 Orașul din Europa care are salarii mari și prețuri mici. Mărturiile unui vlogger: „Mă simt de parcă suntem în Coreea de Sud”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Orașul din Europa care are salarii mari și prețuri mici. Mărturiile unui vlogger: „Mă simt de parcă suntem în Coreea de Sud”

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Cosmin Avram, vlogger de călătorie, a prezentat într-un videoclip pe Youtube cum arată o zi în Stockholm, Suedia, orașul care ar putea concura cu Japonia la capitolul curățenie și atmosferă.

image
Foto: captură video Youtube

Cum arată Suedia în această perioadă din an

Suedia este una dintre cele mai mari țări din Europa, cu o suprafață de aproximativ 450.000 km² - aproape dublu față de România. Cu toate acestea, populația este surprinzător de mică: puțin peste 10,6 milioane de locuitori. Densitatea scăzută este vizibilă mai ales în regiunile nordice, unde localitățile sunt rare, iar distanțele între ele sunt considerabile.

Climatul nu este singura provocare. În timpul iernii, lumina naturală dispare mult mai devreme, iar în decembrie se întunecă chiar și la ora 15:00. Cu toate acestea, piețele rămân deschise, iar oferta alimentară este variată, deși prețurile sunt ridicate.

Pe o piață locală, produsele din carne sunt printre cele mai scumpe. Carnea arată bine, însă costurile sunt semnificative.

În Suedia, prețurile alimentelor sunt exprimate în coroane suedeze (SEK). Pentru a înțelege mai bine costurile, este utilă o conversie aproximativă în euro. În 2026, cursul mediu este de aproximativ 1 euro = 11 coroane suedeze. Cu alte cuvinte, pentru a transforma o sumă din coroane în euro, valoarea se împarte la 11.

Astfel, ouăle care costă 1700 de coroane pe kilogram ajung la aproximativ 155 de euro. Sărmăluțele, la 160 de coroane porția, înseamnă aproape 15 euro. Coastele de porc, vândute cu 300 de coroane kilogramul, se traduc în circa 27 de euro, iar mușchiul de porc, la 229 de coroane, ajunge la aproximativ 21 de euro.

Un burger de 150 de coroane costă în jur de 13–14 euro. Carnea de vită cu os, la 209 coroane, se apropie de 19 euro.

La carnea de pui, pulpele la 170 de coroane înseamnă aproape 15,5 euro kilogramul, aripioarele la 99 de coroane sunt aproximativ 9 euro, pieptul de pui la 329 de coroane ajunge la 30 de euro, iar puiul întreg, la 170 de coroane, rămâne tot în zona de 15–16 euro.

Chorizo, vândut cu 300 de coroane kilogramul, costă aproximativ 27 de euro. Chiftelele, la 300 de coroane kilogramul, au același preț ca chorizo: aproximativ 27 de euro.

În apropierea hotelului, un supermarket accesibil oferă prețuri care, în mod surprinzător, sunt mai mici decât cele din România pentru anumite produse de bază, precum sucurile sau alimentele esențiale. Diferențele sunt vizibile mai ales la produsele procesate și la unele articole din categoria „private label”.

Care sunt salariile

Deși nu există un salariu minim stabilit prin lege, există o categorie de angajați cu venituri mai mici, în special în domenii precum comerțul, hotelurile și restaurantele. Salariul mediu în Suedia este de aproximativ 4.300–4.400 euro brut pe lună, iar după taxe, un angajat rămâne cu circa 3.350–3.400 euro.

Pentru joburile entry-level, salariile brute sunt adesea între 2.000–2.200 euro, ceea ce înseamnă un venit net de 1.650–1.850 euro. Aceste valori reflectă un nivel de trai ridicat, dar și un cost al vieții pe măsură.

„Dacă vorbim despre salariile mai mici pe care le întâlnim în domenii precum comerțul, hotelurile și restaurantele, salariile de început pentru un program cu normă întreagă se situează, în multe cazuri, undeva între 2000 și 2200 de euro brut pe lună, ceea ce înseamnă aproximativ 1650–1850 de euro pe lună”, a mărturisit Cosmin Avram.

Sistemul medical: finanțat din taxe, dar nu gratuit

Deși sănătatea este finanțată prin taxele plătite de cetățeni, accesul la servicii medicale nu este complet gratuit. Sistemul funcționează pe baza unor coplăți fixe. 

Există însă un plafon anual: un pacient nu poate plăti mai mult de circa 130 euro pentru consultațiile din sistemul public. După atingerea acestui prag, restul vizitelor sunt acoperite integral de stat. Modelul este conceput pentru a menține accesibilitatea serviciilor medicale, fără a supraîncărca sistemul.

Astfel, consultația la medic costă 25 de euro, iar o vizită la urgențe este aproximativ 36 de euro.

Un peisaj care atrage turiștii

În Suedia, vizitatorii pot descoperi locuri care par desprinse din alte timpuri. Un exemplu este un magazin în care se vând în continuare CD-uri, viniluri și DVD-uri - un detaliu rar întâlnit în Europa, dar care arată că interesul pentru formatul fizic nu a dispărut complet.

Prețurile variază în funcție de artist: albumele rock costă aproximativ 379 de coroane, titlurile Duran Duran ajung la 460 de coroane, iar CD-uri cu Amy Winehouse sau Britney Spears se găsesc la 160 de coroane.

