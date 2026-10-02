Acesta e cel mai bun ulei pentru gătit! Mulți români se feresc de el. Somelier: „Cel de floarea soarelui trebuie aruncat după fiecare prăjire!”

Uleiul de măsline extravirgin este adesea asociat cu salatele și preparatele consumate fără preparare termică, însă poate fi folosit și la gătit, inclusiv la prăjit, susține Geo Dobre, somelier în ulei de măsline.

Foto: Captura podcast Dr. Mihail & Magnific @azerbaijan_stockers

Invitat în podcastul dr. Mihail Pautov, acesta a vorbit despre diferențele dintre uleiul extravirgin și cel rafinat, dar și despre motivul pentru care uleiul de măsline este folosit atât de frecvent în bucătăria grecească.

Potrivit lui, extravirginul este o alegere mai bună din perspectiva sănătății și rezistă mai bine la degradarea produsă de temperaturile ridicate decât uleiul de floarea-soarelui.

„Cu siguranța e mult mai bun uleiul din raftul magazinelor, pe care scrie extravirgin, pentru gătit și pentru folosit în bucătărie, decât uleiul rafinat. Dacă ne gândim la sănătate, uleiul extravirgin e mai bun.

Toți grecii gătesc în ulei de măsline. Diferența e că e scump. În Grecia au doar ulei de măsline. În România ai alegerea de 4 - 7 ori mai ieftină a uleiului rafinat.

Poți să prăjești în ulei de măsline. Ba mai mult, există studii foarte clare care arată că uleiul extravirgin are punctul de fum aproape ca orice alt ulei, uneori chiar mai sus, se deteriorează mult mai greu decât uleiul de floarea-soarelui”, a spus Geo Dobre, somelier în ulei de măsline, în podcastul dr. Mihail Pautov.

Cele mai bune două grăsimi pentru prăjit

În ceea ce privește prăjirea, Geo Dobre spune că diferențele dintre tipurile de grăsimi devin și mai importante atunci când acestea sunt încălzite și refolosite. Potrivit acestuia, un studiu privind degradarea grăsimilor după prăjire indică uleiul extravirgin și grăsimea de porc drept cele mai rezistente variante.

„Uleiul extravirgin și grăsimea de porc, grăsimea animală. Când zic „mai bun” înseamnă câți oxizi cancerigeni au rămas după reprăjire în acele grăsimi.

Grăsimea de porc pentru că este mai rezistent la temperatură înaltă, dar alte multe grăsimi saturate.

Cel mai slab ulei a fost uleiul rafinat de floarea-soarelui, iar concluziile studiului spun că acest tip de ulei trebuie aruncat după fiecare prăjire”, a mai spus el.

De ce nu gătesc românii cu ulei de măsline

Pe lângă diferențele legate de utilizarea la gătit și de comportamentul la temperaturi ridicate, alegerea uleiului ține și de gustul pe care acesta îl imprimă preparatelor. Geo Dobre explică de ce unii consumatori preferă uleiurile rafinate, care au un profil aromatic mai neutru.

„Uleiul de măsline dă gust mâncării și oamenii, atunci când prăjesc ceva sau fac mâncare, nu se așteaptă ca grăsimea să dea gustul de măsline.

Mulți nu doresc acel gust, vor un gust neutru și folosesc ulei rafinat”, a conchis el.