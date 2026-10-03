Când sunt Moșii de Toamnă în 2026 și cum ne pregătim

Deja începem să facem primii pași în luna octombrie, iar acest lucru înseamnă că nenumărați români încep să se gândească la Moșii de toamnă. Există nenumărate tradiții legate de această zi importantă, iar oamenii din întreaga țară au grijă să le respecte în continuare.

Este un moment important din calendarul religios Foto: Shutterstock

O scurtă privire în calendar ne va arăta că deja am ajuns la luna octombrie, iar acest lucru înseamnă că ne apropiem cu pași tot mai repezi de Moșii de toamnă. Iar cu ocazia acestei zile, românii au grijă să respecte nenumărate tradiții legate de sărbătoarea Moșilor.

Când pică Moșii de Toamnă în 2026

Din fericire, românii trebuie să știe că au îndeajuns de mult timp la dispoziție pentru a face toate pregătirile pentru Moșii de toamnă. Acest moment din calendar este rânduit pentru pomenirea morților, fiind o zi în care, în mod tradițional, se dă de pomană.

Moșii de toamnă urmează să aibă loc de-abia luna următoare, pe data de 7 noiembrie. În tradiția populară, acest moment din calendar este cunoscut și ca Sâmbăta Morților, iar denumirea de „moși” se referă la toți strămoșii și membrii familiei care au trecut deja la cele veșnice.

Ce se împarte la Moșii de Toamnă

În general, cu ocazia acestei zile, este important să împărțim colivă, potrivit tradițiilor din țara noastră. Credincioșii duc în această zi colivă la biserică, unde este sfințită și apoi împărțită oamenilor.

De asemenea, tot de Sâmbăta Morților se mai împart colaci, pâine, vin cât și diverse preparate făcute în casă. În unele regiuni se adaugă în pachet și un bănuț, asociat în popor cu belșugul.

Alte tradiții de Moșii de Toamnă

În primul rând, cu ocazia acestei zile este important să mergem la biserică iar, conform tradiției, tot acum sunt îngrijite și mormintele. Locurile de veci sunt curățate, se aprind lumânări pentru cei decedați iar, în multe cazuri, după pomenire se organizează o masă pentru cei dragi.

Românii din întreaga țară au grijă să respecte tradițiile asociate cu această zi, chiar și în ziua de astăzi.