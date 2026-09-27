Emily Burghelea s-a întors din Tenerife după doar două luni. „Mi s-a rupt inima în două”

Emily Burghelea a plecat în Tenerife alături de soțul ei, Andrei, și cei trei copii, convinsă că insula ar putea deveni noul „acasă” al familiei. Planul era să găsească un mediu mai bun pentru cei mici, într-un loc cu natură, vreme plăcută și un stil de viață diferit de cel din România.

Emily Burghelea Foto: arhiva

După aproximativ două luni, însă, familia a decis să se întoarcă. Vedeta a povestit pentru CANCAN.RO că experiența nu a fost deloc cea imaginată înainte de plecare. Diferențele culturale, bariera lingvistică, lipsa familiei și dorul de România au cântărit tot mai mult, iar un telefon primit de la bunica ei a fost momentul care a făcut-o să spună că vrea acasă.

Emily Burghelea, despre viața din Tenerife: „Nu am putut să ne acomodăm”

Emily spune că mutarea a pornit de la dorința de a le oferi copiilor un mediu de viață diferit. Familia găsise chiar și o școală Montessori pentru Amedea, însă lucrurile au început să se schimbe după ce entuziasmul primelor săptămâni a trecut.

„Pot să spun că mi-am trăit visul cu ochii… și am descoperit că socoteala de acasă nu se potrivește întotdeauna cu cea din târg!”, a mărturisit vedeta.

Deși recunoaște că Spania este „SUPERBĂ”, Emily a explicat că familia nu s-a putut obișnui cu stilul de viață al localnicilor. Programul diferit, liniștea de pe străzi și, mai ales, faptul că interacțiunile cu localnicii erau dificile din cauza limbii au devenit probleme importante.

„Nu am putut să ne acomodăm, stilul lor de viață este foarte diferit față de al nostru și, dacă vrei să trăiești acolo, trebuie să te adaptezi și să urmezi regulile lor”, a spus Emily.

Familia a ajuns să folosească Google Translate pentru aproape toate conversațiile cu localnicii. Pentru Emily și Andrei, obișnuiți să fie activi, să aibă proiecte și să interacționeze cu oamenii, această situație a fost greu de gestionat.

Nici locuința nu s-a dovedit perfectă. Deși apartamentul era foarte frumos amenajat, în apropiere se afla un șantier, iar zgomotul începea dis-de-dimineață.

„Am adus mașina tocmai din România, bicicletele, ne-am mutat toată viața acolo și, când am terminat cu agitația, a intervenit liniștea care nu era liniștea noastră”, a povestit vedeta.

În plus, Andrei a avut probleme medicale și a ajuns să facă otită. Găsirea unor medici specializați a fost dificilă, iar faptul că familia se afla într-o țară străină și nu vorbea limba locală a făcut situația și mai complicată.

Emily spune că, după ce perioada de vacanță s-a încheiat și familia a intrat în rutina de zi cu zi, a început să simtă tot mai clar că locul nu li se potrivește.

„Simțeam că nu suntem pe drumul cel bun, deși am făcut toți pașii necesari ca să rămânem acolo”, a mărturisit ea.

Telefonul bunicii a făcut-o să spună „Gata, vreau acasă!”

Decizia de întoarcere în România a venit după un moment emoționant. Emily a primit un apel video de la bunica sa, în timp ce își culca cei mici. Pentru că femeia a insistat să vorbească, vedeta s-a temut că s-a întâmplat ceva grav.

„I-am răspuns… Plângea. Cu lacrimile în bărbie mi-a spus să vin acasă, că îi este foarte dor de noi și că nu poate să trăiască fără noi. Mi-a spus că suntem tot ce are mai de preț pe lume și atunci mi s-a rupt inima în două”, a povestit Emily.

Familia s-a întors în România, iar revederea cu cei dragi a alinat dorul. Vedeta spune că, dacă va mai pleca într-o altă țară, își dorește ca bunicii să îi însoțească.

„Ori toți, ori deloc”, a spus Emily, explicând cât de importantă este familia extinsă pentru ea și pentru copii.

Decizia de întoarcere a fost luată de comun acord cu Andrei, chiar dacă ideea inițială de a pleca în Spania îi aparținuse lui Emily. Soțul ei a fost cel care a rămas să se ocupe de partea organizatorică: mașină, bagaje, acte, feribot, biciclete și chiar pașapoartele câinilor, pe care familia intenționa să îi aducă în Tenerife.

„Deși a fost ideea mea să ne mutăm în Spania, tot ideea mea a fost și să ne mutăm înapoi, spre «bucuria» soțului meu”, a glumit ea.

Copiii s-au adaptat inițial bine, însă și ei au început să simtă lipsa casei și, mai ales, a bunicilor. Emily spune că cei mici sunt obișnuiți cu schimbările și cu călătoriile, dar distanța față de familie a reprezentat un minus important.

„Da, spuneau mereu că le e dor de bunici, de căței, de prietenii de la grădiniță, dar le și plăcea foarte mult acolo”, a explicat vedeta.

Experiența din Tenerife a fost însă una solicitantă și din punct de vedere al programului. Emily a revenit de două ori în România pentru proiecte, în timp ce Andrei a rămas în Tenerife cu cei trei copii. În paralel, familia a trecut prin nopți dificile, probleme medicale și adaptarea la noul mediu.

„Deci, practic… viața de familie a fost un roller coaster și ne mai întreabă rudele dacă ne-am relaxat în Tenerife, când noi am venit de acolo de o mie de ori mai obosiți”, a spus Emily.

În prezent, familia este din nou în România, însă vedeta nu exclude o viitoare mutare. După experiența din Tenerife, Emily spune că se gândește la Franța.

Întrebată care este lucrul din România de care și-a dat seama că îi lipsește cel mai mult după plecare, răspunsul ei a fost scurt: „COMUNITATEA.”