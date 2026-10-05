Motivul pentru care o mamă a fost amendată cu 1.200 de euro după ce a mers în vacanță alături de copii: „Cred că aș face-o din nou”

Ce ar fi trebuit să fie o experiență de vis alături de cei patru copii ai ei s-a transformat, în cele din urmă, în ceva mult mai costisitor pentru o mamă din Marea Britanie. Femeia a primit o amendă de 1.200 de euro deoarece a plecat în vacanță cu cei patru copii ai ei în timpul anului școlar.

Este a doua sancțiune pentru Davison Foto: Facebook

Pentru cei mai mulți dintre noi, vara este sezonul asociat în mod tradițional cu vacanța. Însă, există și persoane care, din cauza locului de muncă, nu pot să se bucure de această perioadă din an. Într-o situație de acest fel s-a aflat și Hannah Davison, o britanică care a fost deja sancționată pentru a doua oară deoarece a plecat cu copiii ei în vacanță în timpul anului școlar, conform adevarul.ro.

Prima oară, în 2025, ea a fost amendată cu 566 de euro. În acest an, sancțiunea a fost de 1.200 de euro. Iar motivul pentru care merge în vacanță toamna este faptul că este administratorul unui restaurant popular, motiv pentru care nu își poate lua liber vara.

Este a doua oară când britanica este sancționată

„Consiliul trebuie să înțeleagă că, pentru unii angajați, cum sunt oamenii din industria ospitalității sau cei din sănătate, nu se poate lua concediu în timpul vacanței de vară. Având în vedere costul vieții și situația economică actuală, trebuie să muncim în fiecare zi pe timpul verii. Septembrie este prima perioadă în care putem pleca”, a spus Hannah Davison, potrivit yorkmix.

Davison a spus că, dacă ar putea, ar merge în vacanță vara, ca tot restul lumii. Cei patru copii ai femeii au vârste de 2, 6, 7 și 10 ani și își petrec verile la bunici, la prieteni sau chiar cu mama lor, în timp ce ea lucrează.

A mers cu cei patru copii în vacanță

Din acest motiv, Davison a mers în vacanță în Grecia alături de copiii ei după începerea anului școlar.

„În ciuda amenzii, cu siguranță nu regret nimic. (...) Întotdeauna plecăm chiar la începutul anului școlar, când copiii abia se acomodează din nou la școală, așa că, în opinia mea, nu pierd nimic important. Evident, nu i-am scoate din școală când vor fi mai mari și vor avea examene”, a mai spus femeia.

Davison a declarat că s-ar putea confrunta cu o procedură în instanță dacă va repeta fapta și în 2027, dar nu regretă acest lucru.

„Cred că aș face-o din nou. Este singura noastră vacanță în fiecare an. Este un adevărat răsfăț. Voi susține întotdeauna importanța timpului petrecut împreună ca familie. Niciun părinte nu ar putea să nu fie de acord cu asta, nu-i așa?”, a spus ea.