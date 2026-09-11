 Băutura care alungă oboseala de după-amiază. Experții spun că ne poate reda energia în doar câteva minute
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Băutura care alungă oboseala de după-amiază. Experții spun că ne poate reda energia în doar câteva minute

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Indiferent de cât de multe ore am dormit în noaptea precedentă și la ce oră ne-am trezit, tuturor ni s-a întâmplat să ne lovim de un moment după-amiază când ne-am simțit complet epuizați. Ei bine, potrivit experților, există un remediu simplu care ne va fi de ajutor în astfel de situații.

Cafeaua este alegerea perfectă după-amiaza
Cafeaua este alegerea perfectă după-amiaza Foto: Shutterstock

Mulți dintre noi ne confruntăm cu problema stării de oboseală care ne lovește după-amiaza, mai ales după ce luăm masa de prânz. Atunci când această problemă își face apariția, unii oameni încearcă să o rezolve prin activitate fizică, suplimente sau chiar și băuturi energizante. Însă, există o metodă mult mai simplă, deja faimoasă, care ar trebui să ne fie de ajutor, potrivit informațiilor de la EatingWell.

Practic, tot ce trebuie să facem este să servim o băutură deja faimoasă pentru faptul că ne va oferi un plus de energie atunci când avem nevoie. Este vorba despre cafea, care ne va ajuta să ne revenim și să trecem ușor peste restul zilei.

Cafeaua este alegerea tradițională în astfel de situații

Mulți oameni își încep ziua cu o cană de cafea tocmai pentru a scăpa de senzația de oboseală. Iar această băutură deja atât de faimoasă este alegerea cea mai simplă și după-amiaza.

„Cofeina blochează receptorii de adenozină din creier, ceea ce poate reduce senzația de oboseală și somnolență și ne poate ajuta să ne simțim mai treji și mai alerți. Cafeaua nu numai că poate contribui la îmbunătățirea atenției și concentrării în timpul sarcinilor care solicită intens din punct de vedere mental, dar și poate îmbunătăți performanța pe termen scurt”, a explicat medicul Alexander LeRitz, conform sursei citate.

Este băutura recomandată de experți

Iar un detaliu pe care nu foarte mulți oameni îl știu despre cafea este faptul că nu numai că ne va ajuta să scăpăm de oboseală, dar ne va ajuta să rămânem hidratați mai eficient.

„Deshidratarea (chiar și în formele ușoare) este una dintre principalele cauze ascunse ale oboselii din timpul zilei, ale senzației de „ceață mentală” și ale pleoapelor grele”, a spus doctorița Lauren Manaker.

Desigur, pentru a nu avea probleme cu somnul, este important să nu bem cafea cu mai puțin de șase ore înainte de culcare. În plus, această băutură nu trebuie consumată în cantități excesiv de mari.

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