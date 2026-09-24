 După Carmen Harra, Adriana Bahmuțeanu anunță că a fost și ea amenințată: „N-am făcut în viața mea rău nimănui”
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FotoDupă Carmen Harra, Adriana Bahmuțeanu anunță că a fost și ea amenințată: „N-am făcut în viața mea rău nimănui”

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Adriana Bahmuțeanu a reacționat după ce Carmen Harra a anunțat că și-a anulat vizita în România, susținând că a primit mai multe mesaje de amenințare. Jurnalista spune că și ea s-a confruntat cu astfel de situații și mărturisește că, de această dată, a început să se gândească serios la posibilele pericole pe care le-ar putea întâmpina pe stradă.

Carmen Harra și Adriana Bahmuțeanu.
Carmen Harra și Adriana Bahmuțeanu. Foto: Facebook

Carmen Harra a anunțat recent că a decis să își anuleze vizita în România după ce, potrivit propriilor declarații, ar fi primit amenințări cu moartea. Dezvăluirile sale au determinat-o pe Adriana Bahmuțeanu, buna sa prietenă, să vorbească despre o experiență similară.

Adriana Bahmuțeanu: „Este prima dată când îmi pun serios problema”

Jurnalista a mărturisit, într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, că și ea a primit mesaje de amenințare. Adriana Bahmuțeanu spune că, deși până acum a încercat să nu acorde importanță comentariilor răutăcioase și mesajelor primite, situația prin care trece Carmen Harra a făcut-o să privească lucrurile diferit.

Adriana Bahmuțeanu a vorbit despre ceea ce consideră că reprezintă o problemă a societății și despre nivelul de ură pe care îl întâlnește în mediul online. În mesajul său, jurnalista a publicat și o imagine cu o amenințare primită de Carmen Harra, în care este menționat și numele său. 

„Uneori este greu de înțeles câtă răutate se ascunde în unii oameni! Doamna Carmen Harra a primit recent mai multe mesaje de amenințare și a decis să anuleze vizita în România! Recunosc, am mai primit și eu astfel de mesaje, dar este prima dată când îmi pun serios problema că este posibil să-mi iau o sticlă în cap pe stradă!

Ce pretenții să mai ai de la o societate dezbinată, în care ura și hate-ul sunt încurajate, în care am ajuns să ne dușmănim unii pe alții din... nimic? N-am făcut în viața mea rău nimănui. Nu citesc, de obicei, comentariile veninoase ale unora, tocmai ca să nu-mi stric ziua, dar astăzi am ajuns să cred că e timpul să oprească cineva planeta. Eu vreau să cobor!”, a transmis Adriana Bahmuțeanu pe Facebook.

Carmen Harra: „Mă amenințați cu moartea dacă vin în România”

Clarvăzătoarea a anunțat recent, pe rețelele de socializare, că a primit numeroase amenințări cu moartea, care au făcut-o să se răzgândească în privința venirii sale în România. Carmen Harra, stabilită de mult timp în America, nu a mai vizitat țara natală de mai bine de șapte ani, iar în acest an urma să revină în România, mai ales că avea programată și o conferință.

„Am primit mesaje peste mesaje cu moartea. Mă amenințați cu moartea dacă vin în România. Dacă aici s-a ajuns, dacă aici e stadiul în care țara asta vrea să omoare un om, un român care a reprezentat România de o viață peste hotare, care a scris atâtea cărți, care a vorbit despre România, care apare la televiziunea americană, care se educă să învețe cât mai mult în fiecare zi, încearcă să împărtășească informațiile cu voi, care nu vă supără cu nimic. Eu nu vă supăr cu nimic. (...)

Este absolut dezgustător, este sinistru, trist. Vreau să vă anunț că, date fiind aceste mesaje pe care le voi face publice, să vedeți și voi la ce nivel poate fi un om amenințat cu moartea. Să vedeți până unde s-a ajuns în România situația. M-am hotărât să-mi anulez venirea și nu voi mai ține această conferință de care eram atât de entuziasmată și vă dau această satisfacție celor care m-ați amenințat, pentru că eu nu uit niciodată.”

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