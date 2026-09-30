Ce s-ar fi întâmplat în ziua în care Valentina și iubitul ei au mers la mănăstire. Cu cine ar fi petrecut tânăra ultimele ore ale vieții sale

Noi detalii despre crima care a îngrozit România ies la iveală. Valentina Tănăsie, tânăra în vârstă de 28 de ani care ar fi fost ucisă chiar de iubitul ei, Vlad Bălțățeanu, în vârstă de 30 de ani, ar fi petrecut ultimele ore de viață în compania mai multor persoane, înainte ca trupul ei să fie găsit într-un troler de pescari, pe râul Olt.

Valentina și Vlad Foto: Facebook

Potrivit celor mai noi informații prezentate în cadrul emisiunii „Viața fără filtru”, Valentina și iubitul ei ar fi mers duminică dimineață la Mănăstirea Polovragi. Seara, cei doi s-ar fi întors acasă, iar în curtea lui Vlad ar fi avut loc un grătar.

De asemenea, echipa emisiunii a relatat că mama lui Vlad ar fi mers în aceeași zi la Mănăstirea Bistrița.

Cu cine ar fi petrecut Valentina ultimele ore ale vieții sale

La grătar ar fi participat Vlad și Valentina, dar și unchiul lui Vlad, alături de soția acestuia și de băiețelul lor. Valentina s-ar fi jucat cu copilul în vârstă de aproximativ cinci-șase ani. Potrivit informațiilor prezentate în emisiune, unchiul lui Vlad ar fi fost și cel care îl ajuta pe acesta la construirea casei.

„Cei doi fuseseră la mănăstire, la Polovragi, duminică dimineață (...) Ei sunt înrudiți prin alianță, sunt fini și nași (...) La casa presupusului făptaș se lucrează (...) Victima s-a jucat cu copilul (n.r. al unui cuplu) (...) Bărbatul este cel care îi construiește casa (...) Duminică dimineață au fost la mănăstire împreună, la Polovragi, mama presupusului autor a fost la mănăstire, la Bistrița (...)”, a explicat Sorin Ovidiu Bălan, la Viața fără filtru.

Ce s-ar fi întâmplat spre dimineața zilei de luni

Potrivit relatării jurnalistului, în jurul orei 20:00, cuplul împreună cu fiul lor ar fi venit la locuință. Cei patru adulți și copilul ar fi petrecut timpul în curte, unde au făcut un grătar, iar unchiul lui Vlad ar fi fost dat afară după ce ar fi consumat prea mult alcool.

„În jurul orei 20:00 vine bărbatul și cu soția și cu copilașul de cinci-șase ani. Victima se joacă cu el, ei fac un grătar în curte, mama presupusului criminal nu participă, dar participă altcineva: unchiul lui, fratele mamei (...) Unchiul a fost un pic dat afară, pentru că se îmbătase pe la ora 05:30”, a mai explicat jurnalistul.

Vlad Bălțățeanu s-ar fi predat autorităților din Elveția

Vlad Bălțățeanu, principalul suspect în cazul uciderii Valentinei Tănasie, s-ar fi predat autorităților din Elveția, după zile întregi de căutări. Potrivit informațiilor transmise de autorități, acesta s-ar fi prezentat la o secție de poliție din St. Gallen, în nordul Elveției, însoțit de un prieten.

Ajuns la secția de poliție, Vlad Bălțățeanu le-ar fi spus agenților că este urmărit internațional și că pe numele său a fost emis un mandat de arestare. După ce a fost identificat de autoritățile elvețiene, bărbatul a fost reținut, iar ulterior au fost demarate procedurile legale privind predarea acestuia către România.

În cazul în care va fi găsit vinovat, Vlad Bălțățeanu riscă o pedeapsă de până la 25 de ani de închisoare sau chiar detențiune pe viață, în funcție de încadrarea finală a faptelor și de concluziile anchetei, potrivit Observator News.

Tatăl Valentinei, devastat după moartea fiicei sale

Familia Valentinei Tănasie este distrusă după tragedie, iar faptul că principalul suspect s-ar fi predat autorităților nu poate compensa pierderea suferită de cei apropiați tinerei. Tatăl Valentinei a transmis un mesaj dur și a vorbit despre durerea pe care o resimte după pierderea fiicei sale.

„El o să își facă viața, o să stea 20-25 de ani în pușcărie, cât o să stea, o să vină acasă, dar copilul meu nu mi-l aduce nimeni. Pedeapsa este prea mică pentru acest om”, a declarat tatăl tinerei.