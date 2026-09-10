 De ce trebuie să depozitezi mereu ouăle în cartonul lor original. Este mult mai important decât pare
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De ce trebuie să depozitezi mereu ouăle în cartonul lor original. Este mult mai important decât pare

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Atunci când venim acasă de la cumpărături, mulți dintre noi ne întrebăm dacă să păstrăm ouăle în cofrajul de carton în care le-am cumpărat, sau dacă să le punem în frigider într-un vas sau chiar într-un suport special. Potrivit experților, răspunsul corect este unul surprinzător.

Cartonul de ouă este mult mai util decât pare
Cartonul de ouă este mult mai util decât pare Foto: Pixabay

Ambalajele de carton în care se vând ouăle ajung, înainte de a fi cumpărate, în locuri pe care nu le-am considera foarte igienice. Din acest motiv, mulți oameni sunt tentați să transfere ouăle în alte recipiente, înainte de a le pune în frigider. Cu toate acestea, cofrajul de carton nu este doar un simplu ambalaj, ci este gândit în așa fel încât să protejeze cât mai bine ouăle.

Mai mult decât atât, cartonul funcționează ca o barieră care previne pierderea umezelii, lucru care ajută ouăle să rămână proaspete pentru mai mult timp, potrivit informațiilor de la marthastewart.com.

Este un detaliu mult mai important decât pare inițial

Un alt avantaj al ambalajului original de carton este faptul că ajută ouăle să nu absoarbă mirosurile din jur. Coaja acestora este foarte poroasă și va absorbi mirosurile alimentelor care se află în jur.

Desigur, chiar și în ciuda avantajului oferit de cofrajul de carton, este indicat să ținem ouăle cât mai departe de alimente precum peștele, ceapa sau orice altceva cu un miros puternic. Iar nu în ultimul rând, ambalajul original conține data de valabilitate, care este foarte importantă în cazul ouălor.

Cartonul original nu trebuie aruncat

Desigur, un vas sau un recipient special pentru ouă poate avea un aspect estetic mai plăcut în frigider. Însă, astfel de soluții nu oferă și nivelul de protecție pe care cofrajul tradițional din carton îl are pentru ouă.

Iar dacă aruncăm cartonul original, riscăm să pierdem din vedere data la care vor expira ouăle și să ne punem sănătatea în pericol. Practic, deși nu are un aspect estetic foarte plăcut, ouăle trebuie puse în frigider în cartonul obișnuit.

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