Rochia „răzbunării” purtată de Prințesa Diana, scoasă la licitație. Povestea ținutei care a făcut istorie

Una dintre cele mai cunoscute ținute purtate vreodată de Prințesa Diana va ajunge din nou în atenția publicului. Rochia neagră, cu umerii dezgoliți, decolteu amplu și o trenă laterală care se desprindea delicat în spatele ei, va fi scoasă la licitație la New York, în luna decembrie.

Prințesa Diana Foto: Arhivă

Ținuta creată de designerul Christina Stambolian a intrat în istorie după o singură apariție publică. Diana a purtat-o pe 29 iunie 1994, când a participat la o cină organizată de revista Vanity Fair la Serpentine Gallery, în Londra. Alegerea rochiei avea să capete însă o semnificație mult mai mare decât cea a unei simple apariții mondene.

Diana și-a schimbat planul chiar înaintea evenimentului

Prințesa nu intenționa inițial să meargă la eveniment. Invitația fusese refuzată, însă Diana și-a schimbat decizia cu aproximativ două zile înainte. În acea perioadă, presa vorbea intens despre un interviu televizat pe care urma să îl acorde Prințul Charles, iar momentul avea să coincidă cu apariția Dianei la eveniment.

Foto: Getty Images

Într-o discuție relatată ulterior, o prietenă a familiei implicată în organizarea galei a întrebat-o pe Diana ce avea de gând să facă. Răspunsul ei a fost scurt: „Veți vedea”.

În aceeași seară, televiziunea britanică ITV difuza interviul preînregistrat în care Charles vorbea public despre infidelitatea din timpul căsătoriei sale cu Diana. Cei doi erau despărțiți încă din decembrie 1992, iar relația lui Charles cu Camilla Parker Bowles fusese deja intens discutată în presă.

În timpul interviului, jurnalistul Jonathan Dimbleby l-a întrebat pe Charles dacă încercase să fie „credincios și onorabil” față de Diana. Prințul a răspuns: „Da, absolut”. La întrebarea dacă fusese astfel, Charles a spus: „Da. Până când situația a devenit iremediabil distrusă, amândoi încercând”.

Diana nu a oferit în acea seară un răspuns verbal. Apariția ei a atras însă imediat atenția.

Rochia pe care Diana o considera prea îndrăzneață

Ținuta Christina Stambolian se afla în garderoba Dianei de aproximativ trei ani. Designerul a povestit ulterior că prințesa o considera „prea îndrăzneață” pentru a fi purtată în public.

Planul inițial era ca Diana să poarte o rochie Valentino, însă situația s-a schimbat după ce casa italiană de modă a anunțat prematur că prințesa urma să poarte una dintre creațiile sale. Diana a ales în cele din urmă rochia Stambolian.

Când a coborât din mașină în fața Serpentine Gallery, ținuta a devenit instantaneu subiectul fotografiilor. Dame Julia Peyton-Jones, care era la acea vreme directoarea Serpentine, avea să descrie ulterior momentul drept unul în care era „imposibil să nu tresari”.

Fosta consilieră vestimentară a Dianei, Anna Harvey, a fost citată spunând: „Voia să arate de un milion de dolari. Și așa a arătat”.

A doua zi, fotografiile Dianei au dominat ziarele, alături de relatările despre declarațiile făcute de Charles în interviul televizat. Rochia a primit rapid numele de „revenge dress”, iar expresia a ajuns să fie asociată cu o apariție vestimentară prin care o femeie transmite siguranță și independență după o despărțire sau o perioadă dificilă.

Diana și Charles aveau să divorțeze oficial în august 1996, la doi ani după celebra apariție.

Rochia nu a rămas însă doar o piesă vestimentară celebră. Cu câteva luni înainte de moartea Dianei, în 1997, aceasta a fost inclusă într-o licitație caritabilă organizată de Christie's, unde au fost scoase la vânzare 79 dintre rochiile sale.

Briege și Graeme Mackenzie, un cuplu din Scoția, au cumpărat atunci creația pentru 39.098 de lire sterline, aproximativ 64.000 de dolari la acea vreme. Familia a păstrat rochia de atunci și a prezentat-o la evenimente caritabile din Scoția pentru a contribui la strângerea de fonduri.

„Nu pot să încap în ea”, declara Briege pentru The Independent, explicând însă că acesta nu era scopul pentru care o cumpărase.

Acum, după moartea soțului ei, Briege a decis să vândă rochia. Într-o declarație transmisă de Sotheby's, ea a descris achiziția făcută împreună cu soțul drept „una dintre marile zile ale vieții noastre împreună”.

O parte din banii obținuți în urma vânzării va fi direcționată către o organizație care sprijină sistemul public de sănătate din Scoția, în regiunea Edinburgh, în numele Royal Edinburgh Hospital.

Rochia este estimată de Sotheby's la o valoare cuprinsă între 150.000 și 300.000 de dolari. Licitația va avea loc pe 9 decembrie, la New York, iar înainte de eveniment ținuta va putea fi văzută în cadrul unei expoziții internaționale, scrie yahoo.com.

Creația a fost prezentată la Londra până pe 24 septembrie, urmând să ajungă la Hong Kong între 1 și 15 octombrie și la Geneva între 6 și 11 noiembrie. Din 2 decembrie, rochia va fi prezentată în Statele Unite.