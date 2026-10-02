 Cum va fi vremea în luna octombrie. ANM a actualizat prognoza pentru următoarele patru săptămâni
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Cum va fi vremea în luna octombrie. ANM a actualizat prognoza pentru următoarele patru săptămâni

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Chiar în cursul zilei de vineri, specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM) au emis prognoza actualizată pentru următoarele patru săptămâni, în intervalul 5 octombrie și 2 noiembrie.

Luna octombrie se anunță a fi caldă
Luna octombrie se anunță a fi caldă Foto: Arhivă

Potrivit prognozei emise de ANM, în perioada următoare ne putem aștepta la vreme frumoasă și ușor mai caldă decât în mod obișnuit. Nopțile și diminețile vor fi reci în depresiuni, iar ploile vor fi deficitare în mai toată țara. În general, ne putem aștepta la temperaturi cuprinse între 20 și 25 de grade, potrivit informațiilor de la Antena 3 CNN.

Saptămâna 5 - 12 octombrie

În acest interval, temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât este normal pentru această perioadă din an, mai ales în zonele vestice ale țării. În plus, regimul pluviometric va fi deficitar de-a lungul României.

Săptămâna 12 - 19 octombrie

Și spre jumătatea lunii ne vom putea aștepta la temperaturi maxime mai mari decât în mod obișnuit. Vremea va fi caldă mai ales în sud-vestul României.

Ne putem aștepta la un nivel de precipitații uşor excedentar în sud și nord-vest, în această perioadă a lunii.

Săptămâna 19 - 26 octombrie

Spre finalul lunii octombrie, temperaturile din timpul zilei vor continua să depășească ușor valoarea normală pentru această perioadă a anului. Mai ales în zonele vestice, ne putem aștepta la maxime ușor mai calde decât ar fi normal.

Cantitățile de precipitații vor fi, în general, normale pentru finalul de octombrie. Însă, în regiunile vestice şi nord-vestice, nivelul de precipitații poate fi ușor deficitar.

Săptămâna 26 octombrie - 2 noiembrie

Finalul lui octombrie și primele două zile din noiembrie vor fi marcate, la fel ca întreaga lună precedentă, de temperaturi maxime ușor mai mari decât în mod obișnuit. Aceste valori ridicate se vor înregistra în toată țara, potrivit prognozei emise de ANM.

În regiunile din sud-estul țării, regimul pluviometric poate fi ușor excedentar. În rest, el va fi apropiat de valorile normale ale perioadei.

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