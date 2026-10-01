 Ce soție de milionar a pus la bătaie o geantă de 150.000 de euro pentru campania lui Codin Maticiuc? Emily Burghelea a sărit și ea în ajutor
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Ce soție de milionar a pus la bătaie o geantă de 150.000 de euro pentru campania lui Codin Maticiuc? Emily Burghelea a sărit și ea în ajutor

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Campania pentru construirea noului spital de psihiatrie pediatrică de la Obregia reunește tot mai multe femei cunoscute din România, care aleg să se implice prin gesturi concrete.

Emily Burghelea susține campania lui Codin Maticiuc
Emily Burghelea susține campania lui Codin Maticiuc Foto: instagram/facebook

Printre cele care au răspuns apelului se numără Maria Căpâlnaș, cunoscută pentru colecția sa de genți Hermès, dar și Emily Burghelea, care a decis să ducă mai departe provocarea.

Maria Căpâlnaș a donat o geantă Hermès pentru campania lui Codin Maticiuc

Campania face parte din demersurile pentru construirea unui nou spital destinat copiilor care au nevoie de sprijin și tratament în domeniul sănătății mintale. Mai multe femei cunoscute au ales să se implice și să transforme obiecte sau proiecte personale în donații pentru această cauză.

Maria Căpâlnaș, despre care presa a scris că este o adevărată „regină a Hermèsurilor” din România, s-a alăturat campaniei lui Codin Maticiuc prin donarea unei genți Hermès evaluate la aproximativ 150.000 de euro.

Gestul său a devenit, la rândul său, o provocare pentru alte femei care vor să contribuie la strângerea de fonduri și să ducă mai departe inițiativa.

Emily Burghelea a acceptat provocarea: „Haideți să facem bine împreună”

Emily Burghelea a răspuns provocării lansate de Maria Căpâlnaș și a anunțat că, în luna octombrie, contravaloarea abonamentelor EmilyFit activate cu codul „FACBINE” va fi donată integral pentru construirea noului spital de psihiatrie pediatrică de la Obregia.

„Pentru mine, FACBINE înseamnă exact ceea ce cred că ar trebui să însemne o comunitate: să ne adunăm forțele atunci când cineva are nevoie de noi”, a transmis Emily Burghelea pentru Click. 

Vedeta le-a îndemnat pe femeile din comunitatea sa să se alăture inițiativei, explicând că, în acest fel, pot avea grijă de propria sănătate și, în același timp, pot contribui la o cauză importantă.

Emily Burghelea a amintit că peste 50.000 de femei au descărcat EmilyFit și le-a provocat să transforme gesturile individuale într-un sprijin pentru proiect.

„Suntem peste 50.000 de femei care am descărcat EmilyFit. Gândiți-vă ce putem face dacă fiecare dintre noi alege să facă un bine mic”, a transmis vedeta.

Fiind mamă a trei copii, Emily Burghelea spune că proiectul are o semnificație specială pentru ea.

„Ca mamă a trei copii, subiectul acesta mă atinge direct în suflet. Cred că fiecare copil merită să fie ascultat, înțeles și ajutat la timp”, a mai spus Emily.

La final, vedeta a confirmat că acceptă provocarea Mariei Căpâlnaș și a transmis comunității sale un mesaj simplu: „Așa că da, Maria, accept provocarea. Iar acum o dau mai departe către fetele mele: haideți să facem bine împreună”.

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