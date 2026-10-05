Trucul japonez pentru uscarea hainelor. Poate fi chiar mai rapid decât uscătorul

Pe măsură ce înaintăm tot mai mult în toamnă iar vremea devine din ce în ce mai rece și mai umedă, hainele noastre vor începe să se usuce tot mai greu. Din fericire, există o metodă japoneză la care putem apela și care este chiar mai rapidă decât uscătorul.

Este un truc foarte simplu Foto: AdobeStock Images

Un lucru pe care, mai mult ca sigur, deja l-am observat este faptul că, pe măsură ce temperaturile coboară din ce în ce mai mult toamna, hainele noastre încep să se usuce din ce în ce mai greu. În plus, folosirea unui uscător electric de fiecare dată atunci când spălăm hainele poate fi costisitoare, iar facturile de la finalul lunii vor deveni rapid tot mai mari.

Din fericire, există un truc japonez la care putem apela pentru a usca hainele mai repede ca niciodată toamna. Practic, este vorba despre o metodă anume de a aranja suportul de rufe, care contribuie la uscarea mai rapidă a acestora. Iar un test realizat de publicația germană CHIP a confirmat faptul că această metodă chiar funcționează.

Trucul japonez va fi de mare ajutor toamna

Hainele se vor usca mult mai repede atunci când aerul din jurul lor poate îndepărta umezeala din țesătură. Iar, pe un suport obișnuit, hainele mai lungi pot bloca aerul, lucru care încetinește uscarea anumitor articole vestimentare.

Metoda japoneză, cunoscută și ca metoda „arcului”, reușește să evite această problemă. Practic, hainele mai lungi sunt puse la capetele exterioare ale suportului, în timp ce cele mai scurte sunt în centru.

Este o metodă foarte simplă

Atunci când sunt aranjate în această formă, hainele formează un culoar prin care aerul poate trece ușor. Acest lucru, desigur, înseamnă că ele se vor usca mult mai repede decât în mod obișnuit.

Tot ce trebuie să facem este să întindem hainele lungi precum pantalonii la capetele exterioare ale suportului, după care vor urma cele de mărime medie, cum ar fi cămășile și tricourile. Cele mai mici articole vestimentare vor fi chiar la mijloc, iar acest truc japonez ajută hainele să se usuce mult mai repede, conform thecoolist.com.