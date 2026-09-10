 Cât te costă o vacanță în Istanbul? „Țeapa” care le-a stricat vacanța unor vloggeri: „Am fost păcăliți”
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Cât te costă o vacanță în Istanbul? „Țeapa” care le-a stricat vacanța unor vloggeri: „Am fost păcăliți”

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Pentru Yasmin și Alex, Istanbul a început cu o surpriză plăcută: nu a fost nevoie să cunoască prea multă engleză sau turcă. Cu toate acestea, vloggerii au avut parte și de o experiență negativă. 

Yasmin și Alex în Istanbul
Yasmin și Alex în Istanbul Foto: Captură video Youtube

Istanbul, orașul plin de experiențe vibrante

Noul episod postat pe Youtube începe în Piața Taksim, unul dintre cele mai cunoscute locuri din metropola turcă - punct de întâlnire pentru turiști, loc de plecare pentru tururi și nod important de transport. 

Hotelul lor se află la doar două minute de mers pe jos de piață. Este o opțiune de buget, 55 de euro pe noapte cu mic dejun inclus, o alegere inspirată într-un Istanbul unde prețurile au crescut vizibil în ultimii ani. Zona este excelent conectată cu aeroportul, iar autobuzul îi lasă direct în Taksim.

Atmosfera i-a cucerit imediat: mulțime, magazine, mirosuri, energie. Yasmin a remarcat cât de caldă și vibrantă este lumea de aici, iar Alex a fost convins că vor avea două zile perfecte.

„Îmi place energia oamenilor de aici”, spune Yasmin. Iar Alex completează: „Cu tine aici, sunt convins că vom avea două zile perfecte”.

Baclavaua, tentația supremă

Yasmin este îndrăgostită de baclava și de deserturile turcești, iar Istanbulul este locul ideal pentru astfel de pasiuni. Problema? Există prea multe locuri unde poți mânca baclava. 

Prețurile sunt ușor de convertit: în general, se taie un zero și rezultatul este suma în lei. Baclavaua costă aproximativ 800 lire kilogramul, adică 80 de lei. Sucurile sunt între 7 și 16 lei. O cafea ajunge la 22 lei - un preț pe care Yasmin nu și-l amintește din vizitele anterioare. Istanbulul este vizibil mai scump decât în trecut.

„Redescoperim un Istanbul mult mai scump”, spune Alex.

Un episod neplăcut al celor doi vloggeri

Cei doi au avut parte și de o experiență neplăcută într-un magazin. După ce au cumpărat produse în valoare de aproximativ 100 de euro, au întrebat dacă pot primi tax refund. Răspunsul a fost „nu”. Ulterior, au observat că toți ceilalți clienți prezentau pașaportul și primeau documentele necesare.

Când au revenit să întrebe, li s-a spus că „personalul nu vorbea engleză”, deși comunicase cu ei în engleză cu câteva minute înainte. Atitudinea a fost nepotrivită, lipsită de scuze, iar explicațiile - defensive.

„Deși au greșit, nu aveau nicio urmă de regret”, povestește Yasmin. În cele din urmă, au returnat produsele. Rambursarea va dura 20–30 de zile. Au plătit din nou, iar de această dată au primit tax refund-ul.

„Nu era vorba de sumă, ci de faptul că am fost mințiți”, a mărturisit Alex. „Dacă nu am fi știut procedura, am fi plecat fără să cerem nimic”.

Cei doi au fost și acuzați că nu au fost „empatici” cu personalul care „nu vorbea engleză”. În plus, li s-a spus că nu au voie să filmeze în magazin. Replica lor a venit firesc: „Clienții nu au voie nici să fie mințiți”.

Yasmin și Alex spun că interacțiunea a fost tristă, dar nu au lăsat-o să le strice ziua. Recomandarea lor este clară:

Dacă aveți cumpărături de peste 2.000 lire, ar trebui să primiți tax refund. Întrebați, verificați, nu rămâneți cu primul răspuns negativ.

În mod normal, magazinele ar trebui să afișeze un sticker care arată că sistemul de tax refund este activ. Ei l-au văzut peste tot, inclusiv în locul unde inițial li s-a spus că nu se poate.

Pentru Yasmin și Alex, Istanbulul rămâne un oraș plin de energie, diversitate și gusturi memorabile. Chiar dacă au avut parte de un episod neplăcut, experiența generală a fost una intensă și plină de culoare.

„Veniți cu încredere în Istanbul”, spune Yasmin. „O să vă simțiți ca acasă.”

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