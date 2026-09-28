Orașul din Europa care are salarii mari și prețuri mici. Mărturiile unui vlogger: „Mă simt de parcă suntem în Coreea de Sud”

Cosmin Avram, vlogger de călătorie, a prezentat într-un videoclip pe Youtube cum arată o zi în Stockholm, Suedia, orașul care ar putea concura cu Japonia la capitolul curățenie și atmosferă.

Foto: captură video Youtube

Cum arată Suedia în această perioadă din an

Suedia este una dintre cele mai mari țări din Europa, cu o suprafață de aproximativ 450.000 km² - aproape dublu față de România. Cu toate acestea, populația este surprinzător de mică: puțin peste 10,6 milioane de locuitori. Densitatea scăzută este vizibilă mai ales în regiunile nordice, unde localitățile sunt rare, iar distanțele între ele sunt considerabile.

Climatul nu este singura provocare. În timpul iernii, lumina naturală dispare mult mai devreme, iar în decembrie se întunecă chiar și la ora 15:00. Cu toate acestea, piețele rămân deschise, iar oferta alimentară este variată, deși prețurile sunt ridicate.

Pe o piață locală, produsele din carne sunt printre cele mai scumpe. Carnea arată bine, însă costurile sunt semnificative.

În Suedia, prețurile alimentelor sunt exprimate în coroane suedeze (SEK). Pentru a înțelege mai bine costurile, este utilă o conversie aproximativă în euro. În 2026, cursul mediu este de aproximativ 1 euro = 11 coroane suedeze. Cu alte cuvinte, pentru a transforma o sumă din coroane în euro, valoarea se împarte la 11.

Astfel, ouăle care costă 1700 de coroane pe kilogram ajung la aproximativ 155 de euro. Sărmăluțele, la 160 de coroane porția, înseamnă aproape 15 euro. Coastele de porc, vândute cu 300 de coroane kilogramul, se traduc în circa 27 de euro, iar mușchiul de porc, la 229 de coroane, ajunge la aproximativ 21 de euro.

Un burger de 150 de coroane costă în jur de 13–14 euro. Carnea de vită cu os, la 209 coroane, se apropie de 19 euro.

La carnea de pui, pulpele la 170 de coroane înseamnă aproape 15,5 euro kilogramul, aripioarele la 99 de coroane sunt aproximativ 9 euro, pieptul de pui la 329 de coroane ajunge la 30 de euro, iar puiul întreg, la 170 de coroane, rămâne tot în zona de 15–16 euro.

Chorizo, vândut cu 300 de coroane kilogramul, costă aproximativ 27 de euro. Chiftelele, la 300 de coroane kilogramul, au același preț ca chorizo: aproximativ 27 de euro.

În apropierea hotelului, un supermarket accesibil oferă prețuri care, în mod surprinzător, sunt mai mici decât cele din România pentru anumite produse de bază, precum sucurile sau alimentele esențiale. Diferențele sunt vizibile mai ales la produsele procesate și la unele articole din categoria „private label”.

Care sunt salariile

Deși nu există un salariu minim stabilit prin lege, există o categorie de angajați cu venituri mai mici, în special în domenii precum comerțul, hotelurile și restaurantele. Salariul mediu în Suedia este de aproximativ 4.300–4.400 euro brut pe lună, iar după taxe, un angajat rămâne cu circa 3.350–3.400 euro.

Pentru joburile entry-level, salariile brute sunt adesea între 2.000–2.200 euro, ceea ce înseamnă un venit net de 1.650–1.850 euro. Aceste valori reflectă un nivel de trai ridicat, dar și un cost al vieții pe măsură.

„Dacă vorbim despre salariile mai mici pe care le întâlnim în domenii precum comerțul, hotelurile și restaurantele, salariile de început pentru un program cu normă întreagă se situează, în multe cazuri, undeva între 2000 și 2200 de euro brut pe lună, ceea ce înseamnă aproximativ 1650–1850 de euro pe lună”, a mărturisit Cosmin Avram.

Sistemul medical: finanțat din taxe, dar nu gratuit

Deși sănătatea este finanțată prin taxele plătite de cetățeni, accesul la servicii medicale nu este complet gratuit. Sistemul funcționează pe baza unor coplăți fixe.

Există însă un plafon anual: un pacient nu poate plăti mai mult de circa 130 euro pentru consultațiile din sistemul public. După atingerea acestui prag, restul vizitelor sunt acoperite integral de stat. Modelul este conceput pentru a menține accesibilitatea serviciilor medicale, fără a supraîncărca sistemul.

Astfel, consultația la medic costă 25 de euro, iar o vizită la urgențe este aproximativ 36 de euro.

Un peisaj care atrage turiștii

În Suedia, vizitatorii pot descoperi locuri care par desprinse din alte timpuri. Un exemplu este un magazin în care se vând în continuare CD-uri, viniluri și DVD-uri - un detaliu rar întâlnit în Europa, dar care arată că interesul pentru formatul fizic nu a dispărut complet.

Prețurile variază în funcție de artist: albumele rock costă aproximativ 379 de coroane, titlurile Duran Duran ajung la 460 de coroane, iar CD-uri cu Amy Winehouse sau Britney Spears se găsesc la 160 de coroane.

Pe lângă oferta muzicală, magazinul are și o selecție amplă de cărți, semn că lectura rămâne o activitate populară, la fel ca în alte țări europene precum Kosovo.

În zona vizitată, numărul turiștilor este vizibil. Oamenii se opresc frecvent pentru a admira peisajul, iar în apropierea apei pot fi observate cadre naturale impresionante, care atrag privirile celor aflați în zonă.

„Văd mulți turiști pe aici. Oamenii stau pur și simplu și admiră peisajul. O adevărată frumusețe”, a mărturisit Cosmin Avram. „La capitolul curățenie, mă simt ca în Japonia sau Coreea de Sud”.