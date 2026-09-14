Românii pot primi bani în plus la pensie pentru anii de facultate. Care sunt condițiile

Anii de facultate pot fi luați în considerare la pensie. Cu toate acestea românii trebuie să știe că sunt anumite condiții. Odată îndeplinite acestea, cu un calcul simplu poți afla și câți bani primești în plus.

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Studiile universitare sunt incluse în legea pensiilor, în categoria perioadelor asimilate stagiului de cotizare. Pentru fiecare an se acordă un anumit punctaj, însă trebui ținut cont de anumite lucruri înainte de a face calculul.

Condițiile îndeplinite ca anii de facultate să se adauge la pensie

Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii prevede să fie luați în calcul anii de facultate. Perioada în care au fost urmare cursurile poate fi considerată asimilată stagiului de cotizare, dar cu unele condiții.

Ca studiile să fie luate în calcul, persoana în cauză trebuie să dețină diplomă, adică diplomă de licență, de master, sau de doctorat, după caz. Așadar, finalizarea corespunzătoare a studiilor este o condiție obligatorie.

Un alt lucru de care trebuie ținut cont este faptul că perioada studiilor nu trebuie să se suprapună cu perioada în care persoana a realizat deja un stagiu de cotizare. Mai pe înțeles, anii de facultate se pun la calcul doar dacă la acea vreme persoana respectivă nu a lucrat. Dacă în timpul studiilor a existat și un loc de muncă, la calcul nu se cumulează cele două punctaje, ci se ia în considerare doar cel aferent veniturilor pentru care s-au plătit contribuții.

În cazul celor care au absolvit mai multe instituții de învățământ superior sau mai multe cicluri universitare de același nivel, legea permite asimilarea unei singure perioade de studii de același nivel, la alegerea persoanei, scrie adevarul.ro.

Câți bani primești în plus la pensie

Pentru a afla câți bani primești în plus la pensie, este nevoie să știm câte puncte valorează anii de facultate. Pentru studiile universitare finalizate conform condițiilor impuse de lege, punctajul diferă în funcție de anii petrecuți pe băncile școlii.

Așadar, un an de facultate valorează 0,25 puncte, doi ani 0,50 puncte, trei ani de facultate valorează 0,75 puncte, 4 ani de facultate 1 punct, 5 ani de facultate 1,25 puncte, iar 6 ani de facultate valorează 1,50 puncte. Acestea sunt puncte care intră în numărul total de puncte realizat de asiguratului, iar punctele de stabilitate sunt acordate separat, dacă se iese la pensie cu un stagiu contributiv de 25 de ani.

Un calcul simplu, cu ajutorul punctului de referință care, în prezent, este de 81 de lei, arată câți bani primești în plus. Se înmulțește numărul total de puncte realizat de asigurat cu valoarea punctului de referință. În cazul anilor de facultate, se înmulțește perioada de studii cu valoarea punctului de referință, adică 81.

4 ani × 0,25 puncte = 1 punct, apoi 1 punct × 81 de lei = 81 de lei. Așadar, acestea sunt sumele pentru anii de facultate:

3 ani de facultate: 0,75 puncte × 81 de lei = 60,75 lei

5 ani de facultate: 1,25 puncte × 81 de lei = 101,25 lei

6 ani de facultate: 1,50 puncte × 81 de lei = 121,50 lei

De reținut este că aceste sume nu sunt plătite separat și nici nu există o indemnizație separată. Suma finală a pensiei se stabilește luând în considerare toate perioadele prevăzute de lege, printre care se află și cea a studenției.