Adriana Bahmuțeanu cere ordin de protecție pentru fiul său, Eduard. Ce a declarat adolescentul în fața instanței

Un nou episod din conflictul care a urmat după moartea lui Silviu Prigoană a ajuns în atenția instanței. Adriana Bahmuțeanu a solicitat emiterea unui ordin de protecție pentru fiul său, Eduard, în raport cu frații lui vitregi, Honorius și Silvius Prigoană.

Adriana Bhmuțeanu Foto: Facebook

Cererea viza o perioadă de șase luni și includea mai multe măsuri menite, în opinia jurnalistei, să asigure protecția adolescentului. Situația a luat însă o altă turnură în momentul în care Eduard a fost audiat, iar declarațiile sale au oferit judecătorilor propria perspectivă asupra relației cu frații săi.

Ce măsuri a solicitat Adriana Bahmuțeanu

Adriana Bahmuțeanu a cerut ca Honorius și Silvius Prigoană să nu se apropie la mai puțin de 100 de metri de Eduard și să nu ia legătura cu acesta. Solicitarea sa prevedea, de asemenea, măsuri referitoare la consiliere psihologică și monitorizarea medicală a adolescentului.

Jurnalista și-a motivat demersul prin îngrijorările legate de starea de sănătate a fiului său. Ea a susținut că Eduard are nevoie de supraveghere medicală atentă în cazul anumitor afecțiuni și a afirmat că recomandările medicilor nu ar fi fost respectate de frații mai mari.

În cadrul cererii a fost adusă în discuție și posibilitatea unei înstrăinări părintești. Toate aceste aspecte au fost analizate în cadrul procesului în care Adriana Bahmuțeanu a solicitat instituirea ordinului de protecție, notează Cancan. .

Punctul central al dosarului a devenit însă declarația lui Eduard. Adolescentul a avut ocazia să explice în fața judecătorilor cum vede el relația cu frații săi vitregi și ce își dorește în continuare.

Potrivit celor consemnate în cadrul procesului, Eduard a descris relația cu Honorius și Silvius ca fiind una bună. Băiatul a spus că frații săi au grijă de el și că își dorește să rămână alături de aceștia.

Mai mult, adolescentul a precizat că nu vrea să fie emis un ordin de protecție împotriva fraților săi. El a mai declarat că nu intenționează să locuiască împreună cu mama sa.

Declarațiile sale au avut un rol important în analiza situației prezentate de părți, în condițiile în care instanța trebuia să stabilească dacă există un pericol actual care să justifice măsurile solicitate.

Ce a decis instanța în cazul ordinului de protecție

Judecătoria Buftea a respins solicitarea privind emiterea ordinului de protecție. Din informațiile prezentate în dosar, instanța nu a identificat dovezi care să demonstreze existența unei stări de pericol actual sau a unor acte de violență care să impună măsurile cerute.

Dosarul nu s-a încheiat însă fără alte măsuri. Instanța a dispus sesizarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov, instituție care urmează să monitorizeze situația și să urmărească respectarea drepturilor minorului.

În plus, Adriana Bahmuțeanu a fost obligată să achite 6.560 de lei către Honorius și Silvius Prigoană. Suma reprezintă cheltuieli parțiale de judecată.

Hotărârea pronunțată de prima instanță nu este definitivă. Decizia a fost atacată cu apel, astfel că situația urmează să fie analizată din nou la Tribunalul Ilfov.