Ce pensie primești după 35 de ani de muncă. Ce se ia în considerare la calcul

Nu toți românii vor primi aceeași pensie după 35 de ani de muncă. Cuantumul pensiei se stabilește în funcție de mai mulți factori, cum ar fi punctele acumulate în perioada de contribuție și nivelul veniturilor pentru care s-au plătit contribuții.

Ce pensie primești după 35 de ani de muncă. Foto: Shutterstock.

De asemenea, la calculul pensiei se mai iau în calcul punctele de stabilitate acordate pentru anii contributivi care depășesc 25 de ani. În Legea nr. 360/2023 este prevăzută formula de calcul. Cuantumul pensiei se determină prin înmulțirea numărului total de puncte realizat de asigurat cu valoarea punctului de referință (VPR).

Cum îți calculezi pensia dacă ai 35 de ani de muncă

Așadar, se înmulțește numărul total de puncte cu valoarea punctului de referință, iar rezultatul calculului este cuantumul pensiei. Numărul total de puncte nu se stabilește doar în funcție de numărul anilor lucrați, ci rezultă din însumarea punctajelor anuale și a punctelor de stabilitate, conform condițiilor legale.

De aceea, nu toți românii care au lucrat timp de 35 de ani vor avea aceeași pensie. Contează aici veniturile brute, evoluția salariului mediu brut și situația individuală a fiecărui asigurat, scrie b1tv.ro.

Un venit pentru care s-au achitat contribuții mai mari poate aduce un punctaj contributiv mai mare. În același timp, perioadele în care veniturile contributive au fost mai mici conduc, în general, la un punctaj mai redus.

Cum se acordă punctele de stabilitate

Punctele se acordă în funcție de perioada de muncă. Astfel, românii care au avut peste 25 de ani și până la 30 de ani inclusiv de perioadă contributivă primesc 0,50 puncte pentru fiecare an.

Cei care au contribuit peste 30 de ani, dar până în 35 de ani inclusiv primesc 0,75 puncte pentru fiecare an, iar 1 punct pentru fiecare an contributiv se oferă celor care au peste 35 de ani de muncă.

Pentru calculul individual trebuie luate în considerare toate perioadele pentru care au fost plătite contribuții, veniturile care au constituit baza contribuției, eventualele perioade asimilate sau necontributive prevăzute de lege și punctele de stabilitate.