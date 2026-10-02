 Cine a fost Sf. Ciprian, fostul vrăjitor și astrolog sărbătorit pe 2 octombrie
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Cine a fost Sf. Ciprian, fostul vrăjitor și astrolog sărbătorit pe 2 octombrie

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Luna octombrie începe cu sărbători importante pentru credincioșii ortodocși din țara noastră. În timp ce în prima zi a lunii este sărbătorit Acoperământul Maicii Domnului, pe data de 2 octombrie este sărbătorit Sfântul Ciprian, alături de Sfânta Iustina.

Sf. Ciprian este sărbătorit pe 2 octombrie
Sf. Ciprian este sărbătorit pe 2 octombrie Foto: Wikipedia

Pe data de 2 octombrie, credincioșii din țara noastră îl vor sărbători pe Sfântul Ciprian și pe Sfânta Iustina, tânăra care a fost cea care l-a convertit pe Ciprian la Creștinism. Această sărbătoare este una importantă, iar nenumărați români își vor sărbători ziua onomastică cu această ocazie.

Cine a fost Sf. Ciprian, fostul vrăjitor și astrolog devenit preot

Sfântul Ciprian a trăit în secolul al III-lea, în Antiohia Siriei iar, potrivit tradiției bisericești, s-a născut într-o familie păgână din Cartagina. Încă din copilărie, Ciprian a fost pregătit pentru a-l sluji pe Apollo, iar de-a lungul călătoriilor sale prin Egipt, Atena și Caldeea, viitorul sfânt a învățat filosofie și practici magice.

În Antiohia, el era cunoscut drept vrăjitor, iar oamenii veneau la el pentru a le rezolva diverse probleme prin intermediul vrăjilor.

Sf. Ciprian desface vrăjile

În cele din urmă, la Ciprian a venit Aglaid, un tânăr îndrăgostit de Iustina, o creștină din Antiohia care nu dorea să se căsătorească cu el. Potrivit tradiției, Ciprian a făcut tot posibilul pentru a o face pe tânără să se îndrăgostească de Aglaid, dar aceasta a ținut post și s-a rugat, iar încercările lui Ciprian au eșuat.

Acest lucru l-a determinat să se convertească la Creștinism, să ardă cărțile de vrăjitorie și să se boteze. În cele din urmă, Ciprian și Iustina au fost arestați de autoritățile romane și executați.

Astăzi, nenumărați credincioși se roagă la Sfântul Ciprian pentru a desface efectele vrăjilor și blestemelor.

Cui spunem „La mulți ani!” pe 2 octombrie

Pe data de 2 octombrie, nenumărați români își vor serba ziua onomastică. Desigur, cei care poartă numele „Ciprian” se află în această categorie, dar și cei care au un nume derivat din acesta.

Mai precis, este vorba despre nume precum Cipriana, dar și variante mai rare, cum ar fi Cipri, Cip, Ciprianel sau Ciprianela.

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