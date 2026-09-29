Trotinetele electrice închiriate ar putea fi interzise minorilor în București. Ce prevede proiectul

Cei care au sub 18 ani ar putea rămâne fără acces la trotinetele electrice închiriate în București. Proiectul Primăriei Capitalei ar putea fi votat miercuri și propune reguli mai stricte pentru utilizatori, inclusiv verificarea vârstei prin aplicațiile de închiriere. Măsurile sunt propuse în contextul în care 242 de copii au ajuns la spital în ultimele șase luni după accidente în care au fost implicate trotinete electrice.

Minorii ar putea rămâne fără trotinete electrice închiriate în București Foto: Freepik

Vârsta va fi verificată înainte de fiecare cursă

Proiectul va fi dezbătut și supus votului miercuri, 30 septembrie, în Consiliul General al Municipiului București. Dacă va fi aprobat, regulamentul ar urma să intre în vigoare la 60 de zile de la adoptare. Una dintre principalele modificări vizează accesul la serviciile de închiriere. Trotinetele electrice puse la dispoziție prin servicii de sharing vor putea fi utilizate doar de persoane care au împlinit 18 ani.

Operatorii vor avea obligația să verifice vârsta utilizatorilor prin aplicațiile proprii. Documentul prevede identificarea utilizatorului și blocarea accesului persoanelor care nu îndeplinesc condiția de vârstă. Potrivit informațiilor publice despre proiect, verificarea ar urma să fie realizată prin actul de identitate sau prin mijloace electronice de identificare. Practic, un minor care încearcă să închirieze o trotinetă nu va putea accesa serviciul, iar vehiculul nu ar trebui să poată fi pornit.

Fără telefon, căști sau trotinete pe trotuar

Proiectul introduce și reguli mai stricte pentru cei care folosesc trotinetele electrice închiriate. În timpul deplasării, utilizatorii nu vor putea folosi telefonul mobil, tableta sau alte dispozitive și nici căști audio. De asemenea, circulația pe trotuare, pe aleile din parcuri și pe anumite străzi și drumuri pietruite sau nereabilitate va fi interzisă.

În cazul în care pe un drum există o pistă pentru biciclete destinată și trotinetelor electrice, utilizatorii vor fi obligați să circule pe aceasta. În lipsa pistei, trotinetele vor putea fi folosite doar pe sectoarele de drum unde limita maximă de viteză pentru vehicule este de 50 de kilometri pe oră. Aceste reguli sunt în linie cu prevederile generale privind circulația trotinetelor electrice pe drumurile publice.

242 de copii au ajuns la Urgențe în șase luni

Datele Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” arată că 242 de copii s-au prezentat la Unitatea de Primiri Urgențe în perioada martie-august 2026, după accidente în care au fost implicate trotinete electrice. Cei mai mulți pacienți, 61%, aveau între 10 și 15 ani. Alți aproximativ 31% erau adolescenți, în timp ce 8% aveau mai puțin de 10 ani.

Peste o treime dintre copii au avut nevoie de internare, iar aproximativ 10% au fost internați în Terapie Intensivă cu leziuni foarte grave. Medicii au raportat traumatisme cranio-cerebrale, leziuni abdominale, traumatisme ortopedice și cazuri care au necesitat intervenții chirurgicale. Potrivit datelor spitalului, 70% dintre copiii implicați în aceste accidente au fost băieți și 30% fete.

Ce cred părinții

Un părinte spune că vede frecvent copii și adolescenți circulând cu trotinete electrice pe străzile din București și consideră că limita de vârstă ar putea aduce mai multă siguranță.„Doamne, ce bine ar fi să intre în vigoare proiectul. Oriunde merg pe stradă văd numai puști cu trotinete. Nici nu îi vezi, sunt foarte rapizi și te poți trezi că te dărâmă din picioare. Mulți nu respectă regulile și uneori ai impresia că nu au nicio grijă. Până la 18 ani ar trebui să se ocupe de alte lucruri și să lase trotinetele de închiriat”, spune părintele.

Un tată adaugă: „Nu sunt împotriva trotinetelor, dar cred că trebuie să existe niște limite clare. Sunt copii care circulă foarte repede, printre mașini sau printre pietoni, și uneori nu își dau seama cât de repede poate apărea un accident. Dacă regula va fi adoptată, cred că este important ca și părinții să le explice copiilor de ce există aceste restricții și care sunt riscurile."