 Caz șocant în Cluj. O femeie plină de sânge și un bărbat mutilat au fost descoperiți de autorități
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Caz șocant în Cluj. O femeie plină de sânge și un bărbat mutilat au fost descoperiți de autorități

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O anchetă de proporții a fost demarată în Cluj după ce, luni seara, un incident șocant s-a petrecut în cartierul Grigorescu. Poliția a intervenit în forță în zonă după ce un apel la 112 a anunțat autoritățile că o femeie fusese rănită pe carosabil. După ce au ajuns la fața locului, polițiștii au găsit și un bărbat mutilat în locuința femeii.

Incidentul s-a produs în cartierul Grigorescu
Incidentul s-a produs în cartierul Grigorescu Foto: IStock

Potrivit Știri de Cluj, totul s-a petrecut în jurul orei 20:30, atunci când polițiștii au descoperit o femeie cu leziuni grave ce se deplasa pe strada Ștefan Mora. Pe traseul dintre blocul unde locuia și locul unde s-a prăbușit puteau fi observate urme de sânge. Conform adevarul.ro, surse apropiate anchetei spun că victima se afla în stare critică.

Autoritățile au reușit în scurt timp să stabilească identitatea femeii și s-au deplasat imediat la locuința acesteia. Odată ce au intrat în casă, polițiștii au găsit un bărbat, bunicul victimei, care prezenta urme de violență și posibile lovituri în zona capului.

Autoritățile au ajuns rapid la fața locului

Ambele victime au fost transportate de urgență la spital, iar, potrivit unor informații care nu au fost încă confirmate oficial, în atac ar fi fost folosit un topor. La fața locului au ajuns rapid echipe de poliție și criminaliști, pentru a preleva probe.

La acest moment, încă nu se cunosc circumstanțele care au condus la această situație gravă. O anchetă de amploare se află în desfășurare, iar autoritățile speră să afle cât mai rapid cum au fost rănite cele două persoane.

A fost demarată o anchetă

Femeia care a fost găsită rănită pe stradă are vârsta de 22 de ani, în timp ce bărbatul din apartament, care ar fi bunicul ei, ar avea 77 de ani. Din informații neoficiale, chiar și mama fetei ar fi fost implicată în conflict.

La acest moment, autoritățile fac cercetări pentru tentativă de omor, iar ancheta se află în desfășurare.

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