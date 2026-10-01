 Tragedie în Galați. O angajată a unui hipermarket a murit după o ceartă cu șeful său
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Tragedie în Galați. O angajată a unui hipermarket a murit după o ceartă cu șeful său

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Un incident cu deznodământ tragic a avut loc în Galați, unde o femeie în vârstă de 58 de ani și-a pierdut viața în urma unei discuții în contradictoriu la locul de muncă. Femeia lucra într-un hipermarket și avea probleme cardiace și ar fi murit în urma unei certuri cu unul dintre superiorii ei.

Tragedia a avut loc în Galați
Tragedia a avut loc în Galați Foto: Shutterstock

Potrivit informațiilor de la observatornews.ro, superiorul angajatei i-ar fi cerut să se mute de la casa de marcat pe unul dintre raioane. Familia femeii a spus că, de aproximativ două luni, ea s-a plâns de abuzurile verbale și emoționale la care era supusă la locul de muncă. Iar în ziua în care s-a și produs tragedia, ei i s-ar fi cerut să ducă la îndeplinire mai multe sarcini care nu intrau în atribuțiile ei de serviciu.

Compania avea deja documente de la femeie care arătau că ea suferă de probleme cardiace, dar șefei ei directe nu i-ar fi păsat de acest lucru. În ziua în care a avut loc tragedia, ea ar fi fost certată deoarece a refuzat să facă anumite lucruri, după care a ajuns în biroul directorului.

Victima suferea de probleme cardiace

Discuția tensionată ar fi durat aproximativ o oră, iar atunci când a ieșit din biroul directorului, femeii i s-a făcut rău. Câțiva colegi au încercat să-i acorde primul ajutor, iar șefa directă a femeii a cerut altui angajat să o ducă pe aceasta acasă cu mașina.

Angajatul a refuzat acest lucru deoarece se putea vedea că victimei în vârstă de 58 de ani îi era foarte rău. În cele din urmă, în loc să se sune la 112, a fost contactată sora femeii, care lucrează la același magazin dar în alt oraș.

A murit la scurt timp după ce a ajuns la spital

Abia apoi au fost anunțate și autoritățile, iar femeia a fost preluată de un echipaj SMURD. Din păcate, era prea târziu pentru a se mai face ceva pentru victimă, care a murit la scurt timp după ce a ajuns la spital.

Familia femeii a depus o plângere la Poliție și Inspectoratul Teritorial de Muncă, iar anchete deja au fost demarate de ambele instituții. Acum, se fac cercetări pentru a se stabili precis contextul din spatele tragediei care a avut loc în urmă cu aproximativ două săptămâni.

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