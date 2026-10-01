 Ioana Ginghină, mesaj după cazul înfiorător de la Cornell: „De ce nu s-au oprit ei?”
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Ioana Ginghină, mesaj după cazul înfiorător de la Cornell: „De ce nu s-au oprit ei?”

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Ioana Ginghină a transmis un mesaj puternic în mediul online, după cazul unei foste studente de la Cornell care susține că, în 2024, a fost agresată sexual de mai mulți membri ai unei fraternități. 

Ioana Ginghină, mesaj după cazul înfiorător de la Cornell
Ioana Ginghină, mesaj după cazul înfiorător de la Cornell Foto: Facebook

Actrița a atras atenția asupra modului în care, în astfel de situații, responsabilitatea ajunge uneori să fie pusă chiar pe umerii victimei.

Ioana Ginghină: „De câte ori nu ați fost puse într-o situație stânjenitoare”

Vedeta a vorbit despre situațiile în care femeile sunt judecate pentru comportamentul lor, deși nu ele sunt cele care au provocat agresiunea. Ioana Ginghină a dat ca exemple întrebările care apar frecvent în astfel de cazuri: ce a băut victima, de ce a mers într-un anumit loc sau de ce nu a plecat.

„A fost agresată. Și tot ea e pusă la zid! Voi nu sunteți femei? De câte ori nu ați fost puse într-o situație stânjenitoare fără să aveți nicio vină, în afară de faptul că sunteți femei?

Fluierături pe stradă. Claxoane. Miștouri. Ironii. Priviri care vă fac să grăbiți pasul. Și tot voi puneți femeia la zid?

Voi, mame de fete tinere, frumoase, pline de viață, care râd, iubesc și pleacă în lume cu speranța că li se poate întâmpla ceva frumos. Voi, tați de fete. Chiar nu vă cutremură gândul că, într-o zi, dacă li se întâmplă ceva, prima întrebare ar putea fi:

«Dar ea ce a făcut?»”, începe mesajul actriței, publicat pe rețelele de socializare. 

„Dar pe mine nu doar cazul în sine m-a tulburat”

În mesajul său, Ioana Ginghină folosește drept exemplu cazul unei foste studente de la Cornell care susține că a fost agresată sexual și scoate la suprafață mentalitatea celor care ajung să pună responsabilitatea asupra victimei. Actrița atrage atenția asupra întrebărilor pe care oamenii le pun în astfel de situații și care pot transforma victima în persoana judecată, în loc ca atenția să fie îndreptată către cei acuzați.

„La Cornell, o fostă studentă susține că, în 2024, a fost agresată sexual de mai mulți membri ai unei fraternități. A depus ulterior un proces civil, iar ancheta penală, care inițial nu dusese la acuzații, a fost redeschisă după apariția unor noi elemente. Cazul este încă investigat.

Dar pe mine nu doar cazul în sine m-a tulburat. Ci cât de repede, într-o poveste ca asta, ajungem să întrebăm despre ea: Ce a băut? De ce a mers acolo? De ce nu a plecat? De parcă o femeie aflată într-o situație de vulnerabilitate ar trebui să aibă luciditatea unui avocat și reacțiile perfecte ale unui scenariu scris. Să știe exact când să plece. Să spună exact cuvintele potrivite. Să reacționeze «corect». Să-și amintească tot. Să povestească tot fără contradicții.”

Actrița: „Consimțământul nu este o semnătură dată la începutul serii”

În încheierea mesajului, Ioana Ginghină revine asupra ideii de consimțământ și subliniază că, în astfel de situații, atenția nu ar trebui concentrată asupra comportamentului victimei, ci asupra celor care ar fi depășit limitele acesteia. Actrița atrage atenția asupra faptului că o femeie se poate răzgândi, poate spune „nu” sau poate refuza să continue, indiferent de momentul în care se află.

„Altfel, încep îndoielile. Și poate că aici greșim cel mai tare:

Îi cerem victimei o versiune impecabilă a unei experiențe care, prin definiție, a fost haotică și traumatizantă. Consimțământul nu este o semnătură dată la începutul serii și valabilă până dimineața. O femeie poate să se răzgândească. Poate să spună nu. Poate să se oprească. Poate să nu mai fie capabilă să consimtă.

Și poate că, înainte să întrebăm:

«De ce n-a plecat?»«De ce n-a spus?»«De ce s-a dus acolo?»

Ar trebui să ne obișnuim cu o întrebare mult mai simplă:

«De ce nu s-au oprit ei?»”

Cazul fostei studente care susține că a fost violată ore întregi 

Scandalul de la Universitatea Cornell a readus în atenția publică problema consimțământului și a modului în care sunt privite victimele agresiunilor sexuale. O fostă studentă a deschis un proces civil împotriva universității și a șapte foști colegi, susținând că, în octombrie 2024, a fost drogată și agresată sexual timp de mai multe ore într-o casă a unei fraternități.

Tânăra, care avea 20 de ani la momentul incidentului, a povestit că în acea seară a consumat alcool și ulterior ar fi fost presată să consume ketamină, după care ar fi fost agresată sexual. A doua zi, aceasta s-a adresat Poliției Universității Cornell și a relatat ce își amintea. Universitatea a suspendat filiala fraternității implicate, iar autoritățile au deschis o anchetă penală.

Ancheta penală nu a dus inițial la acuzații, procurorul explicând că, pe baza declarației oferite la acel moment, nu existau suficiente informații pentru a demonstra că tânăra fusese forțată sau că se afla într-o stare în care nu mai putea să își exprime consimțământul. Ulterior, cazul a revenit în atenție în contextul procesului civil intentat de fostă studentă.

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