 Un tablou cumpărat cu doar 8 dolari s-a dovedit a fi o adevărată comoară: „Nu cred că este o piesă de expoziție”
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Un tablou cumpărat cu doar 8 dolari s-a dovedit a fi o adevărată comoară: „Nu cred că este o piesă de expoziție”

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Pentru Mark Harrington, ce ar fi trebuit să fie o vizită cu totul obișnuită la un magazin second-hand s-a transformat rapid în ceva cu totul neașteptat. Americanul a descoperit un tablou care i-a atras imediat atenția datorită semnăturii, iar după câteva verificări, și-a dat seama că piesa valora o adevărată avere.

Tabloul poate valora mii de dolari
Tabloul poate valora mii de dolari Foto: Reddit

Chiar sâmbătă dimineață, în timp ce vizita magazinul lui second-hand favorit, americanul Mark Harrington a făcut o descoperire la care nu s-ar fi așteptat niciodată. Din întâmplare, el a observat un tablou semnat de artistul din New York Stan Sobossek, care a devenit faimos pentru picturile sale în ulei realizate la mijlocul secolului trecut.

După ce a făcut câteva verificări, Harrington și-a dat seama că piesa valora mult mai mult decât prețul de vânzare expus.

Tabloul aparținea unui artist faimos

„Ceea ce îmi place personal la mersul în magazine second-hand este că simt că mă uit printr-o fereastră către trecut. E ca o vânătoare de comori și ajung să aflu lucruri despre toate aceste obiecte frumoase. Uneori mă gândesc la drumul pe care l-au parcurs până să ajungă la mine. E puțin trist că au fost cândva atât de iubite, iar apoi au ajuns să fie subevaluate. Dar tocmai asta îmi place”, a spus americanul, potrivit Newsweek.

Harrington a găsit tabloul în mod accidental, iar nu numai semnătura i-a atras atenția ci și subiectul interesant al picturii. Tabloul reprezenta un magazin de antichități, lucru care l-a făcut pe american să cumpere piesa.

Piesa poate fi foarte valoroasă

Tabloul avea un preț afișat de 14,99 de dolari, dar magazinul i-a făcut o reducere de 50%. În cele din urmă, el a plătit doar 7,50 de dolari pentru pictură. Iar, în scurt timp, a aflat că este numită „Lafayette, Rhode Island”, moment în care și-a dat seama că descoperirea poate fi foarte valoroasă.

Din ce a descoperit americanul, tabloul nu ar fi unul dintre piesele de expoziție ale artistului, care pot ajunge la 6.000 de dolari. Însă, chiar și așa, piesa poate fi valoroasă. Cu toate acestea, el nu are de gând să vândă tabloul.

„Nu cred că este o piesă de expoziție, care poate fi vândută cu până la 6.000 de dolari. Dacă ar fi să estimez, aș spune că valoarea maximă pentru tabloul meu ar fi undeva la 2.000 de dolari”, a spus Harrington.

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