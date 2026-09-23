Cea mai mare comoară vikingă din Danemarca, găsită în curtea unui bărbat: „A fost surpriza vieții mele”

Un cetățean din Danemarca a făcut o descoperire remarcabilă în timp ce încerca să îndepărteze „iarba încăpățânată” din grădina sa: cel mai mare tezaur de argint din epoca vikingă găsit vreodată în țară.

Foto: Museum of Northen Jutland

Descoperirea inedită

Artefactele, cântărind aproximativ 18,5 kilograme, au fost descoperite în regiunea Rebild, în nordul Danemarcei, și depășesc de aproape trei ori cel mai mare depozit de argint viking identificat anterior, potrivit The Independent.

Arheologii au stabilit că tezaurul a fost ascuns într-un vas de lut și îngropat în secolul al X-lea. În total, au fost recuperate aproape 700 de obiecte, printre care bare de argint, brățări, 50 de monede și un mic pandantiv în formă de ciocan al lui Thor, probabil folosit ca talisman. Aproximativ 320 de piese au fost găsite intacte în vasul original, restul fiind împrăștiate în solul din jur.

Proprietarul, care a dorit să rămână anonim, a povestit că totul a început ca o simplă lucrare de grădinărit, dar s-a transformat rapid în „cea mai mare surpriză” din viața sa, după ce a scos din pământ, unul după altul, obiecte metalice vechi de peste o mie de ani.

Un tezaur care rescrie istoria economică a epocii vikinge

Arheologul Torben Sarauw, de la Muzeele din Iutlanda de Nord, a subliniat importanța descoperirii, nu doar prin dimensiunea ei, ci și prin informațiile pe care le oferă despre modul în care era folosit argintul în epoca vikingă. „Este ca și cum ai găsi un seif din epoca vikingă”, a spus acesta.

Unul dintre lingourile de argint este gravat cu rune ce pot fi citite ca „hutu”, posibil un nume sau un simbol de proprietate. Tezaurul este neobișnuit prin faptul că include în principal bare, bijuterii și fragmente de argint, în timp ce monedele reprezintă doar o mică parte din greutatea totală - o diferență față de alte descoperiri similare din Danemarca.

Analiza greutății obiectelor arată că argintul era folosit ca mijloc de plată, valoarea fiind determinată de greutate. Vikingii tăiau adesea argintul în bucăți mai mici sau îl topeau, iar urme ale acestor practici sunt vizibile și în tezaurul de la Rebild, unde barele, brățările și fragmentele sunt grupate în funcție de greutatea lor.

Legături comerciale din Scandinavia până în lumea islamică

Printre obiecte au fost identificate dirhami arabi și monede anglo-saxone, indicând conexiunile comerciale extinse ale Danemarcei în epoca vikingă. Două dintre monedele anglo-saxone au fost bătute în timpul domniei regelui Edward cel Bătrân (899–924), oferind un reper important pentru datarea tezaurului.

„Argintul a fost ascuns la Rebild, dar indică o lume mult mai vastă”, a explicat Sarauw. Descoperirea arată că zona Rebild nu era periferică, ci integrată în rețele economice și culturale care legau Scandinavia de Marea Baltică, de lumea islamică din est, dar și de Anglia și Europa Occidentală.