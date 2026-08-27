Fosta iubită a lui Vlad Pascu, bătută crunt de iubitul căsătorit și cu doi copii. Rebecca Lăzărescu: „Am leșinat”

Rebecca Lăzărescu, fosta iubită a lui Vlad Pascu, a trecut prin clipe de coșmar, după ce iubitul ei, un om de afaceri de 46 de ani, a bătut-o crunt, în urma unor divergențe. Aceasta a povestit totul. Între timp, a obținut și un ordin de protecție.

Rebecca Lăzărescu, fosta lui Vlad Pascu. Foto: Instagram

Fosta iubită a lui Vlad Pascu nu scapă de probleme. Aceasta a căzut victima violenței domestice, după o ceartă cu iubitul ei. Rebecca Lăzărescu, în vârstă de 20 de ani, era într-o relație cu un om de afaceri de 45 de ani, ce este căsătorit și are doi copii.

Rebecca Lăzărescu, bătută măr de iubitul ei

Rebecca Lăzărescu trece printr-o perioadă dificilă, după ce a fost bătută de iubit. Totul a început de la o discuție ce a izbucnit la un restaurant de lux din Capitală. Pentru a evita un conflict, ea și-a luat geanta și a plecat de acolo cu o prietenă.

„Am fost la restaurant, acolo au început niște discuții și când am ajuns acasă a fost mare scandal. Eu eram la masă, a venit și el mai târziu, acolo nu s-a întâmplat mare lucru, eu nu am mai vrut pur și simplu să stau. Am chemat Uber și am plecat cu o prietenă. A decis să vină și el”, a declarat fosta lui Vlad Pascu pentru cancan.ro.

Situația a degenerat, astfel că bărbatul a ajuns înaintea ei acasă și a încuiat ușa. Tânăra a insistat să-i deschidă, ceea ce s-a și întâmplat, într-un final. Ulterior, o simplă discuție s-a transformat într-o scenă violentă, chiar sub privirile prietenei ei. Bărbatul a început să o lovească, lăsând-o aproape inconștientă pe jos.

„A deschis ușa până la urmă, i-am cerut explicații. De ce m-ai închis afară? Mi-a zis că i-am vorbit urât, mi-a întors spatele și s-a pus în pat. L-am întrebat ce sunt, un câine să se comporte așa cu mine? El a închis ochii și se făcea că nu mă aude. M-am dat spre el ca să mă bage în seamă și atunci m-a lovit cu piciorul.

M-am prins de mâinile lui și el a început să mă lovească cu picioarele. M-a bătut rău, până am leșinat. M-a lovit în sân, mi-am pierdut cunoștința și am dat cu spatele de spătarul patului de lemn, m-am târât în patru labe până la ușă. Prietena mea a încercat să mă ajute, țipa la el să mă lase în pace”, a mai spus șatena.

A reușit să sune la 112 cu ultimele puteri

Din fericire, Rebecca a reușit să sune la 112 și să alerteze autoritățile. Între timp, iubitul ei a fugit de la fața locului. Oamenii legii au deschis dosar penal și i-au emis fetei un ordin de protecție.

„În timp ce mă târam la ușă, am sunat la 112 și am chemat ambulanța, iar el zice: Mă duc să mă culc în sufragerie. În momentul acela prietena mea merge în sufragerie și vede că el nu mai e acolo. A fugit de la locul respectiv pe scara de incendiu. A deschis un dosar penal poliția, mi-au scos pe loc un ordin de protecție pe 5 zile. Vineri am avut termen și mi-a prelungit ordinul de protecție. A dat prietena mea declarații și la poliție și o să mă apere”, a spus Rebecca Lăzărescu pentru sursa citată.

Bărbatul era extrem de posesiv

Fosta lui Vlad Pascu a menționat faptul că și iubitul ei și-a scos un certificat medico-legal cu care s-a și prezentat în instanță. Evident, el avea câteva zgârieturi pe mâini. De asemenea, Rebecca a fost presată să renunțe la demersurile legale făcute împotriva acestuia, în caz contrar, el va rezilia contractul din locația în care cei doi locuiau cu chirie.

Tot ea susține că pe parcursul relației afaceristul a fost extrem de posesiv cu ea. O urmărea pe stradă, își punea amicii să o fotografieze în localurile în care ea era și deținea toate parolele ei. Tânăra a declarat că a fost manipulată pentru a se muta cu el.

„Mă controla cât am stat cu el, mi-am găsit notate toate parolele mele într-o notiță la el. Mi-a luat un câine ca să mă mut la el, el știa cât iubesc câinii și a vrut să mă facă să mă mut la el. Știa că o să-mi fie greu să-mi găsesc chirie cu un câine după mine, mai ales că e de talie mare, e Golden Retriever.

Eu am stat cu el în casă că îmi era de câine, dar sincer, eu nu m-aș fi mutat, îmi era greu să mă rup de mama. Eu aveam grijă de el, spălam, găteam, eu făceam tot că el a decis să dea femeia de serviciu afară. Eu am învățat să gătesc, să spăl, eu am fost crescută de ai mei în puf, nu făceam nimic acasă. Toate astea pentru ce? Să fiu bătută în halul asta?”, a mai povestit Rebecca Lăzărescu

Afaceristul este căsătorit

În același timp, Rebecca a afirmat că bărbatul i-a spus că a divorțat, însă a aflat că nu s-a întâmplat acest lucru. De asemenea, și soția acestuia l-a înșelat. Tânăra a precizat că și femeia a fost agresată fizic de către acesta

„El plecase de la soția lui din vară că o prinsese că l-a înșelat și își vărsa frustrările pe mine. A mai dat în mine și alte dăți, dar nu atât de rău. Ei nu mai erau împreună de cinci ani, dar stăteau pentru copii, el așa mi-a zis. Ba chiar mi-a zis că a divorțat de ea, dar am aflat ulterior că nu a divorțat de ea. Și soția lui avea probleme cu el, am înțeles că ar fi lovit-o și pe ea”, a mai declarat fosta lui Vlad Pascu pentru publicația menționată.

Nu este prima oară când Rebecca Lăzărescu are probleme cu diverși bărbați. În octombrie 2025, prietena ei a dezvăluit că tânăra a fost hărțuită și amenințată de un individ cu 30 de ani mai în vârstă. Și atunci, fosta lui Vlad Pascu a obținut un ordin de protecție.