 Adolescentă de 15 ani, bătută și umilită de alte două fete. Totul a pornit de la o provocare pe TikTok
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VideoAdolescentă de 15 ani, bătută și umilită de alte două fete. Totul a pornit de la o provocare pe TikTok

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Scene greu de privit în Mangalia, după ce o adolescentă în vârstă de 15 ani a fost umilită și snopită în bătaie de către alte două tinere, în vârstă de 19 și 16 ani. Momentul a fost filmat și postat pe rețelele de socializare. Ulterior, polițiștii s-au sesizat și le-au identificat pe agresoare.

Două tinere au ajuns pe mâna polițiștilor după ce au bătut o adolescentă.
Două tinere au ajuns pe mâna polițiștilor după ce au bătut o adolescentă. Foto: Shutterstock

Totul s-a întâmplat pe fondul unei provocări de pe TikTok. Cele două bătăușe au pus-o în genunchi pe adolescentă și au început să-i dea pumni și picioare, fără milă.

Adolescentă de 15 ani, bătută cu bestialitate de alte două fete

Imaginile au fost publicate pe rețelele de socializare, iar polițiștii s-au autosesizat. Oamenii legii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și amenințare. Agresiunile au avut loc în Mangalia și au fost dispuse măsuri preventive.

„În baza probatoriului administrat, față de trei tinere au fost dispuse măsuri legale conform gradului de participare și cadrului legal în vigoare.

Pentru o tânără în vârstă de 19 ani, instanța de judecată a admis propunerea procurorului de caz și a dispus măsura arestării preventive pentru 30 de zile, aceasta fiind introdusă în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă.

Față de o minoră în vârstă de 16 ani, instanța a dispus măsura arestului la domiciliu pentru 30 de zile“, conform IPJ Constanța

Martoră la bătaie a fost și o a treia fată, în vârstă de 14 ani. În cazul ei, cercetările continuă  continuă pentru stabilitatea întregii situații de fapt, urmând ca la finalizarea cercetărilor să fie dispuse măsurile legale care se impun.

Polițiștii trag un semnal de alarmă 

Având în vedere că bătaia a avut loc în urma unei provocări de pe TikTok, polițiștii trag un semnal de alarmă. IPJ Constanța subliniază că astfel de comportamente nu sunt tolerate și atrag atenția asupra faptului că nu trebuie luate ca pe o joacă.

„Dorința de afirmare sau alinierea la așa-zise trenduri de pe platformele de socializare, care promovează violența, umilirea publică sau intimidarea, nu reprezintă un joc, ci fapte cu consecințe juridice severe. Aparenta anonimitate sau popularitatea efemeră pe internet nu exonerează pe nimeni de răspunderea penală, iar astfel de acțiuni pot conduce direct la măsuri privative de libertate”, a mai transmis IPJ Constanța

Totodată se face un apel către părinți, care ar trebui să fie mult mai atenți cu privire la conținutul pe care copiii lor îl consumă în mediul online, pentru a preveni astfel de situații.

„Pe această cale, transmitem un apel direct și către părinți: acordați o atenție sporită activității tinerilor, fiți aproape de ei, mențineți un dialog deschis și ghidați-i în navigarea responsabilă prin mediul online. Prevenția, comunicarea și implicarea în viața de zi cu zi a adolescenților sunt esențiale pentru a evita situațiile în care deciziile impulsive pot afecta ireversibil viitorul acestora.

Totodată, încurajăm orice persoană care a fost victima sau martora unor astfel de fapte de violență să sesizeze de îndată cea mai apropiată unitate de poliție sau să apeleze numărul unic de urgență 112, pentru ca polițiștii să poată interveni prompt”, a mai transmis sursa menționată.

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