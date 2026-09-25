Cu ce mâncăruri l-a răsfățat Donald Trump pe Xi Jinping la cina de stat de la Casa Albă. Ce legătură a avut meniul cu China

Donald Trump l-a primit joi seară, 24 septembrie, pe Xi Jinping la Casa Albă, unde președintele chinez și soția sa, Peng Liyuan, au fost invitații unei cine de stat. Evenimentul s-a desfășurat în East Room, întrucât noua sală de bal a reședinței prezidențiale americane se află încă în construcție.

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Pentru această ocazie, meniul a fost construit în jurul ingredientelor americane, însă a inclus și câteva elemente inspirate din gastronomia chineză. Printre preparatele servite s-au numărat supă-cremă de dovleac, biban de mare în crustă de susan și un desert însoțit de înghețată făcută cu miere recoltată chiar la Casa Albă.

Un meniu american cu accente inspirate din bucătăria chineză

Seara a început cu un toast în care invitații au primit Schramsberg „Blanc de Noir”, un vin spumant american. Alegerea băuturii a avut o semnificație istorică: ea a făcut trimitere la momentul din 1972 în care președintele american Richard Nixon și premierul chinez Zhou Enlai au ciocnit un pahar la Beijing, într-un episod cunoscut drept „Toast to Peace”. Vinul respectiv continuă să fie servit la evenimente organizate la Casa Albă, notează Mediafax. .

Primul preparat a fost „Yellow Squash Velouté”, o supă-cremă fină de dovleac galben. Aceasta a fost acompaniată de o fricassee din ciuperci sălbatice sotate cu ierburi, pancetta crocantă și ulei de ceapă verde.

Felul principal a adus pe masă biban de mare acoperit cu o crustă de semințe de susan prăjite. Peștele a fost servit împreună cu baby bok choy înăbușit, vinete coapte și un sos verde de ierburi, „sauce verte”.

Baby bok choy a fost unul dintre elementele care au oferit preparatului o influență asiatică mai evidentă. În rest, meniul a rămas centrat pe ingrediente americane, așa cum anunțase biroul Primei Doamne.

Desertul a fost construit într-o formă inspirată de un fruct. Preparatul a inclus cremă de vanilie, un centru de confit de vișine și „walnut frangipane”, o cremă pe bază de nucă. Alături a fost servită înghețată realizată cu miere recoltată din stupii aflați pe proprietatea Casei Albe.

Roșu, flori și muzică militară la cina de la Casa Albă

Nu doar preparatele au fost alese special pentru această întâlnire. Sala în care s-a desfășurat evenimentul a fost decorată predominant în roșu, culoare asociată de Casa Albă cu tradiția culturală chineză. Pe mese au fost așezate flori precum dalii și ranunculus, iar pentru servire a fost folosit serviciul de stat Reagan.

Programul artistic l-a avut în prim-plan pe tenorul Christopher Macchio. Seara a inclus și momente susținute de formații militare americane, printre care „The President’s Own” United States Marine Band, United States Marine Drum and Bugle Corps, United States Army Chorus și United States Army Strings.

La eveniment au fost prezenți oficiali americani, membri ai delegațiilor celor două state și numeroși reprezentanți ai marilor companii. Printre invitații din industria tehnologică s-au aflat Jensen Huang, CEO-ul Nvidia, Lisa Su de la AMD, Elon Musk, Tim Cook, Sam Altman, Mark Zuckerberg și Sundar Pichai.