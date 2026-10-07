 Mergi cu trotineta electrică? Greșeala pe care o fac mulți români fără să știe că este interzisă
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Mergi cu trotineta electrică? Greșeala pe care o fac mulți români fără să știe că este interzisă

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Trotineta electrică a ajuns să fie un mijloc de transport tot mai folosit în orașele din România. Rapidă și ușor de manevrat, aceasta îi ajută pe mulți oameni să ajungă mai repede la destinație, însă utilizarea ei pe drumurile publice vine și cu o serie de reguli care nu pot fi ignorate.

Trotinetă electrică
Trotinetă electrică Foto: Arhivă

Una dintre cele mai frecvente greșeli întâlnite în trafic îi pune în pericol atât pe cei aflați pe trotinetă, cât și pe ceilalți participanți la trafic. Poliția atrage atenția că unele abateri pornesc de la necunoașterea legislației, în timp ce altele sunt făcute chiar de persoane care cunosc regulile, dar aleg să nu le respecte.

Comisarul-șef de poliție Claudiu Costea a explicat că bicicliștii și utilizatorii de trotinete electrice trebuie să știe foarte bine regulile înainte de a circula pe drumurile publice. Printre cele mai importante se numără vârsta minimă, interdicția de a transporta pasageri și regulile privind locul pe unde pot circula.

Ce nu au voie să facă utilizatorii de trotinete electrice

Una dintre regulile de bază se referă la vârsta minimă. Atât bicicletele, cât și trotinetele electrice pot fi folosite pe drumurile publice de persoanele care au împlinit 14 ani.

„Vârsta este 14 ani, asta este de fapt prima regulă, dacă putem vorbi despre ea, pentru trotinetă electrică pe drumul public și pentru bicicletă”, a explicat reprezentantul Poliției.

O altă abatere întâlnită des în trafic este transportarea pasagerilor. Trotineta electrică este concepută pentru o singură persoană, astfel că deplasarea cu încă un pasager este interzisă. Situația devine și mai periculoasă atunci când pe aceeași trotinetă circulă două sau chiar trei persoane.

„Ați văzut vreodată doi oameni sau trei oameni pe o trotinetă? Ea este gândită, proiectată, construită, pentru transportul unei singure persoane. Două sau trei persoane pe o trotinetă este interzis și, mai cu seamă, foarte periculos”, a spus Claudiu Costea la ProTV.

Și casca de protecție face parte din regulile importante. Pentru utilizatorii de trotinete electrice care nu au împlinit 16 ani, aceasta este obligatorie atunci când circulă pe partea carosabilă.

După împlinirea vârstei de 16 ani, obligația legală nu mai este valabilă, însă Poliția recomandă în continuare purtarea căștii. Motivul este simplu: utilizatorul unei trotinete nu beneficiază de protecția oferită de caroseria unui autoturism în cazul unei căderi sau al unui accident.

„16 ani este vârsta pe care legea o impune pentru purtarea căștii de protecție. După 16 ani, legea nu mai impune această obligație, dar noi recomandăm să utilizezi casca în continuare, pentru că nu prea ai protecție în momentul în care te deplasezi pe această trotinetă. Corpul tău trebuie să fie protejat într-un fel și atunci îți protejezi capul”, a explicat acesta.

Un alt aspect important este locul în care trotinetele și bicicletele pot circula. Atunci când există o pistă pentru biciclete, aceasta trebuie folosită. Dacă pista este amenajată pe trotuar, utilizatorii trebuie să rămână pe spațiul destinat circulației bicicletelor și trotinetelor și să nu se deplaseze printre pietoni.

În lipsa unei piste pentru biciclete, trotinetele electrice nu trebuie conduse pe trotuar, ci pe partea carosabilă, cât mai aproape de marginea drumului.

„Ești obligat să mergi pe pistă, dar dacă nu ai pistă, nu ai ce căuta pe trotuar, ci pe partea carosabilă, cât mai aproape de marginea drumului.”

Limita de viteză care îi privește doar pe utilizatorii de trotinete

O regulă importantă face diferența între biciclete și trotinete electrice. În cazul trotinetelor, circulația este interzisă pe sectoarele de drum unde limita maximă de viteză este mai mare de 50 km/h.

„Nu au voie pe drumurile unde limita de viteză depășește 50 km pe oră”, a transmis reprezentantul Poliției.

Regula nu este însă aceeași pentru bicicliști. Întrebat dacă restricția se aplică și bicicletelor, acesta a făcut o distincție clară: „Nu, la biciclist nu avem această regulă. (...) Doar utilizatorii de trotinete. Bicicliștii au voie pe aceste drumuri.”

Respectarea acestor reguli este cu atât mai importantă cu cât utilizatorii de biciclete și trotinete sunt vulnerabili în cazul unui accident. Ei nu beneficiază de protecția oferită de caroseria unui autoturism sau de sistemele de siguranță ale unei mașini.

Polițiștii atrag atenția că riscurile pot apărea foarte repede, inclusiv în urma unei simple neatenții. O clipă în care utilizatorul nu este atent sau o decizie riscantă luată în trafic poate avea consecințe grave.

„Câteva fracțiuni de neatenție, de secunde de neatenție, sau asumarea unor riscuri iraționale poate să ne expună foarte tare.”

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