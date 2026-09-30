Ard mai multe păduri din România! Armata intervine cu avioane Spartan. Zone turistice, amenințate de flăcări

Peste 170 de salvatori și reprezentanți ai structurilor silvice sunt mobilizați pentru stingerea a două incendii masive de vegetație, cu focare deschise în Caraș-Severin și Vâlcea.

Mai mult, elicoptere Black Hawk și aeronave C-27J Spartan sunt folosite pentru stingerea focarelor din zonele greu accesibile.

Incendii de vegetație în două județe din România Foto: IGSU: județul Caraș-Severin

Județul Caraș-Severin, incendiu în Parcul Național Domogled-Valea Cernei

În cursul zilei de astăzi, pompieri, piloți și celelalte structuri implicate în intervenție continuă acțiunile pentru limitarea propagării incendiului, cu prioritate în sectoarele de intervenție din apropierea orașului Băile Herculane, au anunțat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

La acțiunile de stingere participă peste 120 de pompieri, piloți și personal al Ocolului Silvic Băile Herculane și Administrației Parcului Național Domogled – Valea Cernei, cu tehnica specifică de intervenție. În sprijinul acestora acționează două elicoptere Black Hawk ale IGAv, echipate cu dispozitive Bambi Bucket. Cele două elicoptere vor continua misiunile de stingere, cu accent pe zonele de intervenție situate în proximitatea orașului Băile Herculane.

Cea mai mare suprafață cu focare active se află în amonte de Cascada Cociului, acesta fiind și cel mai îndepărtat sector de intervenție față de orașul Băile Herculane. În această zonă se urmărește suplimentarea capacității de intervenție, inclusiv prin identificarea unor căi de acces pentru autospeciale de stingere cu capabilități de deplasare pe teren accidentat, astfel încât acestea să poată asigura și alimentarea cu apă.

Intervenția este îngreunată de seceta prelungită din zonă

Lipsa precipitațiilor din ultimele săptămâni a dus la uscarea în profunzime a litierei și a materialului lemnos căzut. Caracteristicile vegetației din zonă favorizează, de asemenea, menținerea și reaprinderea focarelor.

Intervenția se desfășoară într-un teren cu relief stâncos, pante abrupte și diferențe mari de nivel. Accesul este dificil, iar în numeroase puncte imposibil pentru echipele terestre și autospecialele de intervenție. În aceste situații, deplasarea către focare se realizează pedestru, pe distanțe mari și într-un timp îndelungat.

Foto: IGSU: județul Caraș-Severin

Județul Vâlcea, incendiu în zona localității Băile Olănești

Incendiul se manifestă prin multiple focare, pe o suprafață considerabilă, în zona localității Băile Olănești, în amonte de Mănăstirea Iezer, spre masivul Buila-Vânturarița, mai transmit reprezentanții IGSU.

În această zonă, arderea se manifestă la nivelul doborâturilor, în turbă și în stratul consistent de frunze. Intervenția pompierilor și a celorlalte structuri este îngreunată de terenul accidentat, de gradul ridicat de uscăciune, precum și de căile de acces dificile sau, în unele zone, imposibil de utilizat pentru autospecialele de intervenție.

Astăzi, la acțiunile de stingere participă peste 50 de pompieri, cu tehnica specifică, alături de personal al Ocolului Silvic, Salvamont și Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Băile Olănești.

Aeronavele Spartan au intervenit pentru stingere

În cursul zilei de ieri, două aeronave C-27J Spartan ale Forțelor Aeriene Române, configurate pentru misiuni de stingere a incendiilor, au intervenit asupra focarelor active. Misiunile de sprijin aerian vor continua și în cursul zilei de astăzi.

De asemenea, un echipaj dotat cu o dronă echipată cu cameră de termoviziune va efectua recunoașteri în zona afectată, pentru identificarea și evaluarea densității focarelor active și pentru configurarea sectoarelor de intervenție în care vor acționa pompierii, piloții și celelalte structuri implicate.