Ucigașul Valentinei, prins în Elveția, acceptă să fie extrădat în România! Ce se întâmplă acum cu Vlad Bălțățeanu

Bărbatul suspectat că și-a ucis iubita, Valentina, al cărei trup neînsuflețit a fost descoperit într-un geamantan aruncat în râul Olt, a acceptat extrădarea în România prin procedură simplificată. Vlad Bălțățeanu a fost arestat pe 28 septembrie 2026, în cantonul St. Gallen din Elveția, în baza mandatului emis de autoritățile române și introdus în Sistemul de Informații Schengen.

Vlad Bălțățeanu a acceptat extrădarea din Elveția în România prin procedură simplificată Foto: Facebook

Oficiul Federal de Justiție din Elveția a confirmat arestarea și a precizat că suspectul și-a exprimat acordul pentru a fi predat autorităților române, în urma primului interogatoriu.

Ce au transmis autoritățile elvețiene despre extrădare

Reprezentanții Oficiului Federal de Justiție au oferit informații despre arestarea bărbatului și decizia acestuia de a accepta procedura simplificată de extrădare. Instituția a precizat că nu va furniza alte detalii, invocând confidențialitatea și necesitatea desfășurării în siguranță a procedurii.

„Oficiul Federal de Justiție (OFJ) poate confirma că, la 28 septembrie 2026, o persoană a fost arestată în Cantonul St. Gallen în numele nostru și în baza unui mandat emis de România în Sistemul de Informații Schengen (SIS). Această persoană este suspectată de uciderea unei femei în România. În urma interogatoriului inițial, suspectul a consimţit la extrădarea în România prin proceduri simplificate.

Din motive de confidențialitate și pentru a asigura procesul de extrădare în siguranță, nu vor fi divulgate informații suplimentare. Pentru întrebări suplimentare, vă rugăm să contactați autoritățile române”, a transmis Oficiul Federal de Justiție din Elveția pentru Antena 3 CNN.

Ce înseamnă procedura simplificată de extrădare

Prin acceptarea acestei proceduri, iubitul Valentinei și-a dat acordul pentru a fi predat autorităților române, fără să se opună extrădării. Astfel, procesul poate fi accelerat, deoarece nu mai este necesară parcurgerea tuturor etapelor procedurii obișnuite.

În cazul unei extrădări clasice, autoritățile elvețiene trebuie să analizeze solicitarea oficială transmisă de România, iar persoana vizată poate contesta decizia și se poate opune predării. În schimb, consimțământul exprimat în urma audierii permite trecerea mai rapidă la etapa următoare, respectiv predarea către autoritățile române.

Valentina a fost găsită într-un geamantan aruncat în râul Olt

Cazul a provocat un val de emoție în România, după descoperirea trupului Valentinei într-un geamantan abandonat în râul Olt. Anchetatorii au stabilit că tânăra ar fi fost ucisă, iar iubitul ei a devenit principalul suspect în dosar.

După comiterea presupusei crime, bărbatul ar fi părăsit România, fiind ulterior localizat în Elveția. Autoritățile române au emis un mandat pe numele său, iar alerta a fost introdusă în Sistemul de Informații Schengen, ceea ce a permis identificarea și arestarea acestuia.

Pe 28 septembrie, suspectul s-a predat autorităților elvețiene și a fost arestat în cantonul St. Gallen. Acceptarea extrădării prin procedură simplificată deschide calea întoarcerii sale în România, unde va fi preluat de autoritățile judiciare pentru continuarea cercetărilor în dosarul privind moartea Valentinei.