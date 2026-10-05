Trucul de toamnă împotriva păianjenilor. Ce se întâmplă dacă fierbi coji de lămâie

Experții sfătuiesc oamenii din întreaga lume să apeleze la un truc aparent bizar pentru a scăpa de o problemă serioasă în această lună. Mai precis, în luna octombrie trebuie fierte periodic coji de lămâie, iar motivul este unul cu totul neașteptat.

Păianjenii nu suportă mirosul de citrice Foto: IStock

Toamna este anotimpul în care temperaturile încep să devină tot mai reci, iar fiecare dintre noi va apela tot mai des la haine groase, pe măsură ce ne apropiem de iarnă. Însă, toamna este și perioada în care păianjenii încep să se îndrepte către interiorul caselor, pentru a scăpa de frig și pentru a-și găsi parteneri.

Iar, potrivit express.co.uk, există un truc neașteptat la care putem apela pentru a ține aceste insecte la distanță. Practic, tot ce trebuie să facem este să fierbem coji de lămâie în apă. Potrivit specialiștilor, acest truc poate fi surprinzător de util împotriva păianjenilor, datorită mirosului puternic emanat de cojile de lămâie.

Este un truc ușor de pus în practică

Experții spun că păianjenii intră în casă prin ferestre deschise, crăpături și diverse alte spații care pot fi foarte greu de depistat și blocat. Din fericire, aceste insecte sunt sensibile la mirosuri puternice, mai ales cele de citrice.

Practic, tot ce trebuie să facem este să fierbem apă, după care să lăsăm cojile de lămâie în ea peste noapte, împreună cu câteva picături de ulei esențial. A doua zi dimineață, soluția rezultată poate fi transferată într-o sticlă cu pulverizator.

Insectele nu vor mai intra în casă

Mai departe, tot ce trebuie să facem este să aplicăm acest spray în zonele din casă pe unde știm că pot intra păianjenii. Iar aceasta nu este singura soluție la care putem apela.

„O altă modalitate de a scăpa de păianjeni este să usuci cojile de citrice la soare și să le mărunțești într-un robot de bucătărie. Presară această pudră prin casă o dată pe săptămână, iar păianjenii vor dispărea în curând. Poți folosi coji de grepfrut, portocală, lămâie sau lime ori un amestec din toate”, spun experții britanici în curățenie de la The Happy House Cleaning.