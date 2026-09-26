 Rochia „răzbunării” purtată de Prințesa Diana, scoasă la licitație. Povestea ținutei care a făcut istorie
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Rochia „răzbunării” purtată de Prințesa Diana, scoasă la licitație. Povestea ținutei care a făcut istorie

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Una dintre cele mai cunoscute ținute purtate vreodată de Prințesa Diana va ajunge din nou în atenția publicului. Rochia neagră, cu umerii dezgoliți, decolteu amplu și o trenă laterală care se desprindea delicat în spatele ei, va fi scoasă la licitație la New York, în luna decembrie.

Prințesa Diana
Prințesa Diana Foto: Arhivă

Ținuta creată de designerul Christina Stambolian a intrat în istorie după o singură apariție publică. Diana a purtat-o pe 29 iunie 1994, când a participat la o cină organizată de revista Vanity Fair la Serpentine Gallery, în Londra. Alegerea rochiei avea să capete însă o semnificație mult mai mare decât cea a unei simple apariții mondene.

Diana și-a schimbat planul chiar înaintea evenimentului

Prințesa nu intenționa inițial să meargă la eveniment. Invitația fusese refuzată, însă Diana și-a schimbat decizia cu aproximativ două zile înainte. În acea perioadă, presa vorbea intens despre un interviu televizat pe care urma să îl acorde Prințul Charles, iar momentul avea să coincidă cu apariția Dianei la eveniment.

image
Foto: Getty Images

Într-o discuție relatată ulterior, o prietenă a familiei implicată în organizarea galei a întrebat-o pe Diana ce avea de gând să facă. Răspunsul ei a fost scurt: „Veți vedea”.

În aceeași seară, televiziunea britanică ITV difuza interviul preînregistrat în care Charles vorbea public despre infidelitatea din timpul căsătoriei sale cu Diana. Cei doi erau despărțiți încă din decembrie 1992, iar relația lui Charles cu Camilla Parker Bowles fusese deja intens discutată în presă.

În timpul interviului, jurnalistul Jonathan Dimbleby l-a întrebat pe Charles dacă încercase să fie „credincios și onorabil” față de Diana. Prințul a răspuns: „Da, absolut”. La întrebarea dacă fusese astfel, Charles a spus: „Da. Până când situația a devenit iremediabil distrusă, amândoi încercând”.

Diana nu a oferit în acea seară un răspuns verbal. Apariția ei a atras însă imediat atenția.

Rochia pe care Diana o considera prea îndrăzneață

Ținuta Christina Stambolian se afla în garderoba Dianei de aproximativ trei ani. Designerul a povestit ulterior că prințesa o considera „prea îndrăzneață” pentru a fi purtată în public.

Planul inițial era ca Diana să poarte o rochie Valentino, însă situația s-a schimbat după ce casa italiană de modă a anunțat prematur că prințesa urma să poarte una dintre creațiile sale. Diana a ales în cele din urmă rochia Stambolian.

Când a coborât din mașină în fața Serpentine Gallery, ținuta a devenit instantaneu subiectul fotografiilor. Dame Julia Peyton-Jones, care era la acea vreme directoarea Serpentine, avea să descrie ulterior momentul drept unul în care era „imposibil să nu tresari”.

Fosta consilieră vestimentară a Dianei, Anna Harvey, a fost citată spunând: „Voia să arate de un milion de dolari. Și așa a arătat”.

A doua zi, fotografiile Dianei au dominat ziarele, alături de relatările despre declarațiile făcute de Charles în interviul televizat. Rochia a primit rapid numele de „revenge dress”, iar expresia a ajuns să fie asociată cu o apariție vestimentară prin care o femeie transmite siguranță și independență după o despărțire sau o perioadă dificilă.

Diana și Charles aveau să divorțeze oficial în august 1996, la doi ani după celebra apariție.

Rochia nu a rămas însă doar o piesă vestimentară celebră. Cu câteva luni înainte de moartea Dianei, în 1997, aceasta a fost inclusă într-o licitație caritabilă organizată de Christie's, unde au fost scoase la vânzare 79 dintre rochiile sale.

Briege și Graeme Mackenzie, un cuplu din Scoția, au cumpărat atunci creația pentru 39.098 de lire sterline, aproximativ 64.000 de dolari la acea vreme. Familia a păstrat rochia de atunci și a prezentat-o la evenimente caritabile din Scoția pentru a contribui la strângerea de fonduri.

„Nu pot să încap în ea”, declara Briege pentru The Independent, explicând însă că acesta nu era scopul pentru care o cumpărase.

Acum, după moartea soțului ei, Briege a decis să vândă rochia. Într-o declarație transmisă de Sotheby's, ea a descris achiziția făcută împreună cu soțul drept „una dintre marile zile ale vieții noastre împreună”.

O parte din banii obținuți în urma vânzării va fi direcționată către o organizație care sprijină sistemul public de sănătate din Scoția, în regiunea Edinburgh, în numele Royal Edinburgh Hospital.

Rochia este estimată de Sotheby's la o valoare cuprinsă între 150.000 și 300.000 de dolari. Licitația va avea loc pe 9 decembrie, la New York, iar înainte de eveniment ținuta va putea fi văzută în cadrul unei expoziții internaționale, scrie yahoo.com.

