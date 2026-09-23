Ultimele cuvinte ale Valentinei pentru tatăl ei. Momentul în care bărbatul și-a dat seama că tânăra a fost ucisă. „Sunt terminat!”

Tatăl Valentinei, tânăra de 28 de ani găsită moartă într-o valiză aruncată în Olt, a vorbit despre momentul în care și-a dat seama că ceva s-a întâmplat cu fiica ei. El este un cunoscut lăutar din zonă și l-a bănuit din prima clipă pe iubitul acesteia. Ce i-a spus fata înainte să moară.

Valentina, fata găsită moartă în valiză, și Vlad, iubitul și principalul suspect. Foto: Facebook

Petre Tănăsie este tatăl Valentinei, un lăutar cunoscut în zonă și este complet distrus în urma acestei tragedii. A vorbit cu fiica sa chiar înainte de tragedie. Ce s-a întâmplat în momentul în care bărbatul nu a mai reușit să ia legătura cu fata.

Ce i-a spus Valentina tatălui său înainte de a muri

Petre Tănăsie trece prin momente cumplite. "Sunt terminat! Nu ştiu ce să mai răspund, vă rog frumos! Ieri am aflat când am ajuns, am venit să o caut, am văzut că nu mai răspunde la telefon", a declarat Petre Tănăsie, tatăl victimei, conform observatornwes.ro.

Acesta a povestit despre ultimele momente din viața fiicei sale, dar și despre ultimele ei cuvinte. Valentina a vorbit cu tatăl ei ultima oară duminică.

„Am vorbit şi în noaptea în care s-a întâmplat, mi-a zis că să îl las că e beat şi vorbim mâine", a declarat Petre Tănăsie, tatăl victimei, potrivit sursei.

Momentul care l-a făcut să se gândească la o nenorocire a fost cel în care nu a mai reușit so dea de ea. Luni, bărbatul a încercat din nou să discute cu fata și l-a sunat pe iubitul ei.

„Eu am vorbit cu el luni, pe zi şi l-am sunat şi mi-a răspuns si am întrebat de ce nu răspunde Valentina. Și mi-a zis ca nu are semnal, că sunt unii care lucrează la nişte stâlpi. L-am sunat la 9 seara, mi-a răspuns și atunci și mi-a zis că mai are 10 minute și ajunge acasă și mi-o dă la telefon şi de atunci nu mi-a mai răspuns la telefon", a mai declarat tatăl Valentinei, conform sursei citate.

Momentul în care tatăl fetei și-a dat seama de nenorocire

Acela a fost momentul în care bărbatul și-a dat seama că ceva nu este în regulă. Având în vedere că nu reușea să discute cu Valentina, iar iubitul ei nu mai răspundea, s-a pornit la drum și s-a dus la Horezu, Vâlcea, acolo unde știa că stă partenerul ei, Vlad.

„Am întrebat o vecină de acolo știti unde stă băiatul asta. A, pai nu e acasă. Pai de unde știi mata ca nu e acasă. Nu e domnule acasă că a vorbit cu fiul meu și a plecat peste graniță. Și atunci mi s-a pus, m-am dus la maica-sa acasă și am întrebat unde e copilul meu, unde e fata mea, ăsta mi-a omorât fata dacă a plecat, dacă a dispărut", a mai mărturisit Petre Tănăsie, tatăl victimei.

Unde ar fi fugit iubitul Valentinei

Vlad Bălțățeanu, iubitul Valentinei, este căutat de către autoritățile române, după ce valiza cu trupul neînsuflețit al acesteia a fost descoperit. El a fost inculptat pentru infracţiunea de omor, procurorii sesizând instanţa cu propunere de arestare preventivă în lipsă.

„Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de o persoană de sex masculin, în vârstă de 30 de ani, din judeţul Vâlcea, aceasta dobândind astfel calitatea de inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de «omor», faptă prev. de art. 188 alin.1 C.p. Totodată, a fost sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Vâlcea cu propunere de luare a măsurii arestului preventiv în lipsă", a declarat Adrian Vrăbete, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, potrivit Agerpres.

De-a lungul relației lor au existat mai multe împăcări și despărțiri, iar tânărul de 30 de ani tot bănuia că fata l-a înșelat. Ea susținea că nu este adevărat și că nu a vorbit cu nimeni de când este într-o relație cu bărbatul.

Întrebat dacă individul a mai fost plecat din ţară, unul dintre vecinii lui Vlad a spus: „Da, în Belgia, acum câţiva ani, după – la Bucureşti; a lucrat ca frizer. Momentan, era acasă, făcea o renovare pe la casă, la interioare. Şi pe la Horezu am auzit că mai tundea la o frizerie, dar nu pot să ştiu sigur că a fost sau nu a fost", conform antena3.ro.

Polițiștii îl caută acum și peste granițe, deoarece se suspectează faptul că acesta ar fi fugit din țară imediat după comiterea crimei. Potrivit unor surse din anchetă, suspectul ar fi ajuns în Ungaria cu ajutorul unui cunoscut, pe care l-ar fi convins că are probleme cu mașina și trebuie să plece urgent din România, relatează Antena 3 CNN.

Mai multe tinere care l-au cunoscut pe Vlad sunt șocate

După ce crima s-a viralizat în toată țara, câteva tinere care l-au cunoscut pe Vlad, principalul suspect, sunt absolut șocate de cele întâmplate. O tiktokeriță susține că primea mesaje de la acesta, însă întâmplarea a făcut ca ea să-i refuze avansurile. Acum, se gândește că ea ar fi putut fi în locul Valentinei.

În secțiunea de comentarii, o altă tânără susține că bărbatul i-a scris în trecut, în urmă cu un an și jumătate. „Și eu am vorbit cu el de vreo două ori acum vreun an jumate... Efectiv am rămas șocată, m-am gândit la același lucru”.