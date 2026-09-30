Larisa Iordache, mai emoționată decât Amira la începerea grădiniței! Cu ce bunătăți își răsfață soțul

Larisa Iordache (30 de ani) a trecut printr-o nouă premieră de când a devenit mamă! Fosta mare gimnastă și-a dat fetița, pe Amira, la grădiniță.

1/8 Larisa Iordache, mai emoționată decât Amira la începerea grădiniței Foto: credit foto: arhiva personala/ social media

La un an și șapte luni, micuța s-a adaptat surprinzător de repede, iar Larisa recunoaște că despărțirea a fost mai grea pentru ea decât pentru copil.

„Pentru mine, ca mamă, cred că a fost un pic mai greu decât pentru ea, ca și copil”, ne-a mărturisit Larisa Iordache.

Amira a intrat din prima la program lung și s-a simțit foarte bine. Singura problemă a venit odată cu intrarea în colectivitate și cu răcelile specifice acestei perioade.

„Cu intrarea în colectivitate știm cu toții cum este. Toți virușii circulă și atunci stă mai mult pe acasă decât la grădiniță. Dar eu mă bucur că ea se simte bine acolo. Din prima, program lung. A fost extraordinară”, își laudă mămica fetița.

„Am încercat să nu fiu o mamă care nu lasă copilul deloc din brațe”

Fosta campioană a avut grijă încă de la început ca Amira să se obișnuiască și în absența ei. A lăsat-o cu bunicii, dar și cu fratele și cumnata sa, iar acest lucru a ajutat-o acum pe micuță să facă mai ușor pasul către grădiniță.

„Încă de când am născut-o, am lăsat-o ba la bunici, ba la fratele meu, la cumnata mea. Am încercat să nu fiu o mamă din aceea care nu lasă copilul deloc din brațe. Mi-am dorit ca și eu să am timpul meu și să am libertate, cumva, și ea să se simtă bine acolo unde rămâne, la oameni de încredere, bineînțeles”, ne-a mai povestit vedeta.

Bunicii sunt un ajutor important, iar Larisa își dorește ca fiica ei să profite cât mai mult de această relație.

„Amira rămâne la bunici și ea se bucură de viața de la bunici, pentru că fiecare copil trebuie să fructifice asta atât timp cât există bunici în viață”, ne-a mai spus Larisa Iordache.

Cristian este un tătic foarte implicat

Larisa are un partener de nădejde și în soțul ei, Cristian. Cei doi funcționează ca o adevărată echipă și își împart responsabilitățile atunci când vine vorba despre Amira.

„Astăzi eu am venit la eveniment, el a venit de la muncă și am făcut pasa imediat. El este acasă acum cu ea și mă bucur foarte tare. Încă de când am născut-o pe Amira, el a fost foarte implicat, ceea ce pe mine mă face să mă simt super recunoscătoare”, ne-a mai declarat încântată și mândră de soțul ei, Larisa Iordache.

Larisa spune că între ea și Cristian nu există o competiție pentru cine face mai mult în familie.

„Nu suntem la concurență, suntem o familie, întâi de toate, pentru că ne iubim unul pe celălalt. Și cred că asta contează mult mai mult decât orice altceva care ar ține de orgoliu. Nu este nevoie de asta într-o relație”, mai spune fosta gimnastă.

Larisa gătește pentru Amira: „Mâncarea cea mai bună este făcută de mami”

Programul este încărcat, însă atunci când vine vorba despre alimentația fetiței, Larisa preferă să intre chiar ea în bucătărie. Maternitatea a făcut-o să învețe să pregătească tot felul de mâncăruri, iar Amira îi face viața ușoară: este un copil pofticios.

„Pentru Amira gătesc, pentru că trebuie să mănânce sănătos, din punctul meu de vedere. Desigur, sunt multe alte locuri care au mâncare sănătoasă, dar, în același timp, cred că mâncarea cea mai bună este făcută de mami. Așa m-am învățat și eu să fac anumite preparate și mă bucur foarte tare pentru că ea mănâncă. E un copil mâncăcios, ceea ce nu-mi oferă starea de stres pe care o au alte mămici”, am mai aflat de la fosta mare gimnastă.

Musaca, paste și pizza de casă pentru Cristian

Nici soțul ei nu este uitat! Larisa gătește și pentru Cristian, iar meniul familiei este destul de variat. De la preparate tradiționale până la paste și pizza făcută în casă, fosta gimnastă se descurcă de minune în bucătărie. Ultima musaca pregătită de ea a avut mare succes.

„El mănâncă cam tot ce gătesc. Paste… Uite, ultima dată am făcut musaca și i-a plăcut foarte mult. Fac tot felul de mâncăruri, și tradiționale, dar și paste, pizza de casă și tot felul de lucruri”, ne-a mai declarat Larisa Iordache.

Cristian este însă atent ca soția lui să nu se transforme în bucătăreasa familiei după o zi întreagă de muncă. Larisa povestește că el este chiar cel care îi propune să comande mâncare atunci când o vede obosită.

„Cristian îmi spune de fiecare dată: «Nu vreau să obosești». Mă protejează mai mult și zice: «Hai să comandăm, pentru că am muncit toată ziua și trebuie să stăm și noi relaxați»”, am mai aflat de la Larisa Iordache.