 Acesta e cel mai bun ulei pentru gătit! Mulți români se feresc de el. Somelier: „Cel de floarea soarelui trebuie aruncat după fiecare prăjire!”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Acesta e cel mai bun ulei pentru gătit! Mulți români se feresc de el. Somelier: „Cel de floarea soarelui trebuie aruncat după fiecare prăjire!”

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Uleiul de măsline extravirgin este adesea asociat cu salatele și preparatele consumate fără preparare termică, însă poate fi folosit și la gătit, inclusiv la prăjit, susține Geo Dobre, somelier în ulei de măsline.

ulei de masline si ulei de floarea soarelui captura podcast Dr Mihail & Magnific @azerbaijan stockers jpeg
Foto: Captura podcast Dr. Mihail & Magnific @azerbaijan_stockers

Invitat în podcastul dr. Mihail Pautov, acesta a vorbit despre diferențele dintre uleiul extravirgin și cel rafinat, dar și despre motivul pentru care uleiul de măsline este folosit atât de frecvent în bucătăria grecească.

Potrivit lui, extravirginul este o alegere mai bună din perspectiva sănătății și rezistă mai bine la degradarea produsă de temperaturile ridicate decât uleiul de floarea-soarelui.

Cu siguranța e mult mai bun uleiul din raftul magazinelor, pe care scrie extravirgin, pentru gătit și pentru folosit în bucătărie, decât uleiul rafinat. Dacă ne gândim la sănătate, uleiul extravirgin e mai bun.

Toți grecii gătesc în ulei de măsline. Diferența e că e scump. În Grecia au doar ulei de măsline. În România ai alegerea de 4 - 7 ori mai ieftină a uleiului rafinat.

Poți să prăjești în ulei de măsline. Ba mai mult, există studii foarte clare care arată că uleiul extravirgin are punctul de fum aproape ca orice alt ulei, uneori chiar mai sus, se deteriorează mult mai greu decât uleiul de floarea-soarelui”, a spus Geo Dobre, somelier în ulei de măsline, în podcastul dr. Mihail Pautov.

Cele mai bune două grăsimi pentru prăjit

În ceea ce privește prăjirea, Geo Dobre spune că diferențele dintre tipurile de grăsimi devin și mai importante atunci când acestea sunt încălzite și refolosite. Potrivit acestuia, un studiu privind degradarea grăsimilor după prăjire indică uleiul extravirgin și grăsimea de porc drept cele mai rezistente variante.

Uleiul extravirgin și grăsimea de porc, grăsimea animală. Când zic mai bun” înseamnă câți oxizi cancerigeni au rămas după reprăjire în acele grăsimi.

Grăsimea de porc pentru că este mai rezistent la temperatură înaltă, dar alte multe grăsimi saturate.

Cel mai slab ulei a fost uleiul rafinat de floarea-soarelui, iar concluziile studiului spun că acest tip de ulei trebuie aruncat după fiecare prăjire”, a mai spus el.

De ce nu gătesc românii cu ulei de măsline

Pe lângă diferențele legate de utilizarea la gătit și de comportamentul la temperaturi ridicate, alegerea uleiului ține și de gustul pe care acesta îl imprimă preparatelor. Geo Dobre explică de ce unii consumatori preferă uleiurile rafinate, care au un profil aromatic mai neutru.

Uleiul de măsline dă gust mâncării și oamenii, atunci când prăjesc ceva sau fac mâncare, nu se așteaptă ca grăsimea să dea gustul de măsline.

Mulți nu doresc acel gust, vor un gust neutru și folosesc ulei rafinat”, a conchis el.

Ghid de cumpărături

Ultima șansă asia express jpg
Scântei la Asia Express în cursa pentru ultima șansă. Concurentul, la un pas să părăsească emisiunea PrimeTime
horoscop martie iunie logo webp
Horoscop vineri, 2 octombrie. Zodiile sunt nevoite să facă alegeri importante. Ce le rezervă astrele Horoscop
image
Până la ce oră se spune „bună dimineața” și când începem să spunem „bună seara”. Ce recomandă ghidurile de politețe adevarul.ro
image
#Analize Adevărul
Marea recrutare din Sănătate: 6.800 de posturi în spitale, deblocate. Ce locuri de muncă sunt disponibile și unde se fac angajări adevarul.ro

