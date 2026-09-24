Demi Moore dezvăluie secretul longevității la 63 de ani. Rutina zilnică pe care o respectă

Demi Moore, în vârstă de 63 de ani, spune că secretul ei pentru o viață lungă și echilibrată începe cu un ritual simplu pe care îl respectă zilnic.

Demi Moore a împărtășit secretul longevității Foto: arhivă

Secretul împărtășit de Demi Moore pentru o viață lungă

Într-un interviu acordat Harper’s Bazaar Arabia, actrița dezvăluie că face parte dintr-un „grup de femei” cu care împărtășește, în fiecare zi, trei lucruri pentru care este mulțumită, trei temeri sau provocări și o afirmație care o ajută să rămână ancorată. Pentru Moore, acest exercițiu este despre vulnerabilitate și autenticitate - despre a te lăsa văzută și a le permite și altora să facă la fel.

„Ideea de longevitate înseamnă a investi. Înseamnă a investi în tine însuți. Înseamnă a investi în familia ta, a investi în comunitatea ta. Dacă mă culc după o zi în care am avut ocazia să dau dovadă de bunătate și generozitate – uneori această generozitate fiind doar un zâmbet sau simplul fapt de a ne acorda timp unul altuia – simt că sunt cuprinsă de un sentiment de împlinire. Comunitatea mea de femei este esențială pentru mine. Stabilitatea camaraderiei și a prieteniei (...) Am un grup în care împărtășim zilnic o listă de recunoștință. Notăm trei lucruri pentru care suntem recunoscătoare, trei provocări sau temeri și o calitate sau o afirmație”, a declarat actrița.

Rutina ei pentru a-și menține starea de bine este construită în jurul unor practici simple, dar consecvente. Într-un interviu din 2025, actrița povestea că meditează, ține jurnal și urmează o dietă fără carne, obiceiuri care o ajută să fie mai conectată la propriul corp decât în tinerețe.

„Astăzi îmi ascult corpul și am mult mai puțină frică”, spunea Moore. „Când eram tânără, simțeam că mă trădează și încercam să-l controlez. Acum nu mai funcționez din acel loc”, dezvăluia actrița.

În ultimul an, Demi Moore a devenit și mai atentă la ritualul de seară, transformând trecerea de la agitația zilei la odihnă într-un moment intenționat, în care îngrijirea pielii joacă un rol central.

„Am început să acord o atenție deosebită rutinei mele de seară. Faptul că îmi rezerv timp pentru a trece cu adevărat de la haosul zilei la o stare de odihnă mi-a schimbat viața, iar o parte din acest proces o reprezintă îngrijirea tenului”, a declarat actrița în interviul pentru Harper Bazaar.

Relațiile interumane ajută la menținerea unei vieți îndelungate

Perspectiva lui Demi Moore este susținută și de cercetări: relațiile sociale puternice sunt asociate cu o sănătate mai bună și o viață mai lungă, fiind considerate la fel de importante ca alimentația sau mișcarea.

În schimb, singurătatea cronică poate afecta somnul, poate slăbi sistemul imunitar și poate crește riscul de boli cardiovasculare, accident vascular cerebral și declin cognitiv, potrivit Business Insider.

„Pe de altă parte, atunci când oamenii au un nivel scăzut de legături sociale - din cauza izolării, a singurătății sau a relațiilor de slabă calitate - aceștia se confruntă cu un risc crescut de deces prematur”, a afirmat Julianne Holt-Lunstad, doctor în științe, profesoară de psihologie și neuroștiințe la Universitatea Brigham Young, care studiază modul în care relațiile afectează organismul și creierul, conform Asociației Americană de Psihologie.

Persoanele care au prieteni și persoane de încredere apropiate sunt mai mulțumite de viața lor și au o probabilitate mai mică de a suferi de depresie. De asemenea, au o probabilitate mai mică de a deceda din orice cauză, inclusiv din cauza problemelor cardiace și a unei serii de boli cronice.