Pe lângă oferta muzicală, magazinul are și o selecție amplă de cărți, semn că lectura rămâne o activitate populară, la fel ca în alte țări europene precum Kosovo.

În zona vizitată, numărul turiștilor este vizibil. Oamenii se opresc frecvent pentru a admira peisajul, iar în apropierea apei pot fi observate cadre naturale impresionante, care atrag privirile celor aflați în zonă.

„Văd mulți turiști pe aici. Oamenii stau pur și simplu și admiră peisajul. O adevărată frumusețe”, a mărturisit Cosmin Avram. „La capitolul curățenie, mă simt ca în Japonia sau Coreea de Sud”.

Ghid de cumpărături

Simona Halep jpg
Simona Halep și-a sărbătorit ziua de naștere alături de iubit. Cum au fost surprinși cei doi la aeroport Vedete românești
marian godina facebook jpg
FotoMarian Godină s-a angajat după ce și-a dat demisia din Poliția Română: „Au crezut că va urma dezastrul” Vedete românești
image
Constatarea unei familii care a renunțat la viața din SUA pentru un sat din Spania: „Nu mai voiam să trăim ca niște hamsteri pe roată” adevarul.ro
image
Ungurii se apropie cu o șosea de mare viteză de România. Punct de legătură important la granița de Nord-Vest adevarul.ro

Parteneri

image
Cornel Dinu dă de pământ cu naţionala României: „S-a văzut servilismul unora faţă de Hagi!”. Interviu exclusiv www.fanatik.ro
image
Patru staţiuni vor avea plaje noi anul viitor. "Să nu se mai înghesuie" observatornews.ro
image
Planta de care trebuie neapărat să scapi, daca o vezi în grădină: Pare inofensivă, dar invadează tot și poate să scadă valoarea casei www.antena3.ro
image
Moment bizar în Parlament la audierea lui Radu Miruță. Militarii care au venit cu el nu au răspuns cine i-a invitat. Cine a vorbit în locul lor www.gandul.ro
image
Prietena Valentinei, tânăra găsită moartă în valiză, mesaje de amenințare trimise de pe conturi cu numele principalului suspect: „În primă fază m-am speriat” www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
„Pleca de acasă noaptea” Ilie Năstase a reacţionat după ce fosta lui soţie a ieşit la atac contra actualei, Ioana! as.ro
image
Prețurile apartamentelor au scăzut într-un mare oraș din România. Ce arată datele pentru restul țării playtech.ro
image
Marius Mitran, necruțător: „România B a fost un experiment. O tentativă eșuată în gândurile lui Hagi!” www.fanatik.ro
image
Simona Halep l-a luat pe iubi milionar de la aeroport și l-a dus în cuibușorul lor de nebunii! www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
Divorțează la 4 luni de la nuntă! E știrea momentului în showbizul românesc! Ea ar fi fost cea care a plecat din căminul conjugal www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Kate Middleton încă respectă cu religiozitate „Regula de aur” a Prințului Philip pentru familia regală. Despre ce este vorba? okmagazine.ro
image
Ducesa cu foc la inimă adora să cadă la așternut, la ceas de seară. Și-a părăsit soțul și l-a cucerit pe Regele Angliei okmagazine.ro
image
#Istorie Medievală Universală
William Bastardul: Cuceritorul care a schimbat cursul istoriei Angliei historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Ultimul secret al Ginghis Han: de ce nu poate fi găsit mormântul cuceritorului stepelor? historia.ro
ratonul care cere ajutor jpg
Momentul în care un raton blocat este salvat de polițiști. Imaginile care au emoționat Internațional
Patrick André de Hillerin jpg
A murit jurnalistul Patrick André de Hillerin, la doar 52 de ani. A fost unul dintre fondatorii Academiei Cațavencu Național
calendar ortodox 2022 05 octombrie Sfânta Muceniță Haritina Constantinopol 985 miniatură din Menologhionul lui Vasile al II lea Vatican Library Roma jpg
Ce sărbatori sunt în octombrie 2026. Calendar ortodox complet Național
sub apă jpg
Panourile fotovoltaice produc energie și sub apă. Cercetătorii chinezi le-au testat la 10 metri adâncime Internațional
image png
Trei activiste, suspectate că ar fi furat oile de pe proprietatea regelui Charles. Cine sunt „hoațele” Internațional
rio de janeiro brazilia pixabay jpg
Povestea criminalului supranumit „Vampirul din Niterói”. Ce s-a întâmplat cu el Internațional
Madonna
Madonna, moment de confuzie pe scena MTV VMAs 2026. Replica ce a stârnit reacții în mediul online: „E neclar” Internațional
patronul dristor kebap arestat in turcia acuzat ca e sef intr o grupare criminala ar fi pus studenti romani sa care valize cu valuta 1105692 webp
Patronul Dristor Kebap a fost arestat în Turcia! Studenți din București ar fi transportat valize cu bani Național
image
Cine sunt părinții lui Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan. A crescut într-o familie de profesori, cu mamă de origine germană și tată român actualitate.net
image
Cauza morții premature a jurnalistului Patrick André de Hillerin. Avea 52 de ani actualitate.net