 Ard mai multe păduri din România! Armata intervine cu avioane Spartan. Zone turistice, amenințate de flăcări
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Ard mai multe păduri din România! Armata intervine cu avioane Spartan. Zone turistice, amenințate de flăcări

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Peste 170 de salvatori și reprezentanți ai structurilor silvice sunt mobilizați pentru stingerea a două incendii masive de vegetație, cu focare deschise în Caraș-Severin și Vâlcea. 

Mai mult, elicoptere Black Hawk și aeronave C-27J Spartan sunt folosite pentru stingerea focarelor din zonele greu accesibile. 

Incendii de vegetație în două județe din România
Incendii de vegetație în două județe din România Foto: IGSU: județul Caraș-Severin

Județul Caraș-Severin, incendiu în Parcul Național Domogled-Valea Cernei

În cursul zilei de astăzi, pompieri, piloți și celelalte structuri implicate în intervenție continuă acțiunile pentru limitarea propagării incendiului, cu prioritate în sectoarele de intervenție din apropierea orașului Băile Herculane, au anunțat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

La acțiunile de stingere participă peste 120 de pompieri, piloți și personal al Ocolului Silvic Băile Herculane și Administrației Parcului Național Domogled – Valea Cernei, cu tehnica specifică de intervenție. În sprijinul acestora acționează două elicoptere Black Hawk ale IGAv, echipate cu dispozitive Bambi Bucket. Cele două elicoptere vor continua misiunile de stingere, cu accent pe zonele de intervenție situate în proximitatea orașului Băile Herculane.

Cea mai mare suprafață cu focare active se află în amonte de Cascada Cociului, acesta fiind și cel mai îndepărtat sector de intervenție față de orașul Băile Herculane. În această zonă se urmărește suplimentarea capacității de intervenție, inclusiv prin identificarea unor căi de acces pentru autospeciale de stingere cu capabilități de deplasare pe teren accidentat, astfel încât acestea să poată asigura și alimentarea cu apă.

Intervenția este îngreunată de seceta prelungită din zonă

Lipsa precipitațiilor din ultimele săptămâni a dus la uscarea în profunzime a litierei și a materialului lemnos căzut. Caracteristicile vegetației din zonă favorizează, de asemenea, menținerea și reaprinderea focarelor.

Intervenția se desfășoară într-un teren cu relief stâncos, pante abrupte și diferențe mari de nivel. Accesul este dificil, iar în numeroase puncte imposibil pentru echipele terestre și autospecialele de intervenție. În aceste situații, deplasarea către focare se realizează pedestru, pe distanțe mari și într-un timp îndelungat.

incendiu de vegetatie jpeg
Foto: IGSU: județul Caraș-Severin

Județul Vâlcea, incendiu în zona localității Băile Olănești

Incendiul se manifestă prin multiple focare, pe o suprafață considerabilă, în zona localității Băile Olănești, în amonte de Mănăstirea Iezer, spre masivul Buila-Vânturarița, mai transmit reprezentanții IGSU. 

În această zonă, arderea se manifestă la nivelul doborâturilor, în turbă și în stratul consistent de frunze. Intervenția pompierilor și a celorlalte structuri este îngreunată de terenul accidentat, de gradul ridicat de uscăciune, precum și de căile de acces dificile sau, în unele zone, imposibil de utilizat pentru autospecialele de intervenție.

Astăzi, la acțiunile de stingere participă peste 50 de pompieri, cu tehnica specifică, alături de personal al Ocolului Silvic, Salvamont și Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Băile Olănești.

Aeronavele Spartan au intervenit pentru stingere

În cursul zilei de ieri, două aeronave C-27J Spartan ale Forțelor Aeriene Române, configurate pentru misiuni de stingere a incendiilor, au intervenit asupra focarelor active. Misiunile de sprijin aerian vor continua și în cursul zilei de astăzi.

De asemenea, un echipaj dotat cu o dronă echipată cu cameră de termoviziune va efectua recunoașteri în zona afectată, pentru identificarea și evaluarea densității focarelor active și pentru configurarea sectoarelor de intervenție în care vor acționa pompierii, piloții și celelalte structuri implicate.