Parteneri

image
Ce sfat i-ar fi dat azi Mircea Lucescu lui Gică Hagi! Marius Mitran dezvăluie o discuție neștiută cu Il Luce despre Hagi www.fanatik.ro
image
O femeie din Buzău a făcut credit şi i-a dat 90.000 de euro unei "vedete" coreene. Reacţia soţului observatornews.ro
image
Rușii au pierdut în Donețk moaștele cneazului care ar fi trebuit ”să îi încurajeze” pe front. Au fost atacați și le-au abandonat www.antena3.ro
image
București, în șantier. În ce stadiu sunt lucrările la Planșeul Unirii. Constructorul va folosi „cârtițe” precum cele care sapă tunelurile la metrou www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Cristina Dorobanţu, vedeta Ştirilor Kanal D, s-a căsătorit şi va deveni mămică: „Este ca un vis frumos pentru mine” www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Ce premier a propus Gigi Becali pentru România: „E singura soluţie!” as.ro
image
Noutăți în cazul avionului Flydubai care zbura spre Israel. Copilotul ar fi vrut să preia controlul aeronavei și să o prăbușească într-un zgârie-nori. „Un scenariu de tipul celui din 11 septembrie” playtech.ro
image
„Ionuț Radu e un gafeur! Rică Răducanu nu lua niciun gol din primele trei cu Bosnia”. Analiza lui Liță Dumitru, cel mai bun fotbalist al României în 1973 și 1975 www.fanatik.ro
image
Ispita Gabriella a rămas ÎNSĂRCINATĂ cu un concurent de la Insula Iubirii: 'Aș fi continuat toată viața alături de el' www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
Mama lui Valerie Lungu a dat TOT din casă! Ce s-a întâmplat la Starea Civilă, în ziua în care fata ei s-a căsătorit cu Alex Gîlcă. „Când au urcat pe scările de la Starea Civilă...” Detalii din culise, pe care celebra influenceriță nu a vrut să le facă publice www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Lady cu 27 de amanți! Soțul își ridica prietenul pe umeri ca s-o privească dezbrăcată. Scandalul sexual care a EXPLODAT la tribunal okmagazine.ro
image
Sydney Sweeney, noua Pamela Anderson! Costum roșu minuscul și escapadă fierbinte pentru blonda momentului okmagazine.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
De ce erau asasinați împărații romani? historia.ro
image
#Istoria Filmului
Legenda lui James Dean: Viața și moartea unui „rebel fără cauză” historia.ro
sapun adobestock jpg
Ce săpun este mai igienic: cel solid sau cel lichid? Diferența pe care puțini oameni o cunosc Fapt divers
cartofi eatingwell1 jpeg
Ai diabet? Nu trebuie să renunți la cartofi și orez. Cum trebuie consumate pentru a ține glicemia sub control Fapt divers
varza murata FOTO Shutterstock
Când se pune varza la murat pentru iarnă, potrivit tradiției Fapt divers
kalhh upper body 944557 1280 jpg
Toamna și poluarea aerului. Ce se întâmplă cu plămânii tăi? Medic: „Și aerul pe care îl respirăm în locuință poate influența” Fapt divers
Ciprian si Iustina jpg
Cine a fost Sf. Ciprian, fostul vrăjitor și astrolog sărbătorit pe 2 octombrie Național
curte gradina gradinarit adobestock jpg
Trucul de toamnă pe care puțini grădinari îl știu. De ce să pui un cearșaf în grădină Fapt divers
Cum sa╠å faci cafea acasa╠å mai buna╠å deca╠ét la cafenele jpg
Pune acest ingredient banal în cafeaua solubilă. Trucul care îi schimbă complet gustul, va semăna cu cea de la cafenea Fapt divers
cerere in casatorie
Îl iubea, dar nu voia să se mărite cu el. Ce a făcut o tânără după ce a fost cerută în căsătorie întrece orice imaginație Fapt divers
image
Cine sunt părinții lui Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan. A crescut într-o familie de profesori, cu mamă de origine germană și tată român actualitate.net
image
Cauza morții premature a jurnalistului Patrick André de Hillerin. Avea 52 de ani actualitate.net