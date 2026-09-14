Ce avere a moștenit Florin Marin după moartea soțului său, Philip Clements. Pe ce cheltuie influencerul banii

Florin Marin, cunoscut și ca Florinel de la Vișina, trăiește o viață de lux și după moartea soțului său, Philip Clements, un vicar britanic ce a murit la 81 de ani, în timpul pandemiei de Covid. Ce avere a moștenit și pe cine iubește acum românul.

Florin Marin, Giovanni Messina și fostul soț, Philip Clements. Foto: Rețele de socializare.

Florin Marin a intrat în atenția presei internaționale după ce s-a căsătorit cu preotul britanic Philip Clements. Cei doi s-au cunoscut în 2015, iar doi ani mai târziu clericul s-a mutat în România pentru a fi alături de partenerul său. Cei doi erau cunoscuți pentru stilul de viață de lux, însă banii nu s-au terminat după moartea acestuia. Averea moștenită de Florinel de la Vișina.

Ce avere a moștenit Florin Marin după moartea soțului său

Florin Marin a ales să-și trăiască viața pe lux și opulență. Acesta și-a petrecut ani buni călătorind în jurul lumii la clasa business, iar extravaganțele nu s-au oprit nici după moartea soțului său, Philip Clements, ce a survenit în 2020. În continuare, Florinel de la Vișina arată pe rețelele de socializare viața luxoasă. Acesta a strâns o comunitate de aproape 50.000 de urmăritori pe TikTok

Chiar și așa, bărbatul de 33 de ani nu duce lipsă de bani. Acesta primește o pensie de 2.000 de lire sterline pe lună și a obținut 150.000 de lire sterline în urma decesului soțului său. Clements și-a vândut casa de 215.000 de lire din Sandwich, Kent, pentru a cumpăra un apartament în București, transferând proprietatea pe numele românului.

Britanicul a slujit ca preot timp de 50 de ani în cadrul Bisericii Anglicane, dar s-a pensionat înainte de a se căsători cu Florin Marin. De la moartea lui Clements, Florin Marin a avut deja două relații de lungă durată, prima cu spaniolul Jeronimo, apoi cu Giovanni Messina, patronul de hotel italo-german de 50 de ani.

Florinel de la Vișina trăiește o nouă poveste de dragoste

În prezent, influencerul a dezvăluit publicației Daily Mail că el și Giovanni Messina și-au început relația în urmă cu doi ani și că acum are un nou „amant”, așa cum îl descrie el, un om de afaceri bulgar în vârstă de 50 de ani.

„Ne-am întâlnit în mai la festivalul Gran Canaria Pride, pe un vas de croazieră nud”, a declarat el pentru Daily Mail. Florin Marin s-a mutat în Germania pentru a-i fi alături noului său iubit italian.

În același timp, Florin Marin a recunoscut că nu dă niciun ban pe vacanțele sale de lux sau pe hainele de firmă, deoarece ele sunt plătite ori de amant, ori de iubitul său, afaceristul Messina, despre care susține că „uneori devine puțin gelos” și concurează cu noul său iubit.

Viața de lux etalată de influencerul român

Luna trecută, el s-a pozat din mai multe locații din SUA. Acesta a arătat urmăritorilor săi cum a arătat vacanța în Pennsylvania, Washington DC și New York. În mai multe videoclipuri postate în august, românul se etalează la clasa business, cu șampanii, în timp ce-și face rutina de skincare.

Alte clipuri din călătorie îl arată dansând în fața Casei Albe și călătorind cu mașina. În toate acestea el purta haine de brand de lux, precum Versace și Gucci. Tot el, arată adesea cum despachetează cadourile primite, care nu sunt deloc ieftine. Între timp, el spune că iubitul său italian și-a trecut afacerea hotelieră pe numele său pentru a putea câștiga un venit și pentru a fi în siguranță, pe lângă banii obținuți din urma morții preotului Clements.