ro
image
Un tată i-a plătit fiului 18 euro ca să-l ajute să devină celebru pe YouTube. S-a trezit apoi cu o factură de peste 100.000 de euro www.antena3.ro
image
Cine este Siegfried Mureșan, desemnat premier de Nicușor Dan. Omul Elenei Udrea, a fost finanțat de afaceristul „Pinalty” în campania alegerilor europarlamentare din 2014. Din poziția de europarlamentar, l-a atacat pe fiul lui Donald Trump www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Imagini sfâșietoare de la înmormântarea Mădălinei Apostol.. Mariachi, lacrimi și scene sfâșietoare la mormânt. Mama ei a fost dusă la spital www.wowbiz.ro
image
Tatăl lui Culiță Sterp, prins în mijlocul protestelor din Piața Victoriei. Ce a pățit acesta www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Cui i-a lăsat Gică Hagi toată averea. A semnat actele „pe o perioadă de 50 de ani” as.ro
image
Ce colete pot atrage atenția ANAF. Curierii raportează lunar încasările din ramburs. Diferența dintre o vânzare personală și o activitate impozabilă playtech.ro
image
Dan Petrescu, tot mai aproape de revenirea în fotbal! Imaginile care spun totul despre antrenorul dorit la FCSB. Video Exclusiv www.fanatik.ro
image
Am obținut BILETUL DE ADIO lăsat de fostul general Dorin Ioniță! 12 pagini de mesaje cutremurătoare www.cancan.ro
image
„În primul rând de familie..." Ce i-a putut dezvălui Valentin Sanfira în direct lui Cristi Brancu, la câteva luni de la divorțul dureros și neașteptat de Codruța Filip, i-a lăsat mască pe toți. Nimeni, dar nimeni nu anticipa că va da totul pe față. Așa a ieșit la lumină un detaliu: "Ăia puțini...” www.viva.ro
image
L-a făcut de râs! După ani de suferință, Elena Vîșcu l-a ironizat public pe CRBL, fostul ei soț! „Când în sfârșit primești...” Ce replică acidă și neașteptată a avut la adresa lui www.unica.ro
image
iPhone Duo, primul telefonul pliabil de la Apple, a fost lansat oficial. Cât de special este gadgetul de mii de euro playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Prințesa Charlotte, bucățică ruptă din William. Cu ochii Dianei și atitudinea Elisabetei, pe singura fiică a viitorului rege o așteaptă un viitor interesant okmagazine.ro
image
Fratele Prințesei Diana a „programat în mod deliberat” atacul asupra Regelui Charles. Totul ar fi din cauza lui Harry și Meghan okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
O sculptură rară de marmură, confundată timp de mai bine de 70 se ani cu un ornament banal de grădină historia.ro
image
#Istoria Bizanțului
Maria Palaiologina, prințesa bizantină care devenit „Doamna mongolilor” historia.ro
siena miller fiica profimedia jpg
Ce fată frumoasă are Sienna Miller! Adolescenta a însoțit-o pe covorul roșu Vedete internaționale
pescobar instagram jpg
Pescobar, mesaj pentru cei care îl critică înainte de debutul la PRO TV: „Eu îi plătesc pe hateri” Vedete românești
banner irinel columnbeanu jpg
#Exclusiv Click!
FotoA scăpat de restanțe! Cine i-a achitat lui Irinel Columbeanu datoria de 5.000 de euro la azil: „E cu plata la zi!” Vedete românești
madalina apostol jpg
Tony, gest sfâșietor la mormântul Mădălinei Apostol, după înmormântare. Ce a făcut fiul vedetei când toți au plecat Vedete românești
Kim Kardashian sursa foto Instagram jpg
„Blestemul Kardashian” a făcut o nouă victimă? Surpriza care a aruncat totul în aer: „S-a anulat!” Vedete internaționale
Andreea Esca și Oprah Winfrey jpg
Un interviu rar, cu două nume uriașe: Andreea Esca și Oprah Winfrey, față în față la București: „M-am născut sub o stea norocoasă” Vedete românești
Cum se simte acum Laurette! Sexy mulatra nu își poate duce fetița în vacanță!
Laurette a slăbit atât de mult încât hainele nu-i mai vin: „Cel mai important este să mă fac bine” Vedete românești
valeri lungu alex galca40 scaled webp
#Exclusiv Click!
Ce bătăi de cap au avut Valerie Lungu și Alex Gâlcă, la Asia Express: „Nu am plecat cu gândul să câștigăm marele premiu” Vedete românești
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
„Eu sunt fată de cioban”. Cine este femeia în tricolor apărută printre oieri: apropiată a Ancăi Alexandrescu, „revoluționară” la 10 ani și condamnată la 3 ani cu suspendare în dosarul în care soțul ei, fost deputat, a primit închisoare cu executare actualitate.net