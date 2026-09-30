Șoferii din România, opriți în trafic. La ce întrebări sunt obligați să răspundă?

Dacă circuli cu mașina pe un drum național, o autostradă sau un drum expres, este posibil să fii oprit pentru câteva întrebări. Nu este vorba despre un control în trafic, ci despre un recensământ al circulației. Șoferii vor fi întrebați de unde vin, unde merg și de ce au pornit la drum, iar răspunsurile vor fi anonime.

Când și unde pot fi opriți șoferii Foto: Freepik

Șoferii vor fi întrebați de unde vin și unde merg

Șoferii care vor fi opriți în trafic nu trebuie să se gândească la un control obișnuit al poliției. Oprirea face parte dintr-un recensământ al traficului, prin care autoritățile vor să afle mai multe despre felul în care se circulă pe drumurile din România. Concret, conducătorii auto selectați vor fi întrebați de unde au plecat, unde se îndreaptă și care este motivul pentru care fac drumul respectiv.

Poate fi vorba despre o deplasare la serviciu, o călătorie în interes personal, transport de marfă sau orice alt motiv. Pentru mașinile în care se află mai multe persoane, autoritățile vor putea nota și numărul pasagerilor. În cazul camioanelor, întrebările vor viza și marfa transportată. Este important de știut că datele colectate sunt anonime.

Șoferii nu sunt opriți pentru că au încălcat o regulă de circulație și nu este vorba despre o verificare a actelor sau a mașinii. Scopul este să se afle cum se deplasează oamenii și mărfurile pe șoselele din România. Informațiile strânse vor fi folosite în studiile de trafic și pot sta la baza unor proiecte viitoare. Autoritățile încearcă să afle care sunt drumurile cele mai folosite și de unde vine traficul.

În ce zile și la ce ore pot fi opriți șoferii

Opririle au început miercuri, 30 septembrie, și vor continua până pe 4 noiembrie. Șoferii trebuie să știe că nu vor fi opriți toți cei care trec prin zonele respective. Opririle se vor face doar pentru o parte dintre participanții la trafic, astfel încât să poată fi obținute date relevante fără ca întreaga circulație să fie oprită.

Acțiunile au loc în două intervale orare: între 08:00 și 12:00, respectiv între 14:00 și 18:00, în zilele de miercuri. Recensământul se desfășoară pe autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale.

După ce răspund la întrebări, șoferii își pot continua drumul. Autoritățile spun că opririle nu reprezintă singura metodă prin care sunt strânse datele. O mare parte dintre informațiile necesare va fi obținută automat, prin numărarea și monitorizarea traficului.Astfel, dacă un șofer trece printr-o zonă în care se desfășoară recensământul, nu înseamnă automat că va fi tras pe dreapta.

„Ne mai oprim și pentru asta?”

Vestea nu îi încântă, însă pe toți șoferii. Pentru cei care petrec deja zeci de minute sau chiar ore în trafic în fiecare zi, orice oprire în plus înseamnă timp pierdut. Dan, șofer cu experiență, spune că:

„De parcă rezultatele studiului ar conta. Dacă tot ne opresc, să ne întrebe și lucruri mai importante. Să ne întrebe cum ne descurcăm cu prețurile astea ridicate la combustibil și ce înseamnă pentru noi să mergem zilnic cu mașina. Să trimită și răspunsurile astea mai departe, către autorități. Asta să facă”.

Alt șofer adaugă: „Fac zilnic o oră până la birou și o oră înapoi. Ce chef să mai am să stau de vorbă cu poliția? Stau deja foarte mult în trafic. Dacă mă oprește, răspund, dar sper să nu dureze”, spune acesta. „La noi se fac de toate. Se fac studii, se face recensământ, se strâng date. Dar la final, când tragem linie, oricum parcă nu contează nimic. Rezultatele studiului sunt degeaba dacă nu se schimbă nimic”, spune un alt șofer.