Ghid de cumpărături

roxana hulpe botez fetita jpg
Roxana Hulpe nu va mai prezenta Știrile Pro TV în fiecare weekend! De ce a luat această decizie: „Am zis stop” Vedete românești
Șerban Huidu, mândru de băieții lui!
#Exclusiv Click!
Șerban Huidu, mândru de băieții lui: „Mă moștenesc!” Ce drum au ales fiii prezentatorului Vedete românești
image
Autoritățile elvețiene clarifică situația în cazul lui Vlad Băltățeanu. Suspectul nu s-ar fi predat, ci a fost arestat adevarul.ro
image
Se vinde una dintre cele mai frumoase vile din București, fosta reședință a unui dirijor celebru: cât costă clădirea cu 29 de camere și capelă adevarul.ro

Parteneri

image
Stadionul Dinamo – de ce sunt necesare 30 de milioane de lei pentru continuarea lucrărilor și ce se construiește, de fapt, cu banii www.fanatik.ro
image
Atac la bordul unui zbor FlyDubai: pilot înjunghiat, pasagerii s-au luptat cu copilotul ca să evite prăbuşirea observatornews.ro
image
În 2000, Bruce Willis a cumpărat 7,3 acri pe insula Parrot Cay. A construit 3 case, 4 piscine și pavilion de yoga. În 2019 a vândut tot www.antena3.ro
image
Ziua cea mare pentru Guvernul Siegfried Mureșan. Are nevoie de 233 de voturi pentru a trece de Parlament. Ce se întâmplă dacă este respins www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Cristina Dorobanţu, vedeta Ştirilor Kanal D, s-a căsătorit şi va deveni mămică: „Este ca un vis frumos pentru mine” www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Primul anunţ al Simonei Halep despre relaţie şi familie cu Dorin Mateiu: „Îmi doresc să fiu lăsată…” as.ro
image
Ai centrală pe gaz? Temperatura pe care să o setezi când afară sunt 10–15 grade. Greșeala care poate crește consumul playtech.ro
image
Nicușor Stanciu la FCSB sau U Cluj? Comparația cu Vlad Chiricheș și Denis Drăguș www.fanatik.ro
image
Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu, jignite de producătorii Asia Express. Ce s-a întâmplat la filmări www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
Divorțează la 4 luni de la nuntă! E știrea momentului în showbizul românesc! Ea ar fi fost cea care a plecat din căminul conjugal www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Regele Felipe și Regina Letizia ai Spaniei au creat o atmosferă de basm pentru soții Macron. Ce dineu de stat select a fost organizat! okmagazine.ro
image
Tom Cruise e complet vrăjit de Prințesa Kate, i-a căzut cu tronc! Nu doar că a luat-o de mână, dar îl invidiază fățiș pe Prințul William okmagazine.ro
image
#Istoria Filmului
Legenda lui James Dean: Viața și moartea unui „rebel fără cauză” historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Ce rost are, de fapt, sexul? Răspunsuri la o întrebare veche de când lumea historia.ro
broasca testoasa uriasa jpg
Video S-au urcat pe o țestoasă uriașă în timp ce își depunea ouăle. Gestul necugetat, criticat dur Fapt divers
Captură de ecran din 2026 09 30 la 13 49 03 png
Aproape 40 de kilograme de cocaină au fost furate din sediul unui tribunal. Hoții au înlocuit drogurile cu făină Internațional
crima otopeni jpg
Tragedie într-un bloc din Roman. Și-ar fi ucis iubita, iar mai apoi voia să-i atace și băiatul. Ce l-a salvat pe adolescentul de 15 ani Național
male driver drives speed through streets city jpg
Șoferii din România, opriți în trafic. La ce întrebări sunt obligați să răspundă? Național
vila1 jpeg
O vilă celebră din București, scoasă la vânzare. Are 29 de camere, o suprafață de 1000 metri pătrați și o capelă cu orgă. Cu cât se vinde Național
avion foto unsplash jpg
Adio, city-break-uri ieftine! La ce tarife ar putea ajunge biletele de avion Național
militar american jpeg
Operațiunea uluitoare organizată de un militar american pentru a-și recupera fiul din România: „Am custodia exclusivă” Național
stelian ogica facebook jpg
Divorț între Stelian Ogică și Paula Cojocari. Își spun „adio” după doar patru luni de la nuntă Actualitate
image
Cine sunt părinții lui Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan. A crescut într-o familie de profesori, cu mamă de origine germană și tată român actualitate.net
image
Cauza morții premature a jurnalistului Patrick André de Hillerin. Avea 52 de ani actualitate.net