Creația a fost prezentată la Londra până pe 24 septembrie, urmând să ajungă la Hong Kong între 1 și 15 octombrie și la Geneva între 6 și 11 noiembrie. Din 2 decembrie, rochia va fi prezentată în Statele Unite.

Ghid de cumpărături

banner doi cocosi jpg
#Exclusiv Click!
Restaurantul „Doi Cocoși” a fost demolat! Aurel Pădureanu: „Aici mâncau și bogatul și săracul!” Ce a construit în loc familia lui Cristi Borcea Vedete românești
vica blochina si iubitul ei jpg
Vica Blochina dezvăluie ce i-a fost cel mai greu de când relația ei amoroasă a devenit mai serioasă. „Sunt un om super liber” Vedete românești
image
Cum s-a construit Mamaia modernă, stațiunea din care au plecat vilegiaturiștii și au venit tovarășii: „S-a gândit să fie o stațiune aerisită, pentru ca turiștii să poată vedea marea și lacul“ adevarul.ro
image
Locul de pe Pământ unde s-au născut printre cele mai letale și devastatoare popoare din istorie. Cum era viața în patria originală a războinicilor de coșmar adevarul.ro

Parteneri

image
Norvegia conduce cu 7-3 în semifinala EHF Euro Cup: Ungaria, sub presiune după primele minute www.fanatik.ro
image
Cât costă o noapte de cazare în Bucovina, în vacanţa de 1 Decembrie. Unii turişti vor avea parte de reduceri observatornews.ro
image
WSJ: Ambasadoarea SUA în Grecia ar fi spus că americanii ar fi fost implicaţi în demiterea lui Bolojan: „Putem face asta oricărei ţări” www.antena3.ro
image
SURSE | Setea nestăvilită a preotului Pomohaci pentru minori: ar fi produs 63 de foto și video cu telefonul său. 31 dintre ele ar fi fost trimise altor 12 „confidenți” www.gandul.ro
image
Fratele lui Vlad, prima reacție după ce trupul Valentinei a fost găsit într-o valiză. Ce a declarat acesta: „Nu pot să vorbesc…” www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Bombă! FCSB poate să ceară daune după verdictul împotriva lui Manchester City! Lovitură uriașă as.ro
image
Poți lipsi de la serviciu dacă ai examen la facultate? Ce prevede Codul muncii playtech.ro
image
Marius Șumudică, analiză fără perdea a meciului Suedia - România 2-1. Cum l-a învins Potter, din punct de vedere tactic, pe Gică Hagi www.fanatik.ro
image
Unde s-a angajat Monica Gabor, după ce și-a falimentat toate afacerile din SUA. E de nerecunoscut! www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
Ce s-a aflat acum despre Daniela Moraru, iubita lui Cheloo. Detalii neștiute despre femeia care i-a cucerit inima artistului și imagini nemaivăzute din viața lor de familie www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Rania a Iordaniei, look neașteptat de femeie de afaceri! Regina a renunțat la imaginea suavă, într-un costum cu accente masculine okmagazine.ro
image
După ce a încântat în ținută de gală, Prințesa Kate a avut o zi pe sufletul său: a oferit îmbrățișări și s-a îmbrăcat casual okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Cea mai mare fraudă din istorie? Povestea incredibilă a lui Alves Reis, omul care a „furat” Portugalia historia.ro
image
#Epoca vikingilor
Până unde au ajuns, de fapt, vikingii? historia.ro
sara, adina buzatu si luca
Adina Buzatu, mesaj emoționant pentru fiica ei în ziua nunții: „Mă alege în continuare” Vedete românești
u2 jpeg
U2 a revenit în locul de unde a început totul. Concert aniversar la 50 de ani de la înființarea trupei Vedete internaționale
banner doi cocosi jpg
#Exclusiv Click!
Restaurantul „Doi Cocoși” a fost demolat! Aurel Pădureanu: „Aici mâncau și bogatul și săracul!” Ce a construit în loc familia lui Cristi Borcea Vedete românești
Presley Gerber jpg
Presley Gerber, incinerat la doar câteva zile de la moartea sa. Unde va fi păstrată cenușa fiului lui Cindy Crawford Vedete internaționale
vica blochina si iubitul ei jpg
Vica Blochina dezvăluie ce i-a fost cel mai greu de când relația ei amoroasă a devenit mai serioasă. „Sunt un om super liber” Vedete românești
cumparaturi
FotoVedeta din România care a decis să nu-și mai cumpere haine timp de un an: „E despre mine și neputințele mele!” Vedete românești
Luciana Indre, proiect nou la Prima TV!
#Exclusiv Click!
Luciana Indre, proiect nou la Prima TV! Cum se descurcă fără bonă cu Rafael, băiețelul ei de doi ani Vedete românești
adriana bahmuteanu facebook jpg
Adriana Bahmuțeanu cere ordin de protecție pentru fiul său, Eduard. Ce a declarat adolescentul în fața instanței Vedete românești
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
INTERVIU | De la copilăria săracă și la turismul din Antalya și antreprenoriatul din România. Povestea omului de afaceri româno-turc Muhammet Petru Gürkan: „A fost o obligație, nu o alegere. La 14 ani spălam vase și mergeam la școală” actualitate.net