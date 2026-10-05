Alimentul mic cu beneficii uriașe pentru organism. Un dietetician specializat în oncologie îl recomandă

Deja știm cu toții cât de importantă este dieta pentru starea noastră generală de sănătate. Iar un specialist renumit explică faptul că există un ingredient pe care nu foarte mulți oameni îl cunosc dar care poate fi foarte util pentru a susține buna funcționare a organismului.

Dieta este crucială pentru sănătate Foto: IStock

Un dietician specializat în oncologie a vorbit despre ingredientul care poate fi util pentru a susține buna funcționare a organismului. Dieta este crucială pentru starea noastră generală de sănătate, iar acest lucru este și mai important pentru cei care suferă de o formă de cancer. Iar un aliment despre care mulți oameni au auzit, dar pe care nu multă lume îl și consumă, poate fi de ajutor în astfel de situații.

Alison Tierney, un dietetician specializat în oncologie, spune că broccoli poate fi surprinzător de util pentru sănătate. Iar o anumită variantă rară a acestei legume este chiar mai bogată în compuși naturali benefici pentru organism. Este vorba despre germenii de broccoli, pe care experta îi recomandă celor care suferă de cancer.

Alimentul sănătos recomandat de experți

„Germenii de broccoli pot conține de 10 până la 100 de ori mai mulți glucozinolați decât broccoli matur”, a explicat Tierney, conform Parade.

Glucozinolații apar în mod natural în plante crucifere și atunci când ajung în organism se descompun și se transformă în substanțe fitochimice active, printre care sulforafanul. Iar, potrivit expertei, compușii naturali de acest fel ajută organismul să neutralizeze și să elimine substanțele cancerigene, dar și să metabolizeze estrogenul.

Se poate găsi ușor în comerț

„În calitate de dietetician specializat în oncologie și supraviețuitoare a cancerului, aceasta este o recomandare pe care o subliniez în mod regulat în fața pacienților mei”, a mai spus Tierney.

Germenii de broccoli sunt atât de mici încât pot fi presărați peste mâncare fără să-i schimbe în vreun fel gustul sau textura. Semințele de broccoli pentru germinare se pot găsi și în comerț și au efecte foarte benefice asupra organismului.