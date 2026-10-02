 Ce a găsit o femeie într-un borcan cu murături. Produsul a fost retras de la vânzare după ce imaginile au devenit virale
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VideoCe a găsit o femeie într-un borcan cu murături. Produsul a fost retras de la vânzare după ce imaginile au devenit virale

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O companie alimentară din zona golfului San Francisco a anunțat retragerea voluntară a unui produs, după ce un videoclip devenit viral pe TikTok a arătat ceea ce pare a fi un rozător mort într-un borcan de ardei murați. Mezzetta a retras de la comercializare borcanele de aproximativ 907 grame de Golden Greek Peperoncini, în urma unei reclamații făcute de o consumatoare.

Ce a găsit o femeie într-un borcan cu murături
Ce a găsit o femeie într-un borcan cu murături Foto: TikTok

Filmarea, publicată pe 17 septembrie, a strâns peste 467.000 de vizualizări. În imagini, o femeie ține în mână un borcan cu ardei, în interiorul căruia pare să se afle un șoarece mort.

Anunț de interes public. Nu cumpărați acest brand de ardei murați. Am un șoarece mort în borcan”, a transmis femeia în videoclip.

Compania a demarat o anchetă

Mezzetta a anunțat retragerea produsului sâmbătă, 26 septembire, și a transmis, împreună cu Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA), că a luat legătura cu persoana care a făcut reclamația și investighează incidentul.

Suntem la curent cu un videoclip care circulă pe rețelele sociale și care prezintă o posibilă contaminare cu dăunători într-un borcan de Mezzetta GOLDEN GREEK PEPERONCINI MEDIUM HEAT, de aproximativ 907 grame”, a precizat compania.

Reprezentanții firmei au solicitat recuperarea produsului pentru examinare și verifică documentele privind producția, igienizarea și siguranța alimentară.

Am solicitat recuperarea și examinarea produsului implicat în reclamația inițială a consumatorului și analizăm înregistrările relevante privind producția, igienizarea și siguranța alimentară, în cadrul investigației noastre în curs”, se arată în comunicat.

Retragerea vizează exclusiv borcanele de aproximativ 907 grame din sortimentul Golden Greek Peperoncini, provenite dintr-un singur lot de producție. Compania nu a precizat ce magazine sau state sunt afectate. Până în prezent, nu au fost raportate îmbolnăviri asociate produsului.

Mezzetta, companie cu o istorie de aproape un secol

Mezzetta și-a început activitatea în 1935, ca magazin în cartierul North Beach din San Francisco, iar ulterior s-a extins într-o companie importantă de producție alimentară. Brandul este cunoscut pentru legumele murate, în special măsline și ardei, dar și pentru gama sa de sosuri.

Anul trecut, compania și-a extins unitatea de producție din American Canyon, după ce a cumpărat, pentru 18 milioane de dolari, fosta cramă Cartlidge & Browne și proprietatea Purple Brands din Napa Valley, potrivit SFGATE.

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