Adela Popescu a dat startul petrecerii de ziua ei! Cine i-a fost alături și ce surpriză îi pregătește Radu Vâlcan pentru 40 de ani

Adela Popescu a ales să își celebreze ziua de naștere înainte de data oficială, alături de prieteni, colegi și oameni care au avut un rol important în parcursul său profesional. Actrița a împlinit 40 de ani pe 8 octombrie, însă programul încărcat de la filmările pentru noul serial a determinat-o să organizeze petrecerea mai devreme.

Adela Popescu și-a sărbătorit ziua de naștere în avans Foto: arhiva Click!

Evenimentul a fost unul restrâns, dar plin de voie bună, iar printre invitați s-au numărat atât persoane cu care Adela a lucrat de-a lungul anilor, cât și colegi din proiectele în care este implicată în prezent.

Cine a venit la petrecerea Adelei Popescu

Adela Popescu are în spate o carieră de mai bine de două decenii, în care a activat în televiziune, muzică și actorie. De-a lungul timpului, artista a făcut parte din numeroase proiecte și a reușit să rămână una dintre vedetele apreciate de public.

La petrecerea organizată înainte de aniversare au fost prezenți mai mulți oameni apropiați. Printre invitați s-au aflat colegi din filmul „3 zile în septembrie”, dar și actori și membri ai echipei serialului „Fără Urmă”, producția la care Adela lucrează în această perioadă. Cabral și Gina Pistol s-au numărat și ei printre invitați, cei doi având de-a lungul timpului mai multe proiecte alături de Adela.

Și Pavel Bartoș a fost prezent la petrecere. Actorul a publicat ulterior imagini de la eveniment și i-a transmis Adelei un mesaj prin care i-a arătat cât de importantă este pentru oamenii din jurul ei.

„La mulți ani, om fain și tare drag mie! La mulți ani, Adela Popescu! Ne-am distrat și dansat bine de tot”, i-a transmis actorul.

Ce surpriză îi pregătește Radu Vâlcan

Deși petrecerea a avut deja loc, Radu Vâlcan își dorește să marcheze într-un mod special împlinirea celor 40 de ani ai soției sale. Problema este că programul Adelei este în această perioadă extrem de aglomerat. Actrița filmează intens pentru noul serial în care joacă, iar timpul liber este dificil de găsit. Din acest motiv, Radu Vâlcan nu știe încă exact ce vor putea face împreună în ziua aniversării.

„Nu știm încă. Adela are foarte multe filmări, filmează foarte mult pentru serialul din care face parte și e greu. Să vedem, poate obține o derogare de acolo, de la filmări. Nu știm, dar într-adevăr face 40 de ani', a declarat Radu Vâlcan pentru Libertatea.

Astfel, planurile pentru aniversarea propriu-zisă rămân momentan în aer, însă prezentatorul speră ca soția sa să poată beneficia de puțin timp liber pentru a se bucura de momentul special.

În opinia lui Radu Vâlcan, Adela a ajuns într-un moment al carierei în care își poate permite să fie mai atentă la proiectele în care alege să se implice.

„Ne consultăm. Citește scenariul dacă i se potrivește. Mă bucur foarte tare pentru ea și merită acest lucru. A ajuns cumva la o maturitate care îi permite să aleagă un proiect cum e cel de față, de exemplu «3 zile în septembrie», să citească scenariul, dacă i se potrivește sau nu rolul și așa mai departe, distribuția contează foarte mult, producția. La ăsta a zis da din prima și se pare că a fost un pas foarte bun pentru ea”.

Pentru Adela Popescu, aniversarea de 40 de ani vine astfel într-o perioadă profesională intensă, dar și într-un moment în care se bucură de susținerea familiei, a prietenilor și a colegilor care au ținut să îi fie alături la petrecerea organizată în avans.