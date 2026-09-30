 S-a pierdut! Adela Popescu le cere ajutorul fanilor: „Dacă îl vedeți pe undeva...”
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S-a pierdut! Adela Popescu le cere ajutorul fanilor: „Dacă îl vedeți pe undeva...”

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Adela Popescu le cere ajutorul celor care ar putea avea informații despre Dogman, câinele familiei care s-a pierdut. Vedeta a anunțat dispariția animalului de companie pe rețelele de socializare și speră ca, împreună  ajutorul oamenilor din zonă, să reușească să îl găsească.

Adela Popescu le cere ajutorul fanilor
Adela Popescu le cere ajutorul fanilor Foto: Instagram

Adela Popescu a publicat mai multe imagini cu Dogman și le-a transmis un mesaj celor care locuiesc în zonele Șușani, Ușurei și Mădulari. Vedeta îi roagă pe cei care îl văd să o anunțe, pentru a putea trimite pe cineva să îl caute.

Adela Popescu: „Dogman s-a pierdut”

Câinele este un membru important al familiei, iar dispariția lui i-a îngrijorat pe toți cei apropiați. Acum, Adela Popescu speră că Dogman va fi găsit și se va întoarce cât mai repede acasă.

„Dogman s-a pierdut. Dacă sunteți din zona Susani, Ușurei, Mădulari și îl vedeți pe undeva, poate îmi lăsați un mesaj aici, să pot trimite pe cineva să îl caute. Mulțumesc!”

Cum e viața la Șușani pentru Radu Vâlcan și Adela Popescu 

Adela Popescu și Radu Vâlcan formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz și au pus bazele unei familii frumoase alături de cei trei băieți ai lor. Chiar dacă au agende încărcate și sunt implicați în numeroase proiecte, cei doi găsesc timp să se retragă din agitația Capitalei și să petreacă momente liniștite la Șușani, locul în care și-au construit un adevărat colț de rai.

Familia petrece destul de mult timp la casa de la țară, unde cei doi soți se bucură de liniște și de timpul petrecut alături de rude și de ceilalți membri ai familiei. Pentru Adela, întoarcerea la Șușani înseamnă și apropierea de lucrurile simple, inclusiv de mâncarea pregătită din produse locale.

Când ajung însă la Șușani, Radu Vâlcan are câteva preferințe culinare de la care nu se abate. Adela Popescu a povestit că soțul ei este foarte atent la ceea ce mănâncă și că există un anumit tip de carne pe care îl consumă aproape exclusiv atunci când este la țară.

„El nu mănâncă pui decât de la Șușani, pentru că e bio. Nici când merge în străinătate nu mănâncă pui deloc. Nici mâncărurile gătite nu-i plac. Sarmale, ciorbe, tocănițe, amestecuri, nu-i plac. 

El preferă mâncarea efectiv curată, grătarul sau carnea la cuptor. În schimb, dacă i-ai pus niște cartofi prăjiți în față, nu se poate obține! Sunt slăbiciunea lui: cu parmezan, cu usturoi, cu orice”, a declarat Adela Popescu, pentru Click!

Radu Vâlcan: „Șușani este locul în care ne simțim cel mai bine”

Pentru familia lui Radu Vâlcan, Șușani a devenit locul în care se regăsesc și se simt cel mai bine. Departe de agitația orașului și de programul încărcat pe care îl au, Adela Popescu și Radu Vâlcan găsesc acolo liniștea de care au nevoie, iar cei trei băieți ai lor se bucură din plin de timpul petrecut în mijlocul naturii.

Radu Vâlcan a povestit, pentru Click!, că Șușani este locul în care familia își încarcă bateriile și unde copiii se simt cel mai bine. Prezentatorul „Insula Iubirii” a mărturisit că nu este deloc atras de agitația Capitalei și că, dacă ar avea ocazia, s-ar muta oricând la țară.

„Șușani este locul în care ne simțim cel mai bine, locul în care ne încărcăm bateriile, copiii se simt absolut senzațional și este liniște. Îmi place foarte mult acolo, mie nu-mi place agitația orașului absolut deloc. Chiar glumeam cu Adela, la un moment dat, şi îi spuneam că oricând m-aș muta acolo”, a spus Radu Vâlcan, pentru Click!

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