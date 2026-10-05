 Regula de la care Adela Popescu și Radu Vâlcan nu se abat în creșterea celor trei băieți: „Au timp mai târziu”
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Regula de la care Adela Popescu și Radu Vâlcan nu se abat în creșterea celor trei băieți: „Au timp mai târziu”

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Adela Popescu și Radu Vâlcan au stabilit o regulă importantă în educația celor trei băieți ai lor și nu sunt dispuși să facă excepții. Cei doi părinți pun accent pe comunicare, timp petrecut în familie și cât mai puțină expunere la telefoane și rețele sociale. Într-un interviu exclusiv, Radu Vâlcan a explicat și cum își pregătesc copiii pentru situațiile de bullying cu care s-ar putea confrunta la școală sau, mai târziu, în mediul online.

Regula de la care Adela Popescu și Radu Vâlcan nu se abat în creșterea celor trei băieți
Regula de la care Adela Popescu și Radu Vâlcan nu se abat în creșterea celor trei băieți Foto: arhiva.

Adela Popescu și Radu Vâlcan, atenți la relația copiilor cu tehnologia

Pe măsură ce cresc, cei trei băieți ai cuplului sunt tot mai aproape de o perioadă în care internetul, telefoanele și rețelele sociale vor deveni parte din viața lor de zi cu zi. Adela Popescu și Radu Vâlcan încearcă însă să amâne cât mai mult expunerea la lumea virtuală și să le ofere alternative care să le permită să se bucure de copilărie.

Pentru cei doi părinți, timpul petrecut în aer liber, joaca și activitățile în familie sunt prioritare. Radu Vâlcan consideră că, atât timp cât copiii au la dispoziție alternative reale, este important să fie încurajați să le descopere.

Vedeta a vorbit și despre provocările pe care le aduce perioada în care copiii încep să se confrunte cu glume răutăcioase, comentarii sau comportamente de tip bullying.

Cum îi învață Adela Popescu și Radu Vâlcan să gestioneze bullying-ul

Bullying-ul poate apărea încă de la vârste fragede, iar odată cu accesul la internet, astfel de situații se pot extinde și în mediul online. În loc să încerce să le ofere copiilor o listă de scenarii pentru fiecare situație posibilă, Adela Popescu și Radu Vâlcan pun accent pe un lucru pe care îl consideră esențial: comunicarea.

Radu Vâlcan spune că băieții trebuie să știe că au întotdeauna un loc sigur în care pot vorbi despre ceea ce li se întâmplă:

Treptat, ajung la vârsta la care încep anumite glume la școală, unele amuzante, altele mai răutăcioase. Tocmai din acest motiv, le oferim acasă locul în care ne pot povesti totul. Cred că, în astfel de situații, comunicarea este cheia. Ei ne spun ceea ce se întâmplă, iar noi le explicăm cu ce se confruntă și cum pot trece, mai ușor, peste astfel de situații. Nu cred că există o pregătire prealabilă a părinților, cred că trebuie doar să știm să le fim aproape și să le oferim spațiul sigur de care au nevoie.”

Pentru părinții celor trei băieți, ideea nu este de a controla fiecare situație cu care aceștia se confruntă, ci de a-i ajuta să înțeleagă ceea ce li se întâmplă și să știe că pot cere sprijin atunci când au nevoie.

Ce regulă au impus Adela Popescu și Radu Vâlcan în familie

Dacă în ceea ce privește situațiile dificile comunicarea este esențială, familia are și o regulă clară când vine vorba despre tehnologie. Radu Vâlcan a dezvăluit că principala limită impusă copiilor se referă la telefoane și timpul petrecut în fața ecranelor.

Cred că există o singură regulă reală, cea legată de utilizarea telefoanelor și a ecranelor în general. Le-am oferit toate premisele să petreacă mult timp în natură, în curte, să se joace și să se bucure de copilărie. Au timp, mai târziu, să stea cu orele pe telefoane, pe rețele sociale sau alte aplicații. Cât timp încă avem alternative reale, le vom folosi, cu siguranță, pentru a le arăta lucrurile care contează cu adevărat în viață și într-o dezvoltare frumoasă.

Astfel, Adela Popescu și Radu Vâlcan încearcă să păstreze un echilibru între libertatea copiilor și limitele necesare la vârsta lor. Pentru moment, cei trei băieți sunt încurajați să petreacă mai mult timp afară, să se joace și să descopere lumea din jurul lor, înainte ca telefoanele și rețelele sociale să ocupe un loc important în rutina lor.

De ce își țin copiii departe de expunerea publică

O altă decizie importantă a cuplului este legată de expunerea celor trei copii în spațiul public. Chiar dacă Adela Popescu și Radu Vâlcan sunt persoane cunoscute și active în lumea televiziunii și a divertismentului, cei doi au ales să le ofere băieților cât mai multă discreție.

Radu Vâlcan a explicat că decizia are legătură cu dorința lor de a-i lăsa pe copii să își construiască singuri raportarea la lumea publică și să ia propriile decizii atunci când vor fi suficient de mari.

Până la momentul în care vor putea face propriile alegeri, îi vom ține cât mai departe de viața publică și de supraexpunere. Respectăm deciziile tuturor, însă așa am simțit și simțim noi că este mai bine și așa vom face și pe mai departe.

În familia lui Adela Popescu și Radu Vâlcan, prioritățile par să fie, așadar, destul de clare: comunicare deschisă, limite în privința tehnologiei și cât mai mult timp pentru o copilărie lipsită de presiunea lumii publice.

Pentru cei doi, una dintre cele mai importante lecții pe care le pot oferi copiilor nu este să îi ferească de toate problemele, ci să le creeze acasă un spațiu în care să poată vorbi despre ele fără teamă